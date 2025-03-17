В гонке за MVP осталось два фаворита: как НБА раньше находила выход из таких ситуаций

До завершения регулярного чемпионата НБА остаётся менее месяца, но в споре за MVP ясно только то, что ничего не ясно. В гонке остались только двое: Никола Йокич идёт за четвёртой наградой за пять лет, но у Шея Гилджес-Александера другое мнение на этот счёт. Развязка предстоит многообещающая. Пока же вспомним похожие случаи дуэли за главную индивидуальную награду лиги, когда команды основных фаворитов завершили сезон в топе своих конференций.

2004/2005. Нэш > Шакил

Шакил О’Нил и Стив Нэш, сезон-2007/2008 Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Сложно представить двух более непохожих игроков. Юркий и раздающий элегантные передачи Нэш стал мотором изменившего лигу нападения «семи секунд и меньше» «Финикса» Майка Д’Антони. Про Шака вы и так всё знаете — безудержная физическая сила, которую нереально остановить под кольцом. Дизель перемалывал соперников в «краске» и (буквально) ломал баскетбольные кольца.

В сезоне-2004/2005 перед голосующими предстала сложная задача. Сравнивать баскетболистов столь разных позиций – само по себе дело сомнительное. Часто в подобных случаях прибегают к оценке командных успехов. Однако и «Финикс» Нэша, и «Майами» О’Нила выиграли регулярку в своих конференциях. «Санз» одержали на три победы больше.

Исходя из личной статистики, чаша весов скорее склоняется в сторону Шакила. 22,9 очка при 10,4 подбора и 60% реализации с игры против 15,5 очка, 11,5 ассиста у Стива. Тем не менее приз впервые в истории отправился в Канаду, разыгрывающий «Финикса» опередил центрового «Хит» всего на семь голосов за первое место. MVP Нэша до сих пор считается одним из самых спорных в истории НБА. Безусловно, тогда баскетбол был менее результативным, но 15,5 очка сегодня — средние показатели текущего сезона у далеко не звёздного центрового «Индианы» Майлза Тёрнера.

2010/2011. Самый молодой MVP в истории

Деррик Роуз, сезон-2011/2022 Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Леброн не испытывает недостатка в трофеях. В коллекции Короля значатся четыре награды MVP регулярки, но, кажется, их могло быть минимум на одну больше. В споре с молодым Дерриком Роузом в сезоне-2010/2011 особенно важен контекст. После нескольких лет смуты «Чикаго» наконец вернулся на баскетбольную карту значимых не только на бумаге, но и в спортивном плане команд НБА. Катализатором прогресса той версии «быков» стал именно Роуз. Проводящего прорывной год разыгрывающего моментально окрестили очередным наследником Джордана. С другой стороны, основным конкурентом Ди Роуза оставался Леброн Джеймс. Форвард только перешёл в «Хит» и читерским объединением усилий с другими звёздами выбрал лёгкий путь, взбесив всю лигу.

«Буллз» выиграли Восток, опередив «Майами» на четыре победы, но удивляет колоссальный разрыв в итоговом голосовании между Роузом и Леброном: 113 первых мест против всего четырёх. Вот только дело в том, что любая продвинутая статистическая метрика была на стороне Джеймса. Король забивал больше Деррика при меньшем количестве бросков и лучшем проценте с игры. Леброн лидировал в НБА по индивидуальному «плюс-минусу» и показателю Win Shares . Однако награду получил ставший самым юным MVP в истории Роуз. Примечательно, что в финале Востока в плей-офф Джеймс взял реванш (4:1).

2014/2015 и 2018/2019. Харден против всех

Джеймс Харден, сезон-2017/2018 Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Как мы знаем из краткого урока истории, «Хьюстон» Хардена всегда проигрывал «Уорриорз» Карри в плей-офф. Ещё одну болезненную неудачу Борода потерпел в сезоне-2014/2015. Джеймс провёл мощную регулярку, выведя «Рокетс на второе место в Западной конференции. Защитник техасцев демонстрировал эталон индивидуального мастерства, набирая по 27,4 очка за матч, уступив по результативности лишь бывшему партнёру по «Тандер» и будущему одноклубнику по «Рокетс» и «Клипперс» (да, всё это один человек) Расселлу Уэстбруку.

