«Беру измором». Воронов проводит 23-й сезон в карьере — и это ещё не конец!

Когда капитан заявляет, что отвечает за результат, это автоматически вызывает уважение. Евгений Воронов из МБА-МАИ — лидер, который не боится смотреть правде в глаза, разбирать ошибки и ставить перед собой амбициозные задачи. В интервью для «Чемпионата» он раскрыл, что стоит за полуфиналом Кубка России, как справляется с трудностями сезона, какую роль играют молодые спортсмены и что по-прежнему зажигает его двигаться вперед.

— Эмоции после полуфинала улеглись, но на пресс-конференции вы согласились, что в некотором роде сами себе проиграли. Можете подробнее развернуть свою мысль?

— «Уралмаш» хорошо сыграл, я не умоляю их заслуг. Но если бы мы сделали меньше ошибок в защите и не позволили сопернику набирать лёгкие очки, игра была бы совершенно другой. Когда ты забиваешь трёхочковые с наших ошибок, это даёт тебе уверенность быстрее, чем если бы ты забивал через тяжёлые моменты. Конечно, у «Уралмаша» хороший и глубокий состав, но я всё равно считаю, что если бы мы исполнили всё, что задумывали, игра была бы другой. Не знаю, кто бы победил, но игра и борьба были бы другими.

— На пресс-конференции Василий Николаевич Карасёв также сказал, что в команде много молодых игроков, многие не имеют такого опыта. Но как будто не хватило опытных игроков — вас, Андрея Зубкова. Согласны с этим?

— Давайте я буду говорить за себя. Я не показал ту игру, которую должен был. «Уралмаш» понимал, кто в нашей команде забивает основную долю очков. И, конечно, было пристальное внимание к нам: ко мне, к Андрею и другим ребятам. К сожалению, мы не смогли найти свою игру, статистически не сыграли так, как могли. Как я сказал на пресс-конференции: я, как капитан команды, ни в коем случае не снимаю с себя ответственности. Наоборот, считаю, что где-то недоработал, мог сыграть лучше и результативнее. Как капитан должен был сделать больше, но, к сожалению, не получилось.

— Давайте теперь поговорим о Единой лиге. Там тоже есть что обсудить. Кажется, что сценарий прошлого сезона повторяется: неудачный старт, серия поражений, но в феврале дела улучшаются. Почему так?

— Травмы, новые игроки, новая команда — всё это связано. Если в прошлом году у нас был перебор игроков на многих позициях, то в этом году пришли молодые ребята без опыта Лиги ВТБ. Конечно, это сказывается. Одно дело играть в предсезонке, другое — когда начинается сезон, и на нас настраиваются по-другому. Нет проходных матчей. Конечно, первые два–три месяца мы штормили. Сейчас мы нашли свои роли, понимание, как должны играть, что делать. У нас, наверное, не такой глубокий состав, как хотелось бы. Чтобы добиться победы, нам нужно играть почти идеально. Если не идеально, то близко к этому. Для нас каждый человек важен — будь то защитник или атакующий. У других команд есть большая ротация, а у нас она ограничена. Поэтому нам нужно быть более идеальными в своей игре.

— Вы сказали, что много молодых ребят без опыта в Лиге ВТБ, но Певнев и Белоусов неплохо влились. Как оцените их рост и выступления?

— Конечно, их вклад есть. Ребята играют первый год. Могу сказать так: у них ещё очень много работы впереди. Всё в их руках. Они могут играть на этом уровне, но при должном отношении к работе и к баскетболу в целом. В некоторых играх они нам помогали. Они — часть нашей команды. Если сравнить начало сезона и текущий момент, они стали опытнее, приобрели багаж, который позволяет им играть в Лиге ВТБ. Пока не так стабильно, не всегда, но я думаю, что этот сезон можно считать для них шагом вперёд. Ну, скажем так, для первого сезона — нормально.

— Приятный момент — это Макар Коновалов. Если он не раскрылся, то очень сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Хотя мы знаем, что он и раньше мог так играть, но не было постоянства. На это повлиял уход Хоменко? Больше минут, больше возможностей? Или что-то ещё?

