«Карьера прошла не напрасно». Что обеспечило бы Кириленко место среди легенд?

Попасть в Зал славы баскетбола — честь! Кому-то удаётся оказаться в когорте величайших при жизни, кому-то, к сожалению, повезло меньше, но это не отменяет того факта, что быть в клубе избранных — значит войти в историю! Легендарный российский баскетболист Андрей Кириленко уже долгое время маячит в предварительном перечне кандидатов на вступление в Зал славы, но до сих пор туда так и не попал. А должен ли вообще?

Например, вот как считает сам АК-47. «Глупо чего‑то ожидать. Я всегда говорю, что выбирать членов Зала славы — это сложнейшая задача. Если бы я был в комиссии и мне положили на стол список из 20 человек, чтобы выбрать одного‑двух, я бы сказал: «Вы чокнулись?» Душан Ивкович, Этторе Мессина, Дэвид Блатт, Владимир Кондрашин, Андрей Кириленко — я всех хочу взять, но как выбрать? Это невозможно. В этом плане я не беспокоюсь за конечный результат. Мне крайне приятно войти в число кандидатов. Выберут — ещё круче, не выберут — нормально, что делать (смеётся). Уже приятно, что отмечают. Значит, твоя карьера прошла не напрасно, ты запал в душу людям, которые тебя номинируют, и всей баскетбольной общественности.

Я постоянно пользуюсь спросом в «Юте», где долго играл. Они приглашают меня на различные события в Солт‑Лейк‑Сити. Не чувствую какой‑то обездоленности. Страшно благодарен и всем командам, и сборной. Такое количество памятных моментов. Я буду очень горд, если мою майку поднимут в Зале славы», — сказал Кириленко в беседе с «Матч ТВ».

Получается, Андрей не тешит себя надеждами, а просто положился на волю случая. И это самое правильное решение, так как ничего со своей профессиональной карьерой он уже поделать не сможет, повесив кроссовки на гвоздь 10 лет назад — в 2015 году.

Андрей Кириленко Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Кириленко оставил свой отпечаток в европейском и российском баскетболе. Но бо́льшую часть карьеры он провёл именно в НБА. Его прежде всего помнят как невероятного защитника. АК-47 — символ перехватов и блок-шотов тех лет в «Юте Джаз». Легендарный Коби Брайант говорил, что Кириленко был одним из сложнейших соперников, против которого ему приходилось защищаться. Сами понимаете, какого уровня это комплимент! Форвард был неотразим на паркете, но не светился в СМИ и не был, так скажем, распиаренным. Кто видел его в деле — говорили о нём только хорошее.

Поездка на Матч звёзд в 2004 году, две вторых защитных сборных и одна первая, 43-е место в истории лиги по блок-шотам, 142-е — по перехватам и 9431 очко за карьеру в НБА — всё, конечно же, хорошо, но, наверное, всё же недостаточно для попадания в Зал славы прямо здесь и сейчас. Чего не хватает Кириленко? Всё просто: чемпионства или каких-либо индивидуальных наград за океаном. Никто не спорит, что он был невероятным игроком, который, возможно, опередил своё время, так как сейчас больше ценятся универсалы, способные закрыть сразу несколько позиций, но и тогда АК-47 выделялся.

Его универсальность и защитные навыки в то время были недооценены, но в нашу эру его стиль игры выглядит не просто актуальным, а он как влитой вошёл бы в любой контендер и не затерялся бы! АК-47 не повезло и с командой, чтобы бороться за чемпионство. Он попал в «Юту», когда уже завершали карьеру Карл Мэлоун и Джон Стоктон, а новое поколение лишь начинало делать первые шаги в «Джаз». Попади он в клуб с более серьёзными напарниками, точно увидели бы одну-две «гайки» на пальцах Кириленко. Но вряд ли Андрей жалеет о чём-то в своей карьере, ведь она и без того получилась на славу!

Андрей Кириленко Фото: Christian Petersen/Getty Images

Форвард в ЦСКА, в «Юте» и в сборной России сиял и был главной звездой. Он помог нашей стране завоевать золото чемпионата Европы 2007 года и бронзу на Олимпийских играх в Лондоне. Без вклада Кириленко вряд ли национальная команда достигла бы таких результатов. Тем не менее этого пока недостаточно, чтобы оказаться в Зале славы баскетбола, на вхождение в который претендует уйма великих тренеров и игроков. Авторитетный баскетбольный портал Basketball-Reference оценивает вероятность того, что АК-47 окажется в Hall of Fame в смешные 0,4%. Думаем, что шансы Кириленко намного больше этой цифры и со временем его котировки ещё сильнее возрастут.

В последнее время мы всё чаще слышим об игроках, которые не обладают внушительной статистикой, но всё равно вносят колоссальный вклад в игру своей команды. Кириленко как раз и был вне цифр. Андрей выполнял на паркете столько функций в своё время, что многие сейчас просто потёрли бы у виска, думая: «Мне с одной ролью-то непросто справиться, а он делал столько всего на паркете на высочайшем уровне». И это не просто слова ради похвалы, чтобы умаслить действующего президента РФБ, это чистейшая правда! Игра и самоотдача АК-47 была на той ступени, до которой многим никогда в жизни не добраться.

Не зря же его до сих пор помнят в НБА как одного из самых универсальных игроков не только 2000-х, но и в истории. В Юте про него вы никогда не услышите плохого слова, не только потому, что он играл за «Джаз», а ещё из-за его человеческих качеств — прежде всего доброты и искренности, которую не скрыть от фанатов. Кириленко точно достоин попасть в Зал славы баскетбола рано или поздно, и мы в это верим! А что думаете вы по этому поводу?