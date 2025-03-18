Застой в «Зените», аренда в «Пари НН» и возвращение Шведа. Разговор с Игорем Вольхиным

Игорь Вольхин выступал за петербургский «Зенит» с 2020 года, однако в этом сезоне потерял место в ротации Хавьера Паскуаля. Форвард несколько раз даже играл за «Зенит-2» в Суперлиге ради игровой практики. Однако в январе у него появился вариант с арендой в «Пари НН». Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Нижний Новгород и пообщался с Игорем Вольхиным о его переходе и периоде в «Зените».

— Вы перешли в «Пари НН» чуть больше месяца назад. Сыграли 10 матчей. Как оцените этот период пребывания в команде?

— Могло быть и лучше. Всегда хочется большего. Но мы стараемся. Меня приняли здесь отлично — и команда, и игроки, и тренеры, и весь штаб, и клуб в целом. Мне дают время на адаптацию, я до сих пор не до конца адаптировался в плане баскетбола. В «Зените» привык немного к другой роли. Но ничего, стараемся. Пытаемся показывать свой максимум каждый раз.

— Вы сказали, что могло быть лучше. Это только в контексте результатов? Или в плане адаптации тоже где-то?

— Нет-нет, только в плане своих результатов. Я конкретно про себя говорю — некоторыми моментами не так доволен.

— Например, какими?

— Ну, хотелось бы забивать чаще. Даже не столько забивать, сколько приносить больше пользы. Я чувствую, что могу ещё больше помогать команде. Не обязательно набирать по 20 очков.

— Что, может быть, удивило в структуре клуба?

— Такого прям удивления не было. Примерно все клубы сейчас имеют свою академию, залы, схожий тренировочный процесс. Не скажу, что всё одинаково, но плюс-минус похоже. Также я заметил, что в медицинском плане всё очень классно. Всё круто, помогают, восстанавливают.

— А что особенного в медицинском плане?

— Много разных процедур. Всё, что нужно, сделают, помогут. Массажи, не массажи… В других местах, например, в «Зените», чуть сложнее, потому что один массажист, и он нужен многим людям.

— А что было непростым в плане перехода?

— Наверное, запоминание всех комбинаций. В «Зените» были чуть другие комбинации и другая роль. Адаптация к новым схемам, запоминание, куда бежать. Здесь, в принципе, все игроки в движении, никто не стоит на месте. Нужно было быстрее всё запомнить. Сейчас вроде всё запомнил.

Игорь Вольхин Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Как вам работа с главным тренером Сергеем Козиным?

— Мы уже были знакомы, когда из Питера Зоран Лукич вызывал меня в сборную. Не помню, честно, что за игры были, но мы немного познакомились. Отношения нормальные, абсолютно рабочие. Я его слышу, стараюсь впитывать как губка — что от меня требуется. И выполнять это.

— А есть у него какой-то свой стиль, фишка?

— Все тренеры отчасти и мотиваторы, и стратеги. Он пытается донести свои идеи. Для меня важно, как ты воспринимаешь тренера и как его слушаешь. Ты можешь воспринять его слова по-разному. Иногда тренер говорит что-то непонятное, но мы все профессионалы, я думаю, все воспринимают его слова, как положено.

— А когда переходили в «Пари НН», вам озвучивали цели команды на остаток сезона?

— Прямо чётко мы ничего не обговаривали. Мне позвонил агент, спросил, есть ли у меня желание поехать в Нижний Новгород. Я знал, что здесь были проблемы на третьей позиции, и понимал, что, наверное, нужно будет как-то помочь с этим. Но единственное, что я сам себе поставил как задачу — это прийти и помочь, не разрушить то, что уже работает.

— Какое у вас сложилось представление о команде? Какие есть сильные стороны, за счёт чего она может выигрывать важные матчи?

— За счёт командного духа. Почти все русские парни борются друг за друга. У нас есть опытные игроки, такие как Евгений Бабурин, Дима Хвостов. Они вносят свою лепту, добавляют уверенности, подсказывают, когда нужно, могут и поругать. В общем, то, что здесь все вместе, все друг за друга — это, я думаю, помогает.

— А как вам кажется, где можно доработать?

— Даже когда всё хорошо, всегда есть над чем работать. Везде много чего можно и нужно улучшать. Наверное, в основном это коммуникация между игроками, особенно в защите. В нападении у нас всё, я считаю, нормально. Иногда забиваем, иногда нет — это спорт, ничего не поделаешь. Но явных проблем нет.