Все планы Хардена пошли прахом из-за Стефа Карри. Разыгрывающий набирал почти на четыре очка меньше и выступал в более сбалансированной команде. Итоговый разброс голосов показал четырёхкратное преимущество Стефа. Однако на то были свои причины. Во-первых, «Голден Стэйт» одержал на 11 побед больше. Во-вторых, бросковая линейка их лидера максимально приблизилась к элитным «50-40-90». В-третьих, именно тогда Карри начал менять баскетбол нетипичными для того времени восемью попытками из-за дуги за игру и феноменальными 44% точности.

Но всё-таки стоит отдать Бороде должное. Он не опустил руки и наконец взял награду в 2018-м, став последним на данный момент американским MVP. В ближайшие годы игроки из Штатов смогут реально побороться за приз только при огромном стечении обстоятельств. Харден мог замахнуться на бэк-ту-бэк, если бы не положивший начало европейской экспансии Яннис Адетокунбо. «Бакс» выиграли регулярку в сезоне-2018/2019, тогда как «Хьюстон» финишировал четвёртым на Западе.

Игроки НБА с 36+ очками в среднем за сезон:

Игрок Сезон Очки Уилт Чемберлен 1961/1962 50,36 Уилт Чемберлен 1962/1963 44,83 Уилт Чемберлен 1960/1961 38,39 Уилт Чемберлен 1959/1960 37,60 Майкл Джордан 1986/1987 37,09 Уилт Чемберлен 1963/1964 36,85 Джеймс Харден 2018/2019 36,13

Преимущество Грик Фрика в итоговом бюллетене вышло подавляющим: 78 первых мест против 23. Но, как обычно, есть один нюанс. Харден выдал ошеломляющий отрезок, набирая по 36,1 очка за игру. За всё время существования НБА Уилт Чемберлен и Майкл Джордан набирали больше. Яннис отстал почти на 10 очков. Можно ли это назвать ограблением? Вопрос более чем дискуссионный.

2022/2023. Лига устала от Йокича?

Никола Йокич, сезон-2023/2024 Фото: The Denver Post/Getty Images

Пару лет назад гонка за MVP развивалась по схожему с тем, что сейчас, сценарию. «Филадельфия» Эмбиида и «Денвер» Йокича шли в топе лиги, а их лидеры до последнего матча рубились за награду. Джоэл провёл сезон всей жизни, отыграл в нетипичных для себя 66 встречах и возглавил НБА по результативности — 33,1 очка. «Сиксерс» замкнули тройку лидеров Востока, одержав на одну победу больше выигравших Запад «Наггетс». Никола заметно уступил в скоринге, но генерировал просто огромное количество измеряемой пользы. Джокеру лишь немного не хватило до среднего трипл-дабла за игру.

Голосующие отдали предпочтение Эмбииду, чем многих разозлили. Немедийный Йокич отреагировал игрой и спустя несколько десятков дней после объявления итогов принёс «Денверу» первый в истории франшизы титул. Фидбек в информационном поле получился не менее горячим. Сторонники теории заговора сразу же выдвинули конспирологию о том, что НБА просто хочет повысить узнаваемость, отдав приз более разговорчивому Джоэлу. Возможно, ассоциация не желала нарушать традицию, ведь три MVP подряд не получал даже Джордан, хотя, безусловно, этого заслуживал.

1996/1997. Грабили даже Джордана

Карл Мэлоун и Майкл Джордан, финал НБА — 1997 Фото: Sporting News/Getty Images

Противостояние «Чикаго» и «Юты» конца XX века — нестареющая классика игры. Оба финала между «Буллз» и «Джаз» завершились триумфом Джордана и компании. Однако клуб из Солт-Лейк-Сити всё же получил утешительный приз. В сезоне-1996/1997 MVP удостоился Карл Мэлоун. Почтальон опередил Майкла на 11 первых мест в голосовании, хотя с таким вердиктом можно поспорить.

Обе легенды провели классный чемпионат, но если рассмотреть их перформансы в деталях, то чаша весов скорее на стороне Эм Джея. Соперники выиграли свои конференции, однако «Буллз» одержали на пять побед больше. Сам Майкл опередил Почтальона в споре за лучшего бомбардира: 29,6 очка против 27,4. Джордан ответил в своём стиле, побив «джазменов» в финале и выдав ту самую вошедшую во все учебники баскетбола гриппозную игру с 38 очками и невероятной волей к победе.

История с максимально плотной гонкой за MVP продолжается и в этом сезоне. Пока оба соперника выглядят максимально равными. На днях «Тандер» и «Наггетс» обменялись победами, в которых солировали их лидеры. Йокич обосновался в топ-3 по очкам, ассистам и подборам, а Шей лидирует в лиге по результативности и является фаворитом букмекеров. Борьба продолжается!