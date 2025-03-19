«Несмотря на погоду и обстоятельства, мне нравится Россия». Интервью со Стэнли Уиттакером

Во время февральского перерыва состав «Пармы», которая продолжает бороться за место в плей-офф, пополнил Стэнли Уиттакер — талантливый американский разыгрывающий, который до этого провёл больше года в «Уралмаше». Он уже отыграл два ярких матча за пермскую команду и продолжит помогать ей в напряжённой битве за топ-6 до конца нынешнего сезона. Перед вами большое интервью «Чемпионата» с Уиттакером – о внезапном отъезде из Екатеринбурга, прошедшем годе в России и многом другом.

— С момента нашей последней беседы многое поменялось (первое интервью для «Чемпионата» Стэнли дал в апреле 2024 года. — Прим. «Чемпионата»). В этом году ты перешёл в «Парму» и уже успел очень ярко дебютировать за команду. Поделишься первыми впечатлениями?

— Мои первые впечатления — это то, как ребята дружны и как радушно они меня приняли. В прошлом я играл против «Пармы» и много слышал о тренере. Здесь также играют два моих бывших товарища по команде, которые были со мной в прошлом году в «Уралмаше». Так что я слышал много хорошего. Когда моё время в «Уралмаше» подошло к концу и появился вариант переехать в другой клуб, я решил, что «Парма» — очень хорошая возможность, чтобы продолжить своё развитие и стать лидером. Мне было приятно, и я хочу сделать всё возможное, чтобы помочь этому коллективу расти и уверенно закончить сезон.

— По ощущениям, как тебя приняли местные болельщики?

— В целом у «Пармы», пожалуй, лучшая фан-база в Лиге ВТБ. Так что мне было очень интересно ощутить тот дух гостеприимства, который они для меня создали, начиная с внимания к моему подписанию в социальных сетях и так далее. Мне было приятно. Я ещё не выступал перед ними в форме «Пармы», хотя завтра у нас матч, в котором я планирую сыграть. С нетерпением жду момента, когда смогу ощутить всё это, выйти на площадку и в полной мере прочувствовать атмосферу.

Наш разговор со Стэнли состоялся 10 марта, накануне матча с «Астаной».

— А как тебе Пермь? Успел освоиться в новом городе?

— Ну, я бы сказал, что сейчас уже освоился. Но когда я только приехал сюда, первую неделю жил в гостинице. Когда нашёл квартиру, мы поехали на выезд в Нижний, а потом я пролежал дома ещё неделю, потому что очень сильно заболел. Так что у меня не было возможности по-настоящему посмотреть город. Надеюсь, в ближайшие дни и недели мне удастся насладиться Пермью, своей новой квартирой и всем остальным.

— Незадолго до трансфера ты также получил травму задней поверхности бедра, из-за которой пропустил больше месяца. Как самочувствие сейчас?

— Слава богу, с этой травмой всё обошлось. Я стал гораздо здоровее, получил правильное лечение, реабилитацию и всё, что требовалось. Я не имел дела с серьёзными повреждениями ни разу за всю профессиональную карьеру и поэтому никогда не пропускал так много времени. В этом году у меня были и взлёты, и падения, и это во многом связано с тем, что я пропустил какой-то отрезок сезона. И из-за травмы задней поверхности бедра, и из-за травмы кисти… Потом был неожиданный дискомфорт в пояснице, из-за которого я выбыл на какое-то время, а затем болезнь и вирус, который до меня добрался. В общем, это был настоящий ураган событий, но я стараюсь сохранять позитивный настрой. Счастлив, что иду на поправку, и надеюсь, что смогу оставаться здоровым как физически, так и внутренне, чтобы хорошо завершить сезон и помочь «Парме».

Стэнли Уиттакер в «Уралмаше» Фото: Единая лига ВТБ

— Не могу не спросить о твоей предыдущей команде, «Уралмаше». Екатеринбургские болельщики огорчены твоим отъездом, и для них он не показался логичным: были предположения, что отчисление обусловлено травмой, но ты восстановился и доиграешь сезон. Можешь озвучить, в чём заключалась причина?

