Новый чемпион или завсегдатай? Главные интриги финала Кубка России

Всё внимание на этих выходных приковано не только к противостоянию «Локомотива-Кубань» и ЦСКА в Единой лиге ВТБ, но и к Кубку России по баскетболу, который проходит в Нижнем Новгороде. Финалисты уже определены: «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород», однако кто является фаворитом в борьбе за чемпионство?

Winline Кубок России . Финал Winline Кубок России . Финал 16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Пари НН» третий год подряд выходит в финал Кубка России. В 2023-м команда стала чемпионом, в 2024-м — уступила в борьбе «Зениту», а в 2025-м — снова получила шанс на золотые медали. В очередной раз соперник — клуб Единой лиги «Уралмаш». Для клуба из Екатеринбурга это первое в истории появление в финале. Для каждой из команд основная цель — чемпионство!

В пользу «Пари НН» говорит то, что команда выступает на домашней арене. В воскресенье трибуны будут переполнены родными болельщиками, которые от первых и до последних минут будут отдавать всю энергию, которая у них только есть. Ещё одним из главных козырей волжан является наличие мегаопытных игроков, прошедших огромное количество важнейших матчей. Речь, конечно же, о Дмитрии Хвостове и Евгении Бабурине. Два ветерана отечественного баскетбола не просто в строю, а всё ещё находятся в отличных кондициях — в игре с «Химками» именно они были лучшими на паркете.

«Уралмаш» привёз на турнир, наверное, своих лучших легионеров — Джеремайю Мартина и Хэйдена Далтона. Октавиус Эллис ещё точно заслуживал борьбы за чемпионство, но в Кубке России можно использовать в заявке лишь двух иностранных баскетболистов. Руководство уральцев решило остановить свой выбор на разыгрывающем и форварде. И явно не ошиблось! Мартин был лучшим во встрече с МБА-МАИ. Джеремайя набрал 23 очка, три подбора и пять передач, попутно став самым эффективным — 25 баллов по коэффициенту полезности. Далтон тоже не остался в стороне — 14 очков, семь подборов и три передачи. В свою очередь, нельзя списывать со счетов и хороший костяк российских игроков: Антон Карданахишвили, Кирилл Писклов, Иван Пынько, Илья Попов и Владимир Ивлеев — каждый из них внёс свой вклад в то, что команда теперь в финале.

Хоть уральцы и выглядят небольшим фаворитом предстоящего противостояния за счёт своих топовых легионеров, но на стороне «Пари НН» более качественный состав российских игроков. Не в обиду «Уралмашу», однако Хвостов, Бабурин, Вольхин, Хоменко, Чадов и Карпенков, по нашему скромному мнению, превосходят соотечественников из екатеринбургского клуба по сочетанию опыта и игровых умений. Гости хоть и обладают преимуществом, но не таким уж и большим. Сергей Козин и Ростислав Вергун припасли все свои самые эффективные стратегии именно к важнейшему противостоянию.

Без сомнений, каждый из клубов желает победить и показать себя только с лучшей стороны. Не стоит забывать о матче за третье место: МБА-МАИ сыграет с «Химками». Московская команда — очевидный фаворит противостояния. Команда Единой лиги неплохо выступает в последнее время — факторы в пользу победы подопечных Василия Карасёва. Правда, состав под руководством Андрея Мальцева показал, что готов на равных играть с «Пари НН», а это далеко не последний клуб в нашем баскетболе и финалист нынешнего розыгрыша Кубка. Нас ждёт не только яркий финал, но и интересный матч за третье место. Сумеет ли команда из Суперлиги завоевать бронзу или же все награды уйдут клубам из Единой лиги? Ответ будет дан в воскресенье.