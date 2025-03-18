Сезон катастроф продолжается. «Даллас», вы уже не одиноки

Когда «Филадельфия» подписывала Пола Джорджа на четыре года за $ 212 млн, всё выглядело как идеальный план: опытный ветеран должен был стать ключевой опорой для Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси в погоне за титулом. Но спустя несколько месяцев этот контракт больше напоминает дорогую катастрофу. Первый сезон Джорджа в составе «Сиксерс» официально завершён — форвард выбыл минимум на шесть недель из-за травм паха и левого колена. Проще говоря, на этом его выступления в сезоне можно закрыть.

Для «Филадельфии» — это очередной удар в спину в и без того провальном сезоне. С балансом 23-45 команда уже давно потеряла связь с плей-офф — и выглядит обречённой. Джордж пропустил последние семь матчей, а теперь не вернётся на паркет до конца чемпионата. В клубе лаконично сообщили, что игрок консультировался с медиками, после чего было решено прибегнуть к инъекциям. Для фанатов же это звучит как окончательный приговор сезону, который и без того был полон разочарований.

Джордж отыграл 41 матч, средние показатели в которых — 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи. И давайте честно: это явно не то, за что платят $ 212 млн. Главный враг — его же собственное тело. Этот год превратился в бесконечный список травм: гиперэкстензия колена в предсезонке, рецидив в ноябре, травма мизинца в январе и теперь финальный аккорд — боли в паху.

Пол Джордж, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Главный тренер Ник Нёрс старается держать хорошую мину при плохой игре, но его слова говорят сами за себя: «Этот год в плане травм был тяжёлым для многих наших игроков, включая Джорджа. Сейчас главное — восстановить их здоровье, а уже потом подумаем о будущем». Читай: сезон слит, всё, что остаётся — дотянуть до конца.

Ситуация для «Сиксерс» — классика жанра. Руководство только выбралось из болота контракта Бена Симмонса, как тут же угодило в новый тупик. Ирония в том, что Джордж должен был стать улучшенной версией Тобиаса Харриса, который раздражал фанатов своей неэффективностью. А на деле Пол оказался ещё менее полезным, при этом с более жирным чеком.

Контракт Эмбиида — ещё один повод для дискуссий. По мнению Дэна Фавале из Bleacher Report, главная ошибка «Сиксерс» — это вовсе не подписание Пола Джорджа, а продление соглашения со своим франчайз-игроком. «Клуб сделал ставку на Эмбиида, вместо того чтобы сосредоточиться на укреплении состава. И это решение может встать им поперёк горла. Да, он формально в прайме и два года назад получил приз MVP, однако его контракт — бомба замедленного действия», — пишет Фавале. До 2029-го «Филадельфия» должна выплатить Эмбииду более $ 240 млн, но кто знает, каким игроком он будет к своим 36 годам?

Сезон «Сиксерс» уже можно смело записывать в хроники провалов. Травмы лидеров, отсутствие глубины состава и туманное будущее главных звёзд заставляют задаться вопросом: а есть ли вообще у команды чёткий план? Единственный луч (да, придётся так выразиться) света во всём этом — Тайриз Макси. Но сможет ли он в одиночку вытащить тонущую франшизу? Вопрос скорее риторический.

И на этом фоне особенно иронично выглядит прогресс «Детройта». «Пистонс» ещё недавно выглядели как посмешище, но сейчас начинает набирать обороты и превращается в команду, за которой действительно интересно следить. В отличие от «Сиксерс», у них хотя бы есть цель и видение пути развития. И Тобиас Харрис ехидно улыбается.