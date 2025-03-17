Россияне готовы покорять NCAA! Большой гайд по «Мартовскому безумию»

Что это и зачем нужно за этим следить?

Дождались!

«Мартовское безумие» стартует уже этой ночью, и теперь мы знаем всю сетку из 68 команд. В ближайшие два дня пройдут матчи своеобразного плей-ин NCAA — First Four, после чего определится окончательный состав участников, и в борьбу за титул вступят 64 коллектива. В следующие две недели нас ждёт самое безумное баскетбольное зрелище года!

Сотни команд из разных конференций проводят напряжённый сезон, а затем определяются лучшие колледжи страны, которым предстоит сражаться в формате «одна игра — всё или ничего». Никаких длинных серий!

Игроки университета Цинциннати празднуют победу в финале «Мартовского безумия» 2023 года Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Студенческий баскетбол очень яркий и эмоциональный, а формат турнира неизменно приносит массу неожиданных результатов и драматических развязок. Нас обязательно ждут «баззер-битеры», которые для одних станут концом сезона, а для других — спасением и продолжением борьбы. А атмосфера на трибунах? Это нечто особенное! Многие в США испытывают неловкость, сравнивая шум трибун Евролиги с куда более спокойной публикой НБА, но NCAA в этом плане держится уверенно — пусть всё ещё и уступает европейским фанатам по уровню страсти.

Болельщикам за пределами США сложнее прочувствовать масштаб этого события. Американцам же проще — многие учились в этих колледжах, у кого-то там учатся друзья или родственники. А порой достаточно просто жить рядом с кампусом, чтобы считать команду «своей» — здесь очень силён местный патриотизм.

А как быть нам, у кого нет привязанности к конкретным университетам? Болеть за россиян! В этом году в «Мартовском безумии» выступят сразу три наших баскетболиста: Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Давайте разберёмся, за какие команды они играют и каковы их шансы на успех.

Егор Дёмин и BYU Cougars

Егор Дёмин Фото: Chris Coduto/Getty Images

Егора вы наверняка знаете, даже если не всегда удаётся следить за заокеанскими баскетбольными перипетиями. Дёмин уже долгое время высоко котируется в мок-драфтах 2025 года, а в один момент его даже прогнозировали в топ-5 — такого с российскими игроками ещё не случалось. Удачное выступление в «Мартовском безумии» может ещё сильнее повысить его шансы на драфте.

Дёмин сознательно выбрал колледж в штате Юта, чтобы сосредоточиться на баскетболе и не отвлекаться на соблазны студенческой жизни в крупном городе. Немаловажную роль сыграла и фигура тренера BYU Кевина Янга, известного умением развивать игроков под требования НБА. Ради него главный проспект следующего года Эй Джей Дибанца тоже выбрал этот университет, хотя начнёт выступать только со следующего сезона.

BYU делает ставку на атакующий баскетбол, а дирижирует игрой именно Дёмин, выступая на позиции пойнт-гарда. Несмотря на физику форварда, он отлично адаптировался в роли разыгрывающего и демонстрирует хорошую статистику — 10,3 очка и 5,4 передачи в среднем за матч.

В первом раунде BYU сыграет против университета штата Вирджиния. «Кугарз» считаются небольшими фаворитами, но матч обещает быть упорным и, возможно, дойдёт до напряжённой концовки. Однако проходить дальше можно и нужно. Во втором раунде потенциальным соперником станет Висконсин — одна из лучших команд Восточного региона NCAA. Несмотря на сложную сетку, эксперты считают, что при удачном раскладе BYU может добраться до Elite Eight. Это сильно поможет Дёмину, который может претендовать на выбор в лотерее.

Владислав Голдин и Мичиган

Владислав Голдин и Дэнни Вульф Фото: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

Мощный и рослый (216 см) центровой из Нальчика Влад Голдин, в отличие от Егора Дёмина, выступает на студенческом уровне уже с 2020 года. В своём последнем сезоне в NCAA он достиг пика формы и стал лидером очень симпатичной команды из штата Мичиган.

Мичиган выиграл свою конференцию Big Ten, а Голдин был признан MVP финальной встречи. Он составляет тандем семифутеров вместе с Дэнни Вульфом, и именно вокруг этой пары строится вся атакующая игра команды. Однако в последнее время коллектив испытывает серьёзные проблемы с дальними бросками, что может сказаться на результатах в плей-офф.

Сезон команда провела на высоком уровне, и если партнёрам Голдина и Вульфа удастся стабилизировать броски из-за дуги, то они вполне могут зайти далеко. В первом раунде Мичиган встретится с университетом Сан-Диего. Голдин и компания считаются фаворитами, но не с таким отрывом, чтобы заранее быть уверенными в победе.

Эксперты полагают, что Мичиган способен добраться до «Финала четырёх». На этой стадии за турниром следят уже миллионы зрителей, а значит, имя Голдина станет куда более узнаваемым. Это может помочь ему попасть в НБА, ведь на данный момент он не входит в топ-60 драфта-2025. Но всё ещё может измениться в ближайшие недели. Хочется верить, что Владу дадут шанс проявить себя в сильнейшей лиге мира.

Виктор Лахин и Клемсон

Виктор Лахин Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Лахин, как и Голдин, тоже бигмен и тоже проводит заключительный год на студенческом уровне. Летом он сменил университет Цинциннати на Клемсон, сразу став одним из ключевых игроков команды, которая пережила перезагрузку после прошлогоднего выхода в четвертьфинал.

Шансы Лахина пробиться в НБА оцениваются ниже, чем у Голдина, но мы-то знаем, что дорога в лучшую лигу мира не ограничивается драфтом. Можно проявить себя в Летней лиге, заиграть в Европе, а затем подписать контракт как незадрафтованный свободный агент. В конце концов, в «Майами Хит» такие истории любят.

Поэтому остаётся пожелать Лахину успешного выступления, ведь его команда амбициозна и вполне может зайти далеко. В первом раунде Клемсон сыграет с университетом Джона Макниза из Луизианы, и в этом матче Лахин и компания считаются серьёзными фаворитами.

Андрей Кириленко в НБА Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Трое российских игроков представляют команды из разных регионов, а значит, пересечься на паркете они могут только в полуфинале. И это был бы просто фантастический сценарий!

На «Чемпионате» мы будем следить за их выступлениями, писать новости и статьи, чтобы держать вас в курсе всех событий. Матчи с участием наших парней стартуют уже через несколько дней — пожелаем им удачи и, главное, пути в НБА. А то мы уже соскучились по российским игрокам в сильнейшей лиге мира!