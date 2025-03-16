«Уровень неуважения зашкаливал». Очередной судейский скандал в НБА. Привыкайте

Удаление Кейда Каннингема в утреннем матче с «Оклахомой» — это не просто странное решение судей, а очередной плевок в лицо логике, о котором НБА явно не хочет говорить. «Детройт» проиграл 107:113, но больше всего в этой встрече запомнилась даже не игра, а эпизод, который едва ли можно назвать адекватным судейским решением.

Технический фол за якобы «неуважение» к арбитру, а затем моментальное удаление за пару крепких слов — вот и всё, что потребовалось судьям, чтобы отправить Каннингема в раздевалку. По их реакции можно было подумать, что Кейд устроил разборки уровня Рашида Уоллеса, однако на деле всё выглядело куда скромнее. Разговор с судьёй, секундное обсуждение — и до свидания. Такое судейство назвать объективным язык не поворачивается. Главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф тоже не стал скрывать раздражения после игры, открыто дав понять: терпение уже на исходе.

«Меня выбесило то, как судили этот матч. Уровень неуважения к нашей команде просто зашкаливал. Нашего игрока сбивают — судьи даже не утруждаются посмотреть повтор. Нам влетают локтем в грудь и шею — я прошу пересмотреть момент, проявить элементарное уважение, но в ответ — тишина», — заявил главный тренер «Детройта».

Штраф за такие слова Бикерстаффу уже практически гарантирован — всё по привычной схеме: тренеры и игроки возмущаются судейством, получают наказание, лига делает вид, что проблемы не существует, и всё продолжается по кругу. Однако в этой истории есть интересная деталь.

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Удаление Кейда Каннингема поднимает важный вопрос: а на чём вообще основана работа судей? В НБА вроде как существует негласное правило: если игрок перегибает палку, сначала его предупреждают. Если он продолжает, даётся первый технический. И только в случае дальнейшего конфликта — второе нарушение и удаление. Но тут всё пошло не по сценарию. Каннингема, по сути, выгнали за обычный разговор. Судья Брайан Форте объяснил своё решение «неуважительным» тоном игрока и использованием ненормативной лексики. Однако главный вопрос остаётся: где тогда проходит граница? Или её больше просто нет?

Если игроку больше нельзя проявлять эмоции, то что дальше — будут отправлять в раздевалку за каждое несогласие? И почему это правило так избирательно? НБА видела сотни случаев, когда суперзвёзды вроде Леброна Джеймса или Криса Пола устраивали целые лекции для судей, а в ответ получали максимум предупреждение. Каннингему, видимо, таких «привилегий» не положено.

Ситуация становится ещё абсурднее, если учесть, что матч был по-настоящему боевым. «Детройт», хотя и занимает шестое место на Востоке, сражался на равных с одной из сильнейших команд сезона. До удаления Каннингем успел набрать 11 очков, сделать семь подборов и девять передач. Да, его процент реализации (5 из 18) был далёк от блестящего, но отрицать его влияние на игру просто глупо. После его ухода «Пистонс» продолжили бороться, однако концовка всё-таки осталась за «Оклахомой». Шей Гилджес-Александер, претендующий на MVP, выдал ещё один шедевр, набрав 48 очков, шесть передач и четыре подбора, фактически поставив точку в этом противостоянии.

Кейд Каннингем Фото: Nic Antaya/Getty Images

Но главным предметом обсуждения после матча осталась не игра «Детройта» и даже не очередной крутой перформанс от Гилджес-Александера, а судейство. Этот эпизод снова обнажил проблему качества арбитража в НБА. В последние сезоны лига неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда ошибки судей напрямую влияли на результат матчей. Споры вокруг ляпов в концовках, сомнительные свистки в плей-офф и отсутствие прозрачности в разборе спорных моментов только усиливают впечатление, что система нуждается в серьёзной корректировке.

В реальности, однако, перемен ждать не приходится. Лига продолжит прикрывать судей (ладно, у нас нет доказательств), штрафовать за критику и карать игроков за любое несогласие. Возможно, Кейду Каннингему просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Или же его удаление стало очередным подтверждением того, что в НБА существует системная проблема, которую предпочитают не замечать.