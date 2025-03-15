«Мечта — сыграть за «Партизан». Беседа с защитником «Уралмаша» Карданахишвили

В прошлом сезоне защитник Антон Карданахишвили провёл полноценный сезон в составе ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Однако летом он решил сменить команду и перебрался в «Самару». Но уже к Новому году стало ясно, что вновь придётся менять клубную прописку — и так он оказался в екатеринбургском «Уралмаше». Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с защитником уральцев и обсудил актуальные темы последних недель и не только.

— С какой мотивацией «Уралмаш» подходит к финалу Кубка России?

— Мотивация запредельная. Все настроены на золото. Мы будем, я думаю, отталкиваться от своей игры.

— Вы не принимали участия в ответном матче с «Локомотивом», когда отыграли 25 очков. Но, может быть, как-то этот шлейф той победы шёл к «Финалу четырёх»? Может быть, та игра воодушевляет команду и на этом делается акцент?

— Да, я смотрел эту игру, можно сказать, был с командой. Вот сейчас ехали в Нижний Новгород, вспоминали эту победу с Хэйденом Далтоном. И я думаю, что этот заряд всё равно существует. Потому что не каждый раз отыгрываешь такую разницу. Мне кажется, что это нам поможет и даст уверенность в своих силах — что бы ни происходило в игре — мы всё равно можем вытащить.

— А насколько важна эта победа будет для вас, для команды, для региона? Потому что, тем более если смотреть со стороны болельщиков, то в прошлом году дома не получилось победить.

— Я думаю, безусловно, будет очень важна победа, в первую очередь для клуба и для региона. Мне кажется, всё равно любой Кубок России, любое какое-то соревнование — ты едешь для того, чтобы победить. И тут неважен статус турнира. У нас мотивация только на победу, и мы приехали за золотом.

— Вы чуть больше месяца в команде, сыграли семь матчей. Как оцените этот период пребывания?

— Оценю хорошо. Мы, можно сказать, забрали почти все игры, которые должны были. С ЦСКА у нас не получилась игра, но с «Локомотивом» мы забрали. Это соперник — из топ-4. И в целом думаю, что процесс адаптации моей в команде ещё идёт, но постепенно я начинаю чувствовать ребят, и они чувствуют меня.

— А что, может быть, вас удивило в структуре команды, в организации?

— Мне кажется, сейчас уже все клубы по организации, по всем таким вещам подтянулись. Но мне вот нравится, как в медиапространстве клуб представляется и что у нас такое яркое лицо. То есть мы не ходим такие все серьёзные, делаем какие-то шуточные видео, ещё что-то. В общем, вот в этом плане мне нравится, как «Уралмаш» проводит свою работу.

Антон Карданахишвили Фото: БК «Уралмаш»

— А что было самым непростым для вас в этом переходе?

— Мы с моей невестой думали, стоит ли переходить, стоит ли уезжать. Всё-таки Самару я выбрал, когда переходил, в том числе, чтобы мы были вместе и, наверное, это был один из основных факторов: уезжать или нет. Но мы приняли такое решение, и, наверное, это было самое сложное. Ну и найти свою роль в команде, понять, чем ты можешь помочь. Всё-таки ты приходишь посередине сезона, уже распределены роли, есть какой-то рисунок игры, и нужно попасть в этот рисунок, куда-то себя там подрисовать и уже найти свою роль.

— Как вам работа с Ростиславом Вергуном?

— Мне очень нравится. Я и раньше, когда играл против этого тренера, как и все, отмечал, что у него интересный баскетбол. И когда я приходил, у меня было желание поработать с ним. Я поработал со многими тренерами. Мне кажется, у каждого есть что-то своё. Но если говорить о Ростиславе Николаевиче, то мне нравится, как он взаимодействует с игроками. У нас очень хорошая, дружеская, но в то же время и рабочая атмосфера. Мне кажется, каждому игроку кайф играть в такой команде.

— Какой у вас функционал в команде?

— Мне кажется, тут зависит больше от игры, как складывается матч. То есть у меня нет задачи набрать 20 очков. У нас есть много разных игроков, и в каждой игре кто-то может проявить себя. В зависимости от того, у кого идёт игра, мои задачи меняются. То есть я могу сыграть на первом номере, разыграть под кого-то комбинацию, могу сыграть под себя, могу со второго — всё зависит от игры.

— Кубок России — это матч на вылет, всегда непредсказуемая история. А если брать большую дистанцию: регулярный чемпионат Единой лиги, плей-офф. Как вам кажется, в этих рамках какие сильные стороны у «Уралмаша?

