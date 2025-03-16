«Локомотив» — больше не претендент на титул? ЦСКА прервал чёрную серию с Краснодаром

Железнодорожникам снова не хватило выносливости и стабильности на весь матч.

Сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и ЦСКА — их четвёртая встреча в этом сезоне. В первой игре армейцы одержали победу, но затем краснодарцы дважды подряд брали верх в эмоционально заряженных встречах. Казалось, что команда Андрея Ведищева становится настоящим «криптонитом» для самого титулованного клуба страны.

Однако с тех пор многое изменилось. Состав «Локо» поредел из-за травм, и результаты пошли на спад. Краснодарцы утратили шансы побороться с «Зенитом», УНИКСом и ЦСКА за лидерство в регулярном сезоне.

ЦСКА же подходил к матчу с серией из семи побед, но в топовых встречах армейцы в последнее время выглядели неубедительно. Особенно болезненным оказалось февральское поражение от «Зенита» на собственной площадке. Третье подряд поражение от «Локо» могло бы серьёзно ударить по уверенности подопечных Пистиолиса.

Первая половина игры превратилась в противостояние стилей. «Локо» всеми силами старался навязать быстрый темп, в котором команде Ведищева комфортнее всего. ЦСКА, напротив, сознательно замедлял игру, делая ставку на выверенные комбинации и индивидуальное мастерство своих лидеров.

Матч «Локомотив» — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Первые минуты остались за армейцами — 8:2. Грамотные построения позволяли им растягивать оборону соперника и создавать пространство для эффективных проходов. ЦСКА активно использовал пост-ап, методично разыгрывая каждое владение.

«Локо» пытался заставить оппонента ускорить игру. В середине первой четверти этот план сработал: армейцы поддались на провокацию, начали торопиться, совершать необдуманные броски, и краснодарцы тут же этим воспользовались. В итоге мини-камбэк, и счёт уже 9:8 в пользу хозяев.

Противостояние двух игровых философий продолжилось, но уже в равной борьбе. Оба коллектива не блистали дальними бросками, причём «Локо» вначале даже не делал на них ставку — к середине второй четверти у команды была всего одна попытка из-за дуги.

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

А вот во второй половине началось то, что в последнее время случается с «Локо» слишком часто — команда просто устала. Укороченная ротация сказывалась, и игроки уже не могли поддерживать привычный для себя ритм.

Во второй половине третьей четверти ЦСКА ушёл в отрыв, а затем укрепил преимущество в заключительной десятиминутке. Казалось, что армейцы без лишних нервов доведут матч до победы. Но «Локо» в своём стиле устроил чудесный рывок на последних минутах и создал напряжённую концовку.

Сценарий получился уж очень похожим на недавний матч краснодарцев с «Зенитом»: сначала команда выдыхается в третьей четверти, соперник перехватывает инициативу, но под конец у «Локо» будто открывается второе дыхание. Тут срабатывают и мотивация от тренерского штаба, и жажда борьбы, которая приводит к героическому финишу.

Матч «Локомотив» — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Главная эмоция от концовки — насколько же это было долго. Бесконечные фолы, паузы, тайм-ауты, просмотры от судей… Прямо как в НБА, где проблема затянутых последних минут в равных встречах стоит куда острее, чем в Единой лиге. Пока что.

В итоге, несмотря на героические усилия, «Локо» снова не удалось победить. В очередной раз — прямо как в матче с «Зенитом». И это наталкивает на не самые радужные мысли о перспективах команды в этом сезоне. Мы привыкли считать, что все четыре топ-клуба Единой лиги — претенденты на титул. Но сейчас из-за объективных сложностей мощь железнодорожников заметно ослабла.

Не совсем понятно, за счёт чего «Локомотив» сможет переиграть кого-то из грандов в полуфинале, особенно в серии, а не в одной отдельно взятой встрече. Краснодарцы уступают соперникам в уровне исполнителей, а держатся благодаря продуманной системе, физической подготовке и бешеной мотивации. Но этого, скорее всего, не хватит, чтобы дойти до титула.

Андрей Ведищев и тренерский штаб «Локомотива» Фото: Единая лига ВТБ

Если честно, серия «Локо» с «Уралмашем» в четвертьфинале становится всё более интригующей. У екатеринбуржцев глубже состав и ярче индивидуально сильные игроки, способные в одиночку решать исход матчей.

Скорее всего, «Локо» не окажется в роли андердога в играх с «Уралмашем», но теперь уже сложно сказать, насколько уверенно краснодарцы пройдут дальше. А тем временем ЦСКА продолжает гонку за первым местом в таблице, и, похоже, эта борьба затянется до самого конца регулярки. 88:84 в пользу армейцев.