Тема со спорной концовкой закрыта? Почему «Локо» и ЦСКА — всегда горячо

Завтра, 16 марта, в Единой лиге ВТБ состоится матч недели — «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете примет действующего чемпиона ЦСКА. Краснодарцы отменно играют с топовыми клубами нашего чемпионата в этом сезоне, поэтому в воскресенье будет точно жарко! Вы также можете следить за текстовой онлайн-трансляцией в нашем Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Армейцы не знают поражений со 2 февраля, когда уступили дома «Зениту» (66:79), затем последовали семь побед кряду в чемпионате. У ЦСКА с «Локо» был матч в январе, где произошла довольно спорная концовка. Краснодарцы в итоге выиграли со счётом 106:104, во второй раз в сезоне оказавшись сильнее столичной команды. Подопечные Андреаса Пистиолиса на данный момент возглавляют турнирную таблицу Единой лиги, а кубанцы — идут на четвёртом месте.

«Локо» после паузы в чемпионате, связанной с играми сборной и проведением Матча звёзд Единой лиги, не лучшим образом проявил себя — проиграл «Уралмашу». У команды Андрея Ведищева был ещё важнейший матч с «Зенитом». Красно-зелёные начали встречу великолепным образом, полностью обескуражив сине-бело-голубых — 32:17, правда, потом игра пошла под откос — инициатива перешла в руки клуба из Санкт-Петербурга. В итоге дело свелось к нервной концовке, где «Зенит» дожал краснодарцев, выиграв со счётом 92:89.

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Два поражения в четырёх матчах после перерыва — плохой результат для такого клуба, как «Локо». Но не стоит никогда забывать, что у этой команды есть определённый переключатель: во встречах с топ-4 подопечные Ведищева выкладываются на 200% и не позволяют себе ни на секунду терять концентрацию. Именно поэтому у краснодарцев до сих пор лучший результат в противостоянии с «большой четвёркой» — шесть побед при трёх поражениях. У ЦСКА — 5-4, у «Зенита» — 6-5, а у УНИКСа — 2-7.

Если говорить о фаворите противостояния в предстоящем матче, то им является ЦСКА. В пользу армейцев — шикарная форма: команда не позволила ни одному из соперников в последних встречах приблизиться к себе. К тому же, скорее всего, у столичного клуба будет мотивация доказать, что поражение в январе было ошибкой. Тем не менее «Локо» никогда нельзя списывать со счетов. Особенно во встречах с топ-4! Клуб всегда преображается в матчах с лидерами, и все, казалось бы, недавно видимые проблемы отходят на задний план. На стороне краснодарцев — домашний паркет, поддержка родных болельщиков и цель доказать, что «Локо» не просто так является лучшим по игре с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом.

Алекса Аврамович в окружении игроков «Локомотива-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА в полной боевой готовности: Мело Тримбл, Каспер Уэйр, Амат М’Бай, Алекса Аврамович, Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов, Иван Ухов, Антон Астапкович и Семён Антонов — все в хорошей форме. Просто представьте глубину состава армейцев, где каждый может выйти на паркет и команда не потеряет в качестве. У «Локо» вернулся после травмы Андрей Мартюк, добавив огневой мощи клубу. Руководство клуба решило дать отдохнуть перед матчем с ЦСКА своим лидерам — Патрику Миллеру и Антониусу Кливленду, которые не играли с «Самарой». Изящно себя проявляют Кирилл Темиров, Владислав Емченко, Кирилл Елатонцев и капитан Дмитрий Узинский. К тому же в игре с «Зенитом» новичок Таджер Макколл ярко проявил себя, показав, что в нужный момент может стать X-фактором любого противостояния.

Краснодарцы в этом сезоне уже потеряли Би Джей Джонсона и Карвела Андерсона — одних из лидеров, а у армейцев проблем с составом не наблюдалось на протяжении всего сезона. Нас ожидает яркая битва в Краснодаре, где победить может как «Локомотив-Кубань», так и ЦСКА. Матчи между этими командами последние три года получаются зубодробительными по накалу страстей на паркете и самоотдаче. Всё будет зависеть от мельчайших деталей и заготовок тренеров, возможно, всё снова сведётся к близкой концовке. И пусть победит сильнейший!