— Сильная сторона у нас — это ротация и заряд, мотивация, с которой мы играем. Если посмотреть игры после перерыва [если не брать игру с ЦСКА], то мы, мне кажется, прессингом, агрессивной защитой не даём сопернику практически ничего сделать. То же самое с «Локомотивом». Мы вышли с огромным зарядом, и это, мне кажется, то, что может нам помочь в больших играх.

— А над чем можно поработать ещё?

— Мне кажется, это как у всех. Когда происходит тяжёлый момент в игре, нужно оставаться сфокусированным и не сбиваться на какие-то индивидуальные действия, а продолжать выполнять план на игру и играть как команда. Не паниковать.

— При переходе вам озвучивали цели команды?

— Цель у нас была пройти в «Финал четырёх», это то, что я знаю. С каждой пройденной целью, я думаю, появляется новая. И сейчас цель — это выиграть и попасть в шестёрку Лиги ВТБ. Сейчас мы на пятом месте, я думаю, цель — закрепиться здесь и навести шум в плей-офф.

— Вы уже провели несколько домашних матчей. Как вам болельщики?

— Атмосфера очень крутая. На первой же игре, когда мы играли с «Астаной», мне болельщики подарили футболку. Не зная меня — приняли так тепло. Мне было очень приятно это. И в целом атмосфера… Огромное удовольствие играть дома. Да вот хоть сейчас… Кубок будет проходить в Нижнем Новгороде, на выезде, но я знаю, что приехало около 300 болельщиков, и мне кажется, мы всё равно будем ощущать, как будто играем дома.

Антон Карданахишвили Фото: БК «Уралмаш»

— Вы переходили из «Самары» с Иваном Пынько одновременно, до этого Хэйден Далтон переехал, а сейчас Илья Попов добавился. Наличие знакомых лиц повлияло на вашу адаптацию?

— Да, безусловно. Когда ты переходишь в команду и там есть уже знакомые ребята — это намного проще. Тем более мы с Ваней вместе приехали, он мне помог адаптироваться, что-то подсказывал, так как он был здесь. Ну и с ребятами, которые здесь уже играли, достаточно быстро нашли общий язык, не было проблем.

— Не подкалывали, что «самарская» четвёрка?

— Ну, были, конечно, такие приколы, что «Уралмаш» забирает всю «Самару», и, когда мы выбегаем перед игрой, у нас получается так, что мы вчетвером остаёмся. И вот в первый раз, когда так получилось, мы там что-то тоже пошутили.

— А что касается ветеранов? Поддержка от Глазунова, Зайцева тоже немаловажная.

— Да. Единственное, жалко, что Слава сейчас получил травму, но с игроком, который играл в Евролиге, на самом высоком уровне баскетбола, приятно находиться, приятно играть. И Антон Глазунов — я смотрю, как он играет, как он принимает решения — мне кажется, таких игроков, как он, не так много. Тем более в 38 лет играть на таком высоком уровне — многого стоит.

— Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко после победы в матче с «Локомотивом» заявил, что если «Уралмаш» встретится с краснодарцами в плей-офф, то они вам будут по силам. Согласны?

— Ну, во-первых, я скажу, что с президентом, наверное, спорить не стоит… (смеётся) И как он сказал, так и есть. Моё мнение такое же. Мы доказали самим себе, что мы можем с ними играть. Скорее всего, мы встретимся с ними в плей-офф. Посмотрим, как сложатся игры. Безусловно, мы будем играть только на победу.

— Что глобально может «Уралмаш» предложить в серии с командой из топ-4?

— Я думаю, что «Локомотив» нам по силам, и если получится забрать одну игру на выезде, то у нас будут шансы забрать серию.

— Всегда игры с топ-4 — это большой вызов. У тебя есть принципиальный соперник? Может, ЦСКА?

— Наверное, когда я только уходил из ЦСКА, это был принципиальный соперник для меня. Но сейчас такого, наверное, нет. Тем более мне всегда хотелось играть за команду, в которой я буду иметь какую-то роль, в которой я буду играть, и обыграть как раз-таки команду из топ-4. Мне это удалось ещё за «Самару» — мы победили «Локомотив». Потом я приехал сюда, и с «Уралмашем» тоже обыграли «Локомотив». Поэтому если мы будем обыгрывать только «Локо» — я буду рад (смеётся).

— После победы в матче с «Локо» главный тренер Ростислав Вергун сказал, что в эту международную паузу команда провела в психологическом плане хорошую работу. В чём она заключалась?

