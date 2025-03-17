Голдин — легендарный россиянин в NCAA! Были ли наши успешнее его?

Российский баскетболист Владислав Голдин проводит свой последний сезон в американской студенческой лиге NCAA. Хоть начинал регулярку центровой не лучшим образом, зато потом пошло как по накатанной. Влад выступает за университет Мичигана (Michigan Wolverines), куда перебрался вместе с тренером Дасти Мэем, с которым россиянин ранее работал во Флоридском Атлантическом университете. Как закончился регулярный чемпионат для нашего гиганта и что ждёт его в «Мартовском безумии» — в материале «Чемпионата».

Конференция Big 10 является одной из самых сильных в NCAA. В ней сейчас находятся сразу семь команд из национального рейтинга — топ-25 всей лиги. Получается, почти треть сильнейших университетов выступает именно здесь. «Росомахи» с россиянином в составе заняли третье место по итогам регулярки, что позволило им начать своей путь в турнире конференции сразу с четвертьфинала. Подопечные Мэя стартовали с места в карьер — уверенная победа над университетом Пердью — 86:68. В полуфинале соперник был куда серьёзнее — университет Мэриленда (Maryland Terrapins), который завершил регулярку на втором месте и был одним из главных претендентов на чемпионство.

В итоге Голдин просто разорвал «краску» оппонента, набрав 25 очков и сделав 10 подборов. Игра получилась шикарной: никто не знал, кто победит, до самых последних секунд. В итоге Тре Дональдсон своим молниеносным проходом решил исход встречи. 81:80 — победа Мичигана. Команда с Владом вышла в финал турнира конференции Big 10, где ей предстояло встретиться с университетом Висконсина (Wisconsin Badgers). Мало кто ожидал увидеть пятый посев в битве за золото, однако «барсуки» удивили многих. Правда, только не «росомах», которые были готовы к финальному противостоянию.

В первой половине Висконсин вёл со счётом 23:21. Команды полагались на свою оборону и явно нервничали, понимая, что на кону — титул. Во второй половине игра немного раскрылась, а «росомахи» полностью перехватили инициативу. Итог: победа Мичигана со счётом 59:53 и заслуженный трофей в копилке команды россиянина. Голдин набрал 11 очков, собрал пять подборов и отдал одну передачу. Сначала стало известно, что Влад попал в символическую пятёрку плей-офф конференции Big 10, также в ней оказался его партнёр по университету Дэнни Вульф, а затем на паркете центровому вручили награду MOP. Что это ещё такое? Трофея MVP не предусмотрено, но это её прямой аналог. Most Outstanding Player («Самый выдающийся игрок») вручается баскетболисту, который ярче остальных проявил себя в турнире конференции. Голдин полностью заслужил личную награду, так как делал на паркете буквально всё, чтобы его команда победила.

Университет Мичигана с трофеем Фото: MGoBlue.com

В истории NCAA было не так много российских игроков, лишь в последнее время эта тенденция понемногу стала меняться. До этого момента особняком стоял Александр Каун, который выступал за легендарный университет Канзаса (Kansas Jayhawks). В 2006 году центровой выиграл с командой плей-офф конференции Big 12, а также стал чемпионом NCAA в 2008-м. На протяжении трёх сезонов Каун попадал в символическую сборную своей конференции.

Голдин с Флоридским Атлантическим университетом выиграл турнир конференции и пробился в «Финал четырёх» NCAA, что тогда казалось невероятным достижением. А теперь он уже чемпион двух разных конференций. До статуса величайшего россиянина в истории студенческой американской лиги ему недостаёт лишь чемпионства в самом главном турнире — «Мартовском безумии». Хотя, вероятно, Влад — уже наш лучший игрок в США. Потому что Каун был важным элементом того Канзаса, но не главной звездой. А Голдин — лучший снайпер Мичигана — 16,9 очка, лучший по блок-шотам — 1,4 и по точности бросков с игры — 63,4%. Добавьте к этому второй показатель по подборам в команде (6,8), невероятное влияние на оборону просто своим появлением в «краске» и прогресс по части набора очков разнообразными способами — в этом сезоне Влад добавил в свой арсенал трёхочковый бросок. Вот мы и получили главную звезду Мичигана и лучшего игрока конференции Big 10 этого сезона!

Перейдём к самому сладкому. В «Мартовском безумии» Мичиган получил пятый посев в своём регионе и сыграет с Калифорнийским университетом Сан-Диего (UC San Diego Tritons). Соперник — довольно молодая команда, которая появилась в главном дивизионе NCAA в 2020 году. К слову, для «тритонов» это первое попадание в плей-офф в истории. Голдин и его партнёры — явные фавориты в этой паре. Впрочем, в «Мартовском безумии» может произойти всё что угодно. Не раз зрители становились свидетелями того, как первый посев проигрывал самой слабой на бумаге команде. Плей-офф NCAA — про психологию, характер, настрой и желание победить, несмотря ни на что! Удачи Мичигану во главе с Голдиным – посмотрим, чем обернётся их поход за трофеем.