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Штрафные броски в НБА: лидеры по броскам, кто исполняет чаще всех, Шей Гилджес-Александер, Яннис Адетокунбо

Надоели штрафные в НБА? Сейчас объясним, почему вы заблуждаетесь
Иван Бровар
В НБА беда со штрафными. Или нет?
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Считаем броски и ищем виновных.

В текущем сезоне MVP регулярного чемпионата может стать Шей Гилджес-Александер — игрок, которого часто упрекают в излишнем пристрастии к штрафным броскам. Канадец собирает аж девять свободных попыток в среднем за игру. Значит ли это, что, столь регулярно ставя баскетболистов на линию, НБА сама переходит красную линию? Действительно ли лига перебарщивает со штрафными?

MVP НБА Подробнее

На самом деле, проблема раздута

Кому-то может не нравиться игра Гилджес-Александера, как и манера Джеймса Хардена. Стиль обеих звёзд заточен на собирание нарушений и дальнейшее конвертирование их в лёгкие очки. Однако давайте рассмотрим это явление с разных сторон с помощью исследования журналиста The Ringer Зака Крама.

Аналитик выяснил, что с середины 2000-х количество штрафных бросков в НБА не увеличилось, а, наоборот, уменьшилось. И этот тренд продолжается. На графике Крама показано количество штрафных в пересчёте на 100 владений в целом по ассоциации, начиная с сезона-1973/1974.

исследование журналиста Зака Крама

исследование журналиста Зака Крама

Фото: The Ringer

Журналист отмечает, что число бросков с линии снижается уже несколько десятилетий. Более того, в последние сезоны такая тенденция становится всё более очевидной. И это даже с поправкой на возросший темп игры.

Конечно, случаются резкие вспышки, когда штрафные снова на коне. Например, так произошло на старте текущей регулярки. За пять первых игровых дней количество штрафных в НБА выросло на 22% по сравнению с прошлым сезоном. Но со временем ситуация устаканилась и вернулась к норме. Точно так же было в прошлой регулярке после перерыва на Матч всех звёзд. Тогда число штрафных снизилось с 46 до 40.

Лидеры НБА по штрафным за три последних сезона:

КомандаСезонШтрафные
«Мемфис Гриззлиз»2024/202523,9
«Орландо Мэджик»2023/202424,5
«Лос-Анджелес Лейкерс»2022/202326,3

Сейчас показатели штрафных примерно на таком же уровне, что и год назад. Ни о каком увеличении речи нет. Напротив, лидер сезона по данному показателю «Мемфис Гриззлиз» пробивает меньше бросков с линии, чем лидирующий за год до них «Орландо», а показатели «Мэджик» были ниже, чем у их предшественников из «Лейкерс».

Виноваты звёзды

Возможно, восприятие штрафных искажает игра звёзд. Обычно им присуще «торговать» фолами и коллекционировать далеко не всегда явные нарушения правил. Джей Джей Редик ещё в бытность подкастером отмечал, что это не проблема звёзд, просто лучшие баскетболисты всегда пробивали много штрафных.

Ситуация, в общем-то, логичная. Ведущие игроки проводят с мячом больше времени, поэтому на них чаще фолят. По этой причине Гилджес-Александер идёт на втором месте по частоте штрафных бросков в этом сезоне. Следом за ним – лидеры своих команд Трей Янг, Джеймс Харден и Джейлен Брансон, а на вершине обосновался Яннис Адетокунбо, чем тоже никого не удивить.

Лидеры сезона-2024/2025 по штрафным:

ИгрокШтрафные
Яннис Адетокунбо10,2
Шей Гилджес-Александер9
Трей Янг7,5
Джеймс Харден7,4
Джейлен Брансон7

Возвращаясь к исследованию Крама, следует обратить внимание на ещё один аргумент. Согласно подсчётам репортёра, в сезоне-2022/2023 у 15 баскетболистов, вошедших в символические сборные All-NBA, средний показатель штрафных от всех совершённых бросков составил 42%. Это выше, чем средние значения лауреатов данных пятёрок за всю историю ассоциации — 40%.

Трёхочковые тоже внесли свою лепту

Разговоры про трёхочковую революцию уже несколько лет звучат из каждого утюга. Их количество неустанно растёт. Если в 1980-х в среднем за матч выбрасывалось всего 3,5 дальнего броска, то в 2000-х их стало 15,7, а в 2020-х — 34,5. В текущем сезоне трёшки снова возведены в абсолют. Действующий чемпион «Бостон» выбрасывает по 48 попыток с периметра и примерно половину сезона шёл с показателем в 50 трёхочковых за игру.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2024/2025

Шей Гилджес-Александер, сезон-2024/2025

Фото: William Purnell/Getty Images

Казалось бы, при чём тут штрафные? Однако чем чаще команды сбиваются на трёхочковую пальбу, тем реже они идут в проход и обостряют в «краске». При «трёшках» реже свистят фолы. Следовательно, это ещё один фактор уменьшения бросков с линии.

Безусловно, собранные в НБА игроки крайне умны и всегда будут искать изъяны в правилах, прощупывая границы дозволенного. В силу ряда объективных причин звёзды регулярно становятся на линию — так было, есть и, скорее всего, будет. Тем не менее это совсем не значит, что у лиги есть проблема со штрафными. Вероятнее, ассоциации лучше обратить внимание на продолжающий набирать обороты вал трёхочковых. Но это уже совсем другая история.

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Новости. Баскетбол
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