— Меня, к сожалению, не было, потому что я был в сборной. Ребята рассказывали, что были такие достаточно тяжёлые тренировки, играли с высоким уровнем контакта, не свистели каждый фол на тренировке, и мне кажется, это всё в целом помогло — такой перерыв на большое количество тренировок, когда ты можешь провести хорошую работу. Сейчас у нас через каждые два дня игра, особо не получается что-то наработать, а именно в этот период команда хорошо поработала. Я приехал уже после, и было даже как-то не по себе, уровень был высокий.

Антон Карданахишвили Фото: БК «Уралмаш»

— Не могу не спросить про «Самару». Как оцениваете своё пребывание там в этом сезоне?

— Я оцениваю отлично, благодарен «Самаре», благодарен президенту клуба, тренерам за то, что дали такой шанс. Очень жалко, что произошла такая ситуация с клубом. Но я оцениваю для себя сезон в плюс. И мне кажется, если бы ничего не произошло, никаких изменений, то мы бы с тем составом, который был, могли бы также на хорошем уровне быть и играть. На уровне плей-офф, мы могли бы быть в шестёрке.

— Насколько сложно выполнять свою работу, когда такие внешние факторы вмешиваются? Ведь вы всё равно читаете новости. Как с этим справляться игрокам?

— Слушайте, очень тяжело. На первых порах как бы ничего особо не влияло. Всё было в порядке, мы продолжали играть, не обращали внимания. Но вот, наверное, с уездом американцев какие-то начались разговоры. Но мы всё равно обыграли «Локомотив» потом, были на подъёме. Тяжело, когда ты читаешь новости в интернете, и никто не приходит, не говорит, что вообще происходит.

Мы всё это читали, и при этом приходилось продолжать тренироваться, продолжать играть, не зная, что будет, грубо говоря, завтра. Уже, наверное, последний месяц был самый тяжёлый. С января было прям тяжело. В декабре мы встретились с президентом, с губернатором, нас заверили, что всё будет хорошо. Но после этого ничего не происходило, и нам никто ничего не говорил, то есть мы ждали непонятно чего. Президент приходил на игры и говорил, что всё в порядке, но особо ничего не уточнял. В общем, никто не знал, что будет.

— В «Самаре» сказали искать новую команду или вы сами приняли такое решение?

— У меня были предложения ещё в декабре, но я хотел остаться в Самаре, надеялся, что всё будет хорошо. Однако у всех, мне кажется, разная жизненная ситуация, и моя была такова, что мне нужно было какое-то понимание завтрашнего дня. Я уже принял решение где-то в феврале, за пару дней до перехода. Агент уже тогда разговаривал, и всё решили.

— А от кого ещё были предложения?

— «Локомотив» был.

— А почему не получилось?

— Это было моё решение. Во-первых, я хотел остаться в «Самаре». Мне было неважно, какая команда, я хотел остаться и играть там. А потом уже, когда принял решение о переходе, появился «Уралмаш». И «Уралмаш» мне нравился с самого начала, ещё когда они пришли в лигу. Мне было интересно оказаться внутри.

— Летом в интервью вы говорили, что перешли из ЦСКА в «Самару» полноценно, а президент «Уралмаша» заявлял, что вас выкупили у ЦСКА. Можете как-то пояснить ситуацию?

— «Самара» выкупила меня в рассрочку. В итоге «Уралмаш» почти всё за меня заплатил.

— Недавно на пресс-конференции вы сказали, что больше смотрите Евролигу, чем НБА. Как часто смотрите?

— НБА я не особо смотрю. Может, какие-то хайлайты. Сейчас стал более пристально смотреть за «Лейкерс», когда Дончич перешёл туда. А Евролигу стараюсь смотреть в каждом туре. Выбираю какую-то команду для себя, но если играет «Партизан», то почти всегда смотрю их.

— Может быть, из игроков кого-то отметите?

— На протяжении нескольких лет мне нравится Калатес. Ну и сейчас, если из «Партизана» взять, то Нтиликина мне тоже нравится.

— За ЦСКА вы играли в молодёжной Евролиге, а хотите сыграть в основном турнире?

— Конечно. Да, это такая мечта.

— Как считаете, когда сможете туда пробиться?

— Да посмотрим, никуда не торопимся. Если будет возможность — я с удовольствием поеду.

— А хотели бы сыграть именно за иностранную команду?

— Да, у меня мечта — сыграть за «Партизан». А вообще, если будет какое-то хорошее предложение, почему бы не поехать. Какая страна, там особо неважно. В Европе всё равно хотелось бы поиграть.