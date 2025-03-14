На кону золото! Фавориты — в финале Кубка России, а аутсайдеры дали бой

«Финал четырёх» Кубка России в 2025 году наконец-то стартовал! Российская федерация баскетбола (РФБ) в этом году организовала турнир в Нижнем Новгороде. Сегодня были сыграны два полуфинала, в которых «Уралмаш» встречался с МБА-МАИ, а «Пари Нижний Новгород» — с «Химками». Как прошли матчи, кто пробился в финал, кто выделялся — всё самое интересное в материале «Чемпионата».

«Уралмаш» с МБА-МАИ со старта игры смотрелись на равных. У клуба из Екатеринбурга выделялись лидеры — Джеремайя Мартин и Хэйден Далтон. Обе команды шикарно взаимодействовали в первой четверти. Москвичи усилиями Макара Коновалова и Максима Личутина держались вблизи соперника, но выход со скамейки Антона Карданахишвили изменил ситуацию на паркете — «Уралмаш» завладел преимуществом и довёл дело до победы в десятиминутке — 29:21. Во втором игровом отрезке защита вышла на первый план. Каждый выкладывался на все 100%, пытаясь остановить своего соперника. Команды методично набирали очки, никто не мог вырваться вперёд. В итоге уральцы с преимуществом в одно очко забрали четверть — 17:16 — и ушли на перерыв в отличном настроении духа, ведя со счётом 46:37.

После перерыва «Уралмаш» вышел заряженным, похоже, Ростислав Вергун шикарно настроил своих подопечных. Команда отлично двигала мяч и шикарно действовала на обеих сторонах паркета. Мартин, Далтон и Карданахишвили продолжали солировать. Особенно Мартин, который прорывался под кольцо и собирал на себе множество фолов. МБА-МАИ набрала мало очков, проиграв четверть с результатом 14:24. Во многом именно третья десятиминутка решила исход встречи, так как в концовке москвичи включились. Правда, было уже поздно… 17:14 — заключительный отрезок ушёл в актив команды Василия Карасёва, но итог — поражение со счётом 68:84.

Джеремайя Мартин с наградой лучшему игроку матча Фото: russiabasket.ru

«Уралмаш» впервые в истории существования команды пробился в финал Кубка России. Самым результативным игроком встречи стал Мартин, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. В составе МБА-МАИ лучшим оказался Личутин — 19 очков, два подбора и столько же передач.

В первой четверти второго полуфинального матча и «Пари Нижний Новгород», и «Химки» шикарно действовали в нападении. Обе команды бодро начали, идя нога в ногу долгое время. Лишь под конец отрезка хозяева паркета добились преимущества, так как игра подмосковного клуба свелась к изоляциям, которые оказывались неудачными. 23:15 — «Пари НН» повёл. При этом не сказать, что кто-то в составе команды Сергея Козина перетягивал одеяло на себя. Каждого в составе пытались заигрывать, и почти все игроки, которые появились на паркете, набрали очки.

Игра «Химок» расклеилась. Рывок 5:0 на старте второй четверти заставил Андрея Мальцева взять тайм-аут. Сначала казалось, что «Пари НН» продолжит набирать преимущество, однако клуб из Подмосковья подобрался к сопернику, в определённый момент даже выйдя вперёд — 8:7. У хозяев стали выделяться Илья Карпенков, Александр Хоменко, Евгений Бабурин и Матиц Ребец, у «Химок» — Виктор Заряжко, Александр Мальцев и Ключников Фёдор. Команды обменивались результативными атаками, и долгое время никто не мог закрепиться в качестве лидера. Лишь под конец «Пари НН» вырвался вперёд — 20:16.

Перерыв пошёл на пользу «Химкам», так как команда оформила рывок 10:2, показав свои намерения бороться за победу до конца. Правда, хозяева паркета показали характер и выравняли ситуацию — 12:12. Бабурин и Заряжко тащили за собой свои команды. Тем не менее «Пари НН» немного лучше провёл отрезок — 22:21. Дело дошло до ключевой четверти, в которой борьба не останавливалась ни на секунду. Нижегородцы контролировали ход встречи, имея преимущество в районе 10 очков. «Химки» отдавали все силы, правда, как клуб ни старался, у него не получалось сократить отставание. Нападение у хозяев стало давать сбои, но защита всё равно осталась на уровне.

Евгений Бабурин с наградой лучшему игроку матча Фото: russiabasket.ru

Ключников реализовал «трёшку» под конец встречи, но на этом старания «Химок» закончились, потому что «Пари НН» спокойно довёл дело до победы — 78:69. Лучшим игроком встречи был признан Бабурин, который набрал 11 очков, один подбор и две передачи. В составе «Химок» выделялся Заряжко — 17 очков, четыре подбора и четыре передачи.

Послезавтра, 16 марта, в 14:00 мск МБА-МАИ и «Химки» разыграют между собой бронзовые награды. За чемпионство Кубка России поборются «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Главный матч турнира состоится в 17:00 мск. Никто не собирается уезжать без медалей, поэтому всех зрителей ждёт яркая борьба от первых и до последних секунд!