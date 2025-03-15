Конец прекрасной эпохи. Большие игроки уровня Шака в НБА больше не появятся никогда?

Болельщики со стажем любят баскетбол 1990-х и нулевых. О множестве выдающихся талантов, которые играли в лиге в то время, с упоением вспоминают до сих пор. Одним из тех, кто стоял особняком в том впечатляющем списке спортсменов, был Шакил О'Нил. Легендарный центровой буквально не замечал соперников и был в состоянии вколотить сверху, даже если на нём «висели» сразу несколько игроков. И если в регулярках Шак мог позволить себе временами особенно не напрягаться, то в плей-офф превращался в настоящего монстра, который делал всё, чтобы его команда победила. Как итог — четыре чемпионства, множество индивидуальных наград, признание болельщиков и место в истории.

Но время бежит, и всё меняется, как и роль «больших», что нас в данном случае интересует в первую очередь. Со времён Дизеля не было игроков, которые бы были подобны ему. Конечно, во многом это объясняется недюжинными габаритами Шака. Но повлияли на это и современные реалии. Если раньше классические центровые во многом опирались на свою массу и силу, с помощью которых прокладывали дорогу к кольцу, то сейчас чуть ли не у всех всё заточено на игру на периметре. Стало крайне важно, чтобы «большие» при необходимости могли выступить в качестве разыгрывающих или реализовать дальний бросок, если соперник совершит такую непростительную оплошность, что оставит их неприкрытыми на трёхочковой линии. Всё это могут нынешние звёзды: от юного Виктора Вембаньямы до опытных Николы Йокича и Джоэла Эмбиида.

Означает ли это, что больше таких, как Шак, мы уже не увидим? Чемпион 2008 года в составе «Бостона» Пол Пирс считает именно так. Во время подкаста с Кевином Гарнеттом Пирс поделился мыслями на этот счёт.

Пирс. Мы не увидим другого Шака. Раньше в лиге был Уилт Чемберлен, верно? И Шак — это более новая версия Уилта. Так сколько же лет прошло между ними?

Гарнетт. Думаешь, мы не увидим игрока весом 130+ кг и ростом около 220 см, который умеет танцевать брейк-данс и здорово двигаться?

Пирс. Да, я не шучу. Мы больше не видим «больших». «Большие» умирают.

Шакил О'Нил, сезон-2001/2002 Фото: Getty Images

Могли бы нынешние центровые действовать в стиле О'Нила? Почему нет? Но было бы это так же эффективно — уже вопрос. Тренеры сейчас ждут от своих подопечных совсем другого. Новых Йокичей, а не новых О'Нилов. И это более чем показательно. Сам Шак в интервью The Guardian несколько лет назад признавался, что в его эпоху «больших» старались держать в определённых рамках: «В наше время не хотели, чтобы большие парни занимались дриблингом. Время от времени я говорил тренеру, чтобы он отвалил и бегал с мячом от лицевой до лицевой». Позже Дизель не раз нахваливал свои навыки в дриблинге и лишь реалии той эпохи и его подавляющее преимущество в других компонентах предопределили его место в качестве классического бигмена.

Так неужели дорога в НБА для новых Шаков отныне закрыта? Быть может, североамериканская лига сейчас действительно переделает под себя любого игрока такого плана. Хотя у самого О'Нила ответ на этот вопрос уже был — как бы не так! По словам легендарного центрового, окажись он в НБА в наши дни, то и доминировал бы точно так же, как в своё время: «Я бы не стал менять свою игру и продолжал бы делать то, что и прежде». На вопрос, сколько очков он бы набирал в среднем за матч, Шак скромно ответил, что 40 (без учёта штрафных). Как знать, возможно Пирс не прав, и время нового О'Нила, который не будет подстраиваться под существующие реалии, пока ещё просто не пришло.