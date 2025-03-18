Надоели штрафные в НБА? Сейчас объясним, почему вы заблуждаетесь

В текущем сезоне MVP регулярного чемпионата может стать Шей Гилджес-Александер — игрок, которого часто упрекают в излишнем пристрастии к штрафным броскам. Канадец собирает аж девять свободных попыток в среднем за игру. Значит ли это, что, столь регулярно ставя баскетболистов на линию, НБА сама переходит красную линию? Действительно ли лига перебарщивает со штрафными?

На самом деле, проблема раздута

Кому-то может не нравиться игра Гилджес-Александера, как и манера Джеймса Хардена. Стиль обеих звёзд заточен на собирание нарушений и дальнейшее конвертирование их в лёгкие очки. Однако давайте рассмотрим это явление с разных сторон с помощью исследования журналиста The Ringer Зака Крама.

Аналитик выяснил, что с середины 2000-х количество штрафных бросков в НБА не увеличилось, а, наоборот, уменьшилось. И этот тренд продолжается. На графике Крама показано количество штрафных в пересчёте на 100 владений в целом по ассоциации, начиная с сезона-1973/1974.

исследование журналиста Зака Крама Фото: The Ringer

Журналист отмечает, что число бросков с линии снижается уже несколько десятилетий. Более того, в последние сезоны такая тенденция становится всё более очевидной. И это даже с поправкой на возросший темп игры.

Конечно, случаются резкие вспышки, когда штрафные снова на коне. Например, так произошло на старте текущей регулярки. За пять первых игровых дней количество штрафных в НБА выросло на 22% по сравнению с прошлым сезоном. Но со временем ситуация устаканилась и вернулась к норме. Точно так же было в прошлой регулярке после перерыва на Матч всех звёзд. Тогда число штрафных снизилось с 46 до 40.

Лидеры НБА по штрафным за три последних сезона:

Команда Сезон Штрафные «Мемфис Гриззлиз» 2024/2025 23,9 «Орландо Мэджик» 2023/2024 24,5 «Лос-Анджелес Лейкерс» 2022/2023 26,3

Сейчас показатели штрафных примерно на таком же уровне, что и год назад. Ни о каком увеличении речи нет. Напротив, лидер сезона по данному показателю «Мемфис Гриззлиз» пробивает меньше бросков с линии, чем лидирующий за год до них «Орландо», а показатели «Мэджик» были ниже, чем у их предшественников из «Лейкерс».

Виноваты звёзды

Возможно, восприятие штрафных искажает игра звёзд. Обычно им присуще «торговать» фолами и коллекционировать далеко не всегда явные нарушения правил. Джей Джей Редик ещё в бытность подкастером отмечал, что это не проблема звёзд, просто лучшие баскетболисты всегда пробивали много штрафных.

Ситуация, в общем-то, логичная. Ведущие игроки проводят с мячом больше времени, поэтому на них чаще фолят. По этой причине Гилджес-Александер идёт на втором месте по частоте штрафных бросков в этом сезоне. Следом за ним – лидеры своих команд Трей Янг, Джеймс Харден и Джейлен Брансон, а на вершине обосновался Яннис Адетокунбо, чем тоже никого не удивить.

Лидеры сезона-2024/2025 по штрафным:

Возвращаясь к исследованию Крама, следует обратить внимание на ещё один аргумент. Согласно подсчётам репортёра, в сезоне-2022/2023 у 15 баскетболистов, вошедших в символические сборные All-NBA, средний показатель штрафных от всех совершённых бросков составил 42%. Это выше, чем средние значения лауреатов данных пятёрок за всю историю ассоциации — 40%.

Трёхочковые тоже внесли свою лепту

Разговоры про трёхочковую революцию уже несколько лет звучат из каждого утюга. Их количество неустанно растёт. Если в 1980-х в среднем за матч выбрасывалось всего 3,5 дальнего броска, то в 2000-х их стало 15,7, а в 2020-х — 34,5. В текущем сезоне трёшки снова возведены в абсолют. Действующий чемпион «Бостон» выбрасывает по 48 попыток с периметра и примерно половину сезона шёл с показателем в 50 трёхочковых за игру.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2024/2025 Фото: William Purnell/Getty Images

Казалось бы, при чём тут штрафные? Однако чем чаще команды сбиваются на трёхочковую пальбу, тем реже они идут в проход и обостряют в «краске». При «трёшках» реже свистят фолы. Следовательно, это ещё один фактор уменьшения бросков с линии.

Безусловно, собранные в НБА игроки крайне умны и всегда будут искать изъяны в правилах, прощупывая границы дозволенного. В силу ряда объективных причин звёзды регулярно становятся на линию — так было, есть и, скорее всего, будет. Тем не менее это совсем не значит, что у лиги есть проблема со штрафными. Вероятнее, ассоциации лучше обратить внимание на продолжающий набирать обороты вал трёхочковых. Но это уже совсем другая история.