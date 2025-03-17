Техническое поражение в НБА? Да, это уже не из области фантастики

Сезон-2024/2025 для «Далласа» начинался с громких амбиций и надежд на повторение успеха. Финалисты прошлого года, усилив свой состав, были настроены вновь побороться за чемпионство. Но сегодня это выглядит как сценарий из фантастического фильма. Вместо борьбы за титул «Маверикс» оказались на краю пропасти — череда провалов, травмы ключевых игроков и жёсткие рамки потолка зарплат превратили их сезон в катастрофу, где даже завершение регулярки под большим вопросом.

Кульминацией стал неожиданный зимний обмен Луки Дончича, который перевернул «Даллас» с ног на голову. Казалось, что ставка на Энтони Дэвиса — это попытка спасти положение. Но реальность оказалась беспощадной: в дебютной игре за новую команду Дэвис выдержал всего две с четвертью, прежде чем травма паха вывела его из строя. Без своего нового звёздного игрока, а также без Дончича, «Маверикс» рухнули в таблице, оставив от былых амбиций одно воспоминание.

Дальше — хуже. После травмы Дэвиса чёрная полоса только набирала обороты. Кайри Ирвинг, который выдавал фантастическую игру (24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи за матч), выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. Но на этом беды «Маверикс» не закончились — вслед за ним в лазарет отправились сразу несколько ключевых игроков ротации: Дуайт Пауэлл, Пи Джей Вашингтон, Дэниел Гэффорд и Данте Экзам. От команды, которая ещё недавно считалась одним из главных претендентов на трон Запада, остались лишь воспоминания и логотип.

Теперь у «Далласа» проблема, как говорится, не из учебников. По правилам НБА, на матч нужно выставить минимум восемь здоровых игроков, но из-за травм и жёсткого потолка зарплат (hard cap) ситуация у команды накалилась до предела. В их распоряжении остались только три игрока с двухсторонними контрактами: Кесслер Эдвардс (может сыграть ещё два матча), Кай Джонс (10) и Брэндон Уильямс (пять). Подписать новых баскетболистов раньше 10 апреля «Маверикс» не могут — потолок зарплат придавил их так, что не вдохнуть, не выдохнуть.

Скамейка «Даллас Маверикс», сезон-2024/2025 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Это означает, что рано или поздно у «Маверикс» может попросту не остаться достаточно игроков, чтобы выполнить минимальные требования лиги. В истории НБА уже случались подобные казусы: в 2021 году матч между «Майами» и «Бостоном» был перенесён из-за нехватки игроков у «Хит». Но тогда лига могла позволить себе паузу, поскольку действовали ковидные регламенты. Сейчас, когда сезон дышит на финишную прямую, таких поблажек ждать не приходится — либо играете, либо сдаётесь.

Ситуация давно вышла за рамки здравого смысла и шокирует даже бывалых. Это чистая карма. Такое ощущение, что Вселенная решила наказать «Маверикс» за все их ошибки. Финалы, усиление состава — и за год команда умудрилась уничтожить своё прошлое, настоящее и, вероятно, будущее. Как Дэвис собирается держать клуб на плаву, если он даже на паркете целым не остаётся? Следующий сезон уже выглядит как катастрофа. А что будет через год? 32–33-летний Ирвинг после травмы, Дэвис с хрустальными коленями. Единственное спасение — если Нико Харрисон каким-то чудом достанет машину времени.

Нико Харрисон (слева) и Патрик Дюмон (центр), сезон-2024/2025 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Критика в адрес Харрисона звучит не просто так. Несмотря на очевидные провалы, он всё ещё сидит в своём кресле, а владельцы клуба даже не думают о смене руководства. И, возможно, причина банальна: обмен Дончича помог избежать супермаксимального контракта и сэкономить кучу денег. Похоже, для владельцев финансовая выгода оказалась важнее, чем спортивные амбиции. Пока Харрисон — главный козёл отпущения, но ключевые решения принимаются явно выше его уровня.

Так «Даллас» оказался в парадоксальной ситуации: команда, которая недавно билась за чемпионство, теперь не уверена, сможет ли вообще пережить регулярку достойно. Как клуб планирует выбираться из этой ямы — загадка. Но одно очевидно: никто в организации не рассчитывал, что всё пойдёт именно так.