— Конечно, когда ты основной первый номер в команде, у тебя больше уверенности, больше доверия. Макар умеет играть, он показывал это на протяжении трёх лет. Если его не беспокоят травмы и хорошая форма, он — боевая единица, очень важная часть нашей команды. Когда игрок получает больше времени, он становится более уверенным. У него есть право на ошибку, и он чувствует себя как рыба в воде.

— То есть это связано с тем, что у него больше минут?

— Конечно, когда у тебя два-три человека на позицию, нужно выигрывать конкуренцию. В этом году он был первым номером, и это, конечно, повлияло.

Евгений Воронов Фото: ПБК МБА-МАИ

— В прошлый раз мы общались перед стартом сезона, обсуждали приход Андрея Зубкова, но тогда мы ещё было не понятно, как это будет выглядеть на практике. Сейчас можете оценить его вклад?

— Мы с Андреем знакомы давно. Играя в «Локомотиве», он показывал прекрасный баскетбол. У него есть желание доказать, что последние годы ему не давали тех ролей, которые он хотел. Я думаю, он всем доказал, что он игрок высокого уровня, один из лидеров нашей команды. На нём держится очень многое. Прекрасный старт, отличная статистика, и, конечно, большая заслуга его во всех победах, которые мы одержали до сегодняшнего момента в Лиге ВТБ. Я в нём не сомневался. Я знаю, как он может играть, но в прошлом сезоне у него была совсем другая роль. Я очень рад, что он в нашей команде, и думаю, это взаимно. Для него это, мне кажется, глоток свежего воздуха. Он снова почувствовал себя нужным баскетболистом.

— Вам в плане работы с молодёжью стало легче с его приходом?

— Конечно. Это опытный игрок, который может подсказать, иногда и поругать. Когда два человека с таким опытом — это, конечно, подспорье. Не только я один, как возрастной игрок, но и он помогает. Андрей тоже был в больших командах, выигрывал Лигу ВТБ, был в сборной. Он имеет полное право быть одним из лидеров не только на площадке, но и в раздевалке, что он, в принципе, и делает.

— В прошлый раз мы обсуждали Даниила Касаткина. Вы говорили, что он иногда слишком много думает, копается в себе. В этом сезоне у него меньше минут, статистика упала. В полуфинале Кубка он не очень хорошо сыграл. Что не так?

— Знаете, мне сложно сказать, в чём именно проблема Дани. Он умеет играть, может играть — это сто процентов. Наверное, какая-то психологическая проблема или, может быть, он немного потерял уверенность. Но он точно работает и хочет изменить ситуацию. Думаю, такие моменты бывают у всех в карьере. Ему нужно перетерпеть, переработать, переломить ситуацию и выйти на свой уровень, который он показывал в первых двух сезонах. Хотя, точнее, в первом сезоне. Во втором он тоже играл неплохо, но хотелось бы, чтобы он всегда играл на таком уровне. Он может это делать, он показывал, что способен. Поэтому хотелось бы ему пожелать, в первую очередь, не сдаваться. У всех бывают моменты, когда что-то не получается, когда ты работаешь, но результат не приходит. Надеюсь, он переломит ситуацию через работу, веру в себя, и выйдет на прежний уровень.

— Может, он к вам подходил, спрашивал совета? У кого, как не у вас, спрашивать?

— Нет, ко мне он не подходил. Но всегда, когда я вижу, что могу подсказать или поддержать — я это делаю. У нас не было личных бесед, но если у него возникнет такой момент — я всегда готов помочь, дать совет или поделиться своим опытом, когда у меня были подобные ситуации. Я всегда открыт для любого молодого игрока. Неважно — в дубле или в Единой лиге.

— Сейчас МБА-МАИ в зоне плей-ин, и есть шансы побороться даже за прямое попадание в плей-офф. Что сейчас самое важное для команды в остаток сезона?