— Да, я могу рассказать то, что знаю. Президент «Уралмаша» известен тем, что придерживается своих решений. Может быть, мои травмы сыграли роль, но не уверен, что это так. Когда был здоров, продолжал выступать на уровне тех возможностей, которые мне давали тренеры. Так что не совсем уверен, в чём причина. Сомневаюсь, что дело было в травме. Честно говоря, я стал счастливее. Теперь, в «Парме», могу вернуть свою любовь к игре и просто наслаждаться этим. Не так часто выпадают возможности уйти из одной команды и сразу получить шанс в другой. Рад, что мне удалось сохранить репутацию в ходе всего этого процесса. Другие клубы были заинтересованы во мне, как только стало известно, что я буду доступен. Я благодарен за это. Сейчас нахожусь в хорошем психологическом состоянии, счастлив быть в «Парме» и иметь возможность быть оценённым по достоинству.

— Для тебя самого решение «Уралмаша» было неожиданностью?

— Да, я был несколько шокирован, но также понимал динамику всего произошедшего с августа до момента моего отъезда. В принципе, можно было ожидать чего угодно. Когда это случилось, да, болельщики, товарищи по команде и все остальные говорили что-то вроде: «Это не совсем правильное решение, но мы ничего не можем поделать, чтобы изменить мнение президента». Так что я знаю, что фанаты были расстроены. Мои одноклубники и тренерский персонал, знаешь, с осторожностью относились к этой ситуации. Однако с учётом того, как складывался сезон, я говорил себе, что нужно быть готовым к неожиданностям, независимо от обстоятельств.

— По слухам, тебе поступали предложения не только от «Пармы», но и от двух клубов из Западной Европы. Если не секрет, что это за клубы?

— Мой агент, вероятно, может предоставить больше информации об этом. Но ко мне был серьёзный интерес со стороны западноевропейских, а также российских клубов и различных команд из Израиля. Как только появилась новость, что я стану свободным агентом, стал получать множество звонков и сообщений из Западной и Восточной Европы. С этим пришло чувство удовлетворения. Многие люди и команды были заинтересованы, и это показывает, какую ценность я имею и какого игрока во мне видят другие.

— Почему ты выбрал для себя именно «Парму»?

— Подумал, что процесс перехода будет немного проще, потому что я играл в России на протяжении последнего года. Я понимаю этот чемпионат, и, вообще говоря, у меня была давняя мечта — играть в Лиге ВТБ. К тому же Пермь была всего в пяти-шести часах езды. Я также был знаком с некоторыми игроками «Пармы», а её тренер — самый побеждающий в истории Лиги ВТБ. И я просто хотел получить возможность сыграть перед болельщиками, которые создают одну из лучших атмосфер на турнире. Так что это, скажем так, было наиболее разумным решением. Рад, что смогу закончить сезон здесь.

— Как проходили переговоры? Ты быстро принял предложение?

— Думаю, «Парма» была довольно снисходительна ко мне во время этого процесса. Они отнеслись ко мне с уважением, понимали, что я восстанавливаюсь после травмы, и поэтому дали мне необходимое время. Хотя они хотели убедиться, что я полностью здоров и нахожусь на пути к полному выздоровлению. Когда принял решение, они были рады мне и просто хотели быть уверены, что с моим здоровьем всё в порядке, что я добрался, мне было удобно и всё такое. У меня было немного времени, чтобы обдумать предложение, потому что это было в ходе перерыва, но в целом всё прошло довольно быстро.

Евгений Пашутин Фото: БК «Парма»

— Вы с тренером Пашутиным обсуждали, какая роль будет отведена тебе в команде на предстоящем отрезке?

— Да. Тренер Пашутин очень коммуникабельный. Он много говорит и знает, что сказать. Он прямолинейный человек. Он сказал мне, что хочет, чтобы я пришёл и стал лидером, продолжением тренера на площадке. Он хотел, чтобы я взвинтил темп, играл умно, быстро, агрессивно и, самое главное, просто был самим собой. Было приятно осознавать, что тренер уважает мою игру. Он также сказал, что хотел подписать меня прошлым летом, но я продлил контракт с «Уралмашем» раньше. Это было очень приятное чувство — знать, что меня хотят заполучить. С нетерпением жду этого вызова, возможности играть под руководством тренера Пашутина и помогать вести нашу команду вперёд.

— Как тебе вообще работается с Евгением Юрьевичем? Его подход к работе сильно отличается от того, что был у Ростислава Вергуна?

