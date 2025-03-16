Кубок у «Уралмаша», «Нижний» — повержен! Как далеко зайдут екатеринбуржцы?

Почти сразу после долгой концовки матча «Локомотив» — ЦСКА баскетбольный вечер продолжился финалом Кубка России между «Уралмашем» и «Пари Нижний Новгород». Напомним, в этом году топ-4 клуба страны не участвовали в турнире, и соревнование окончательно сформировало свою идентичность как Кубок для команд второго эшелона. Или всё же в турнире были топ-команды?

С учётом лимита на двух легионеров, «Уралмаш» и «Пари НН» на бумаге выглядели как равные соперники. Однако на деле всё сложилось иначе. Екатеринбуржцы с самого начала захватили инициативу, создали комфортный отрыв и уверенно удерживали его до финальной сирены.

Ни в один момент встречи не казалось, что игра может выравняться, несмотря на старания нижегородцев и их главного тренера Сергея Козина. Он переживал матч настолько эмоционально, что даже схлопотал технический фол. «Уралмаш» несколько раз увеличивал преимущество до 20+ очков, а «Пари НН» лишь эпизодически сокращал разницу — но не настолько, чтобы по-настоящему вернуться в игру. В итоге команда Ростислава Вергуна одержала уверенную победу со счётом 78:59.

Ростислав Вергун Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Некоторые недооценивают прогресс «Уралмаша» в этом сезоне, полагая, что успех команды полностью зависит от её легионеров. Да, иностранцы действительно высокого уровня, и, вероятно, кто-то из них летом перейдёт в более престижный клуб. Но в Кубке России у екатеринбуржцев не было этого преимущества. Конечно, Джеремайя Мартин и Хэйден Далтон стали главными снайперами в финале, но нельзя сказать, что они «протащили» команду в одиночку.

Ключевым фактором победы стала борьба на щитах, которую «Пари НН» проиграл вчистую: 40 подборов у «Уралмаша» против 27 у нижегородцев. За это болельщикам уральского клуба стоит особенно благодарить Евгения Белянкова и Владимира Ивлева. Белянков, кстати, наряду с Антоном Глазуновым и Ильёй Поповым провёл отличный матч и в атаке.

Антон Глазунов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Пора наконец признать: «Уралмаш» — это не просто сборище сильных легионеров, а действительно мощная команда. И здесь огромная заслуга Ростислава Вергуна, который выглядит не слабее маститых европейских тренеров вроде Хавьера Паскуаля.

Любопытно, что победа «Уралмаша» пришлась на тот же день, когда «Локомотив» вновь уступил в топ-встрече. С высокой вероятностью эти команды встретятся в четвертьфинале. И если сравнивать составы, то у екатеринбуржцев есть два весомых преимущества — глубокая ротация и легионеры, способные решать в самые напряжённые моменты.

Впервые за несколько лет полуфинальный расклад в Единой лиге может измениться. «Уралмаш» прямо у нас на глазах превращается в ту самую команду, на которую многие надеялись ещё летом. Отличный заряд перед плей-офф, который обещает быть интригующим с самого начала.