— Быть здоровыми и показывать свой баскетбол в каждой игре на максимум. К сожалению, у нас бывают матчи, где этого не получается это сделать. Опять же, возвращаясь к началу нашей беседы: у нас нет 20 или даже 15 человек, или даже 12 одинаково опытных игроков. Если бы у нас было 12 человек с опытом в Лиге ВТБ, которые понимают свои роли — всё было бы супер. Поэтому, как я уже говорил, мы очень зависим от всех баскетболистов — от первого до 12-го. Все важны, и каждый должен показывать максимум. Конечно, начиная с меня, как капитана, я ответственен за команду и за результат. Надо начинать с этого. Всё в наших руках. Мы видели, что можем играть со всеми командами, когда настроены и выполняем то, что говорит тренер. Мы можем обыгрывать всех. Но, опять же, нужно выходить на каждую игру не на 100 или 110, а на 150 процентов.

Евгений Воронов Фото: ПБК МБА-МАИ

— Этот сезон ещё идёт, и неизвестно, что будет после регулярки. Но всё равно можно ли сравнить эти три сезона? Чем этот сезон кардинально отличается от предыдущих?

— Ну, первый сезон мы вообще не берём. Он исторический и для лиги, и для клуба. Этот сезон и прошлый сезон где-то похожи в плане результата. Мы не могли нащупать свою игру, и только после нового года начали находить её и улучшать результаты. В этом можно сравнить эти сезоны. В плане команды я бы не стал сравнивать, потому что в прошлом году у нас был более опытный состав, с большим ростером. Были и Тимофей Якушин, и Глеб Голдырев, и Лопатин, и Хоменко. У нас было больше ротации. В этом сезоне, наоборот, опытных игроков стало меньше. Ребята пришли из Суперлиги, и нам нужно было понять свои роли, кто что может. Поэтому, если смотреть по результату, они плюс-минус одинаковые. У нас было не очень хорошее начало, а после нового года начали играть лучше. Но в плане построения «химии», команды, опыта игроков — они совершенно разные.

— Недавно президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что если бы у МБА было один–два легионера, то уровень команды был бы выше. Согласны с этим?

— Тут сложно комментировать. Мы все знаем позицию нашего клуба и придерживаемся её. Размышлять о том, что было бы, если бы… Мне тяжело. Сергей Валентинович намного опытнее, он в баскетболе дольше, и ему виднее. У нас русский проект, играем так.

— 2025 год, который не так давно начался, уже стал для вас знаменательным: 2500 очков в Лиге ВТБ, 100-й матч за МБА. Такие отметки для вас что-то значат?

— Мне всё больше прилетает отметок про возраст (смеётся), 23-й сезон. Все спрашивают: «Будешь играть до 42–52?» Я отвечаю: «Да». На самом деле это очень приятно — все отметки, о которых вы сказали. Я шучу, что беру измором. Я никогда не был суперзабивающим игроком, как те, кто больше любит и умеет играть в нападении. Самое главное, чтобы мои очки, игры, подборы, перехваты приносили победу команде. Без итоговой победы всё это теряет смысл.

— Летом мы с вами обсуждали потенциальное завершение карьеры. Вы сказали, что никаких дат нет, будете смотреть по состоянию. Сейчас нет предпосылок, что это ваш последний сезон?

— Пока нет. Вроде жив-здоров, бегаю, даже статистику неплохую показываю. Поэтому пока не хочу завершать карьеру. Посмотрим, что будет дальше.

— То есть ждём 24-й сезон?

— Посмотрим. Давайте сначала этот закончим. Надеюсь, всё будет хорошо, никаких травм не будет. Если в конце сезона у меня будет желание играть дальше, и я буду чувствовать мотивацию, то продолжу. В прошлый раз мы с вами говорили, что как только я почувствую, что не могу мотивированно отвечать молодым своей игрой, своей агрессией и доказывать, что ещё могу, — это будет сигнал. Плюс к этому желанию и духу соперничества должно прибавляться здоровье. Если оно позволяет, я не вижу причин бросать любимое дело.

— Не могу не спросить про возвращение Алексея Шведа. Как вы отреагировали на его возвращение? Тем более он против вас дебютировал.

— Лёха — один из сильнейших игроков России. Лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ. Это яркая личность, яркий игрок, звезда Лиги ВТБ, которая вернулась и, я думаю, усилила «Зенит» без сомнений. Классно, что российский игрок вернулся в Лигу ВТБ. Очень много детей и просто болельщиков переживают за Лёху. Ему желаю только удачи!