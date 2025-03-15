Драка фанатов и победный трёхочковый! «Лейкерс» опять на обочине побед

«Лейкерс» приехали в Денвер с пустой скамейкой — без восьми ключевых игроков, но даже в таком состоянии сумели показать характер и навязать бой чемпионам сезона-2022/2023. Игра вышла напряжённой: качели, жёсткая борьба и интрига до самого финального свистка. Однако концовка, как и часто бывает, осталась за «Наггетс». Джамал Маррей вновь доказал, что в клатче он хищник, разрывая надежды болельщиков «Лейкерс» в клочья. А после матча страсти вышли за пределы паркета — фанаты обеих команд устроили разборки.

Ростер «Лейкерс» напоминал лазарет: Леброн Джеймс, Лука Дончич, Руи Хатимура, Дориан Финни-Смит, Джексон Хэйс, Гэйб Винсент, Трей Джемисон и Макси Клебер остались вне игры. Но это не помешало «озёрникам» выйти на паркет с огнём в глазах. Остин Ривз и Джарред Вандербилт взяли на себя роль лидеров, а защита «Денвера» выглядела сонной. «Лейкерс» быстро перехватили инициативу и даже вырвались вперёд на 10 очков.

Однако ситуацию изменил выход Расселла Уэстбрука. Бывший игрок «Лейкерс» добавил «Наггетс» скорости и агрессии, что помогло хозяевам переломить ход игры. Денверская команда отобрала инициативу гостей, но не смогла сразу оторваться в счёте. В составе «Лейкерс» активен был новичок Далтон Кнехт, который набирал очки в проходах, и Ривз, продолжавший вести игру. В результате первый отрезок остался за гостями — восьмиочковый перевес после 12 минут.

Во второй четверти «Денвер» быстро закрыл отставание, воспользовавшись спадом в атаке у «Лейкерс». Хозяева сделали рывок 8:0, а ключевым фактором стал Маррей, начавший набирать привычные для себя сложные очки. «Лейкерс» не отставали, однако стали чаще ошибаться. Вандербилт, который неплохо сдерживал Йокича в первой четверти, начал уставать, а сам серб постепенно входил в ритм. Тем не менее благодаря активности Ривза гости держались в игре. К перерыву «Лейкерс» уступали четыре очка, что при таком составе уже можно было считать небольшим успехом — 67:71.

Никола Йокич и Джарред Вандербилт Фото: Justin Edmonds/Getty Images

Третий отрезок начался под диктовку «Денвера». Хозяева моментально разогнали разницу до двузначных цифр, а у «Лейкерс» защита посыпалась. Слабая ротация и нехватка бойцов на площадке стали очевидны: «Наггетс» набирали очки очень легко. Казалось, игра утекает у «Лейкерс» сквозь пальцы, но не тут-то было — рывок 13:4 вернул их в игру. Команда включила режим звериной агрессии в атаке, а защита наконец-то поставила заслон Йокичу.

В четвёртой четверти начались настоящие качели. Кнехт, сыгравший, пожалуй, лучший матч в своей карьере, вытащил «Лейкерс» вперёд, набрав шесть очков подряд. Однако «Наггетс» в ответ не дрогнули: Йокич продолжал раздавать филигранные передачи и успел реализовать ключевой бросок со средней дистанции. За две минуты до финальной сирены у «Лейкерс» ещё оставалась надежда, но «Денвер» показал, что опыт — это их главное оружие.

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Маррей в очередной раз доказал, что концовки — его стихия. За 30 секунд до финала он хладнокровно зарядил «трёшку» после заслона от Йокича, выведя «Денвер» вперёд. У «Лейкерс» ещё оставался шанс, но их попытка ответить закончилась промахом. Как будто этого было мало, они тут же допустили потерю, которую Уэстбрук превратил в лёгкие два очка в быстром отрыве.

Финальная сирена зафиксировала поражение «Лейкерс» — 126:131. Это уже четвёртый подряд провал команды, однако назвать его безнадёжным язык не поворачивается. Даже без восьми баскетболистов «Лейкерс» сражались до последнего вздоха. И если бы не досадные ошибки в концовке, победа была бы вполне реальна.

Фанаты «Денвера» и «Лейкерс» подрались на арене

Но день в Денвере на этом не закончился. Уже после игры страсти накалились настолько, что болельщики обеих команд устроили драку. Причина проста: болельщик клуба из Лос-Анджелеса кричал, что Шей Гилджес-Александер возьмёт MVP в этом сезоне. А впереди у «Лейкерс» встреча с «Финиксом», и, если хотя бы часть травмированных не вернётся в строй, снова придётся ставить всё на характер и бойцовский дух.