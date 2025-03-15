Дети Леброна и скандального Пи Дидди под одной крышей. Судьба смеётся или случай шалит?

Баскетбольный сезон в школе «Сьерра-Каньон» — в самом разгаре. Недавно команда, в которой зажигает Брайс Джеймс, младший наследник легендарного Леброна, одержала победу, сделав ещё один шаг к чемпионству штата. В зале присутствовали многие известные гости, включая мать Брайса, Саванну Джеймс, и его старшего брата Бронни, новичка «Лейкерс». Но внимание зрителей привлекли не только они — на паркете, хоть и в роли чирлидерш, засветились Джесси и Д'Лила Комбс.

18-летние дочери Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, несмотря на драму в семье, не теряют уверенности и заряжают энергией. Пока их отец, легендарный музыкальный магнат, находится под стражей и ждёт суда по серьёзным обвинениям в секс-трафике и рэкете, близняшки продолжают полноценно жить: школа, соцсети, привычные активности — они не дают жизни сбавить обороты.

«Сьерра-Каньон» — это больше, чем просто школа. Это элитный оазис Калифорнии, где образование сочетается с лучшими спортивными программами, где стараются превращать учеников в будущих звёзд. За удовольствие учиться здесь придётся выложить от $ 39 тыс. до $ 46 тыс. в год, но именно поэтому среди школьников — отпрыски мировых звёзд спорта, кино и шоу-бизнеса. Неудивительно, что Леброн Джеймс выбрал именно это место для своих сыновей: сначала для Бронни, а затем — и для Брайса. Школа, по сути, стала фабрикой кадров для NCAA и иногда даже для НБА.

Леброн Джеймс и Брайс Джеймс, август 2024 года Фото: Jamie Squire/Getty Images

Но вот что интересно: в «Сьерра-Каньон» учатся и дочери Пи Дидди, добавляя интриги в историю давних пересечений двух легенд. Их дружба никогда не была на виду, однако связь являлась очевидной. Дидди — король вечеринок, куда стекались иконы спорта, музыки и бизнеса, а Леброн был гостем на этих элитных тусовках. Кто-то даже вспоминает его слова: «Нет вечеринки круче, чем вечеринка Дидди». Теперь выясняется, что их дети учатся под одной крышей.

Когда-то невинная фраза Джеймса-старшего о вечеринках Дидди теперь звучит совсем иначе в свете прошлогоднего скандала вокруг Комбса. Правда, на сегодняшний день никаких доказательств связи Леброна с незаконной деятельностью на этих мероприятиях не существует. Тем не менее как только история начала обретать огласку, Джеймс быстро отмежевался: он без лишнего шума отписался от Дидди в соцсетях, но предпочёл не комментировать ситуацию публично.

Такая тактика вызвала вопросы. Бывший баскетболист Кваме Браун, например, открыто призвал Леброна обозначить свою позицию. Однако король паркета выбрал стратегию молчания — и это особенно удивительно, если учитывать его репутацию. Джеймс всегда был голосом громких социальных тем: он выступал против расизма, боролся за равноправие, критиковал политиков и поддерживал протестные движения. Но когда дело коснулось обвинений в адрес бывшего знакомого, он предпочёл уйти в тень.

Леброн и Шон Комбс пересекались не только на громких вечеринках, но и в мире бизнеса. Оба использовали свою мощную репутацию для продвижения элитного алкоголя: Дидди стал лицом культовой водки Ciroc, а Леброн запустил собственный бренд текилы Lobos 1707. Их маркетинговые стратегии, основанные на статусе и влиянии, кажутся удивительно похожими — ещё одно косвенное пересечение в их публичных биографиях.

А пока Джесси и Д'Лила продолжают жить на полном ходу, несмотря на семейные скандалы. Их учёба проходит в одной из самых престижных школ Америки, а их появление на баскетбольных матчах напоминает о том, как тесно могут переплетаться судьбы знаменитостей. Даже если кто-то из участников этих историй теперь всячески старается стереть следы прошлого знакомства.