— Вы уже провели несколько домашних матчей. Не могу не спросить про болельщиков. Как вам атмосфера в «Нагорном»?

— Блин, их очень круто слышно. Они прям болеют, не как в театре. В Петербурге тоже очень хорошие болельщики, они с нами и на выезды ездят, мы всегда с ними на связи. Здесь, может, зал поменьше, акустика лучше, и поддержка очень заряжает.

— Команда сейчас идёт в зоне прямого попадания в плей-офф Лиги ВТБ. Как считаете, на что может команда замахнуться при лучшем раскладе?

— Конечно, побороться за максимально высокие места. И это не просто слова. Я думаю, это в принципе можно сделать. У каждого есть шанс показать максимально хорошую игру.

— Ушёл из команды Зак Наталл, он был главным снайпером. Как это сказалось на игре?

— Он был незаменим в плане того, что, если атака заходила в тупик, он мог один на один разобраться. Сейчас нет такого игрока, который мог бы забить почти из любой ситуации. Теперь мы больше двигаем мяч командой, находим открытых игроков.

— А как команда отреагировала внутри, что посреди сезона ушёл лидер?

— Мы не можем знать всей картины, что там случилось, какое было предложение. Поэтому осуждать или что-то ещё не хочется. Только пожелать ему удачи.

Игорь Вольхин Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Не могу не спросить про «Зенит». Как в целом пришли к решению об аренде? Это ваш выбор или клуб предложил?

— В принципе, у меня уже были такие мысли, но это всё заканчивалось только разговорами с агентом. А потом в один день агент позвонил, спросил, хотел бы я поехать в Нижний до конца сезона. Мы с женой даже не думали, сразу сказали да. А дальше уже дело агентов и клубов. Как они там общались — не знаю. Но отпустили, спасибо им.

— А летом были такие мысли? Как долго вы уже задумывались об этом?

— В начале сезона ещё получал минуты, а потом, когда плотно сел на скамейку, начал задумываться серьёзнее. Сначала не до конца понимал, куда нужно идти. У меня ещё год контракта, поэтому не знал, кому я нужен.

— А какие-то варианты были с другими командами?

— Честно, нет. Мы не задавались этим вопросом. Не было такого, что я говорил агенту: «Хочу в аренду, отдай меня». С учётом того, что сидел в «Зените», это моя команда, я со всеми хорошо общаюсь. Даже через тренировки пытался помочь, поддерживать конкуренцию в основном составе.

— Вы сказали, что практически перестали получать минуты. С чем вы это связываете?

— Честно, я не знаю. Есть тренер, у него своё видение. Видит он игрока или нет — меня не видел.

— Вы ещё спускались в Суперлигу за «Зенит-2» поиграть. Это шло на пользу, что получали хоть какую-то практику, или, может, такого опытного игрока, как вы, это даже немного задевало?

— Я сам отпрашивался. Да и не с первого раза меня отпускали, но, слава богу, отпустили поиграть. Я не считаю себя суперопытным игроком, однако для поддержания игрового тонуса это, конечно, только на пользу.

— Далее у «Пари НН» встреча с «Зенитом». Она будет принципиальной для вас?

— Ну, в каком-то смысле да. В хорошем смысле, конечно.

— А можете рассказать о работе с Хавьером Паскуалем? Все знают про огромное количество комбинаций.

— Да, у него много комбинаций, и он очень требовательный в защите. Его построения в принципе выделяются среди всех. Он сильный мотиватор и стратег. Сейчас, когда нет Евролиги, немного попроще, но тем не менее.

— Попроще именно по работе с ним?

— Да, по работе. Он немного упростил комбинации. Когда в первый год пришёл, шла Евролига, и я, честно говоря, вообще не понимал, что происходит. Там с каждым соперником была отдельная защита. Это нужно было всё запомнить. В первый раз такое видел.

— А через какое время стало чуть проще?

— Первый сезон был сложным. Бесед не было. Я считаю, что игрок должен сам адаптироваться. Сколько у тебя на это уйдёт времени — это уже твои проблемы.

— Не могу не спросить про возвращение Алексея Шведа в Россию. Как вы сами отреагировали на эту новость?

— Я был с Алексеем в «Химках», когда был ещё совсем молодой. Рад, что он вернулся. Всё-таки он наш, здесь столько лет отыграл. Безусловно, это огромная польза для «Зенита», потому что он поможет во многих вещах.