— Я бы сказал, что тренер Пашутин очень практичный. Наш тренер в «Уралмаше» тоже был практичным, но, знаешь, научить опыту невозможно. Пашутин часто подзывает парней в сторону, разговаривает с ними, общается со своими защитниками — и с Гарреттом [Нэвелсом], и с молодыми ребятами. Он постоянно что-то говорит им на ухо. Это хорошая динамика, ведь Пашутин тоже был разыгрывающим в своё время. Он раньше всех приходит в зал и тренируется сам. Это приятное зрелище, и я глубоко уважаю таких вовлечённых тренеров. Однако я не пытаюсь сравнивать наставников в «Парме» и «Уралмаше», мне определённо было очень приятно поработать с ними обоими.

— Как ты оцениваешь шансы «Пармы» в этом году?

— Это, наверное, клише, но я считаю, что нам нужно принимать всё день за днём, брать одну тренировку и одну игру за раз, и тогда всё будет хорошо. Чего бы мы ни захотели в будущем, оно перед нами. Но мы должны сосредоточиться, потому что нам ещё рано думать о плей-офф. Нужно концентрироваться на одном матче за раз и вырабатывать хорошие привычки на каждой тренировке. Я новый игрок и должен войти в ритм, поймать одну волну с парнями. Я также пропустил две последние игры. Однако всё, чего мы хотим, находится перед нами. И мы можем этого добиться, если станем единым целым на площадке.

— А кто из соперников, по-твоему, представляет наибольшую угрозу в борьбе за плей-офф?

— Что касается борьбы за шестое место, «Нижний» обыгрывал «Парму» каждый раз в этом сезоне. В моём дебютном матче они также победили, но у нас есть ещё одна игра, которая будет последней в сезоне. Думаю, если мы хотим занять шестое место, то нам потребуется немного помощи. Однако мы также должны заняться своими делами. Нужно побеждать в тех матчах, которые должны забирать, быть очень конкурентоспособными и пытаться выиграть даже те встречи, которые складываются не в нашу пользу. Я считаю, что мы более чем способны на это, и просто надеюсь, что мы сможем сконцентрироваться, сохранить желание побеждать в каждой игре и просто работать в течение недели.

— Твой контракт с «Пармой» рассчитан до конца сезона. Ты хотел бы остаться в России и после его завершения?

­— Безусловно, я не против играть в России. Россия очень добра ко мне. Мне очень нравится ваша страна, она очень красивая. Хоть нам и достаётся из-за погоды и некоторых других обстоятельств, мне нравится Россия. И я буду открыт к тому, чтобы играть здесь и дальше, а также открыт для всех других вариантов. Всё сводится к тому, чтобы обсудить это с семьёй, оценить все варианты и просто принять комфортное решение, когда придёт время.

— Какие цели ты ставишь лично перед собой на остаток сезона?

— Честно говоря, это тоже может прозвучать немного банально, но я надеюсь, что смогу оставаться здоровым — как физически, так и внутренне. Хочу оставаться в стороне от любых болезней, травм, которые могут вынудить меня пропускать матчи. Для меня этот сезон был ошеломительным, потому что я никогда не пропускал так много времени в своей карьере, для меня это в новинку. Но если буду здоров и смогу играть, то в будущем мне предоставятся новые возможности. Я проделал достаточно работы и понимаю, что привношу в игру как личность, как лидер. Поэтому просто хочу оставаться здоровым.

Стэнли Уиттакер в «Парме» Фото: БК «Парма»

— Наше предыдущее интервью было менее обширным, и мне бы хотелось узнать побольше о тебе. Ты из Филадельфии — расскажешь, что это за место? Город имеет репутацию опасного.

— Я бы сказал, что этот город не такой, как все остальные. У него есть свои особенности. Присутствует и определённая стигма, но для меня это скрытое благословение. Оно может быть и даром, и проклятьем. Филадельфию, район, откуда я родом, можно описать многими словами: это про стойкость, дисциплину, сосредоточенность, стремление. Всё это очень важно, чтобы вырваться из Филадельфии, добиться успеха. Потому что есть много вещей, которые могут повлиять на вас и сбить с пути, потянуть за собой. Но если ты чётко видишь цель, которую хочешь достичь, если у тебя есть самодисциплина и ответственность, думаю, у любого есть шанс вырваться. Я благодарен за то, что у меня была система поддержки. Родители, братья, сёстры и все, кто помог сформировать мой путь. Также хочу немного похвалить самого себя за то, что смог сосредоточиться на цели, к которой стремился, и просто хотел быть другим. Я хотел добиться успеха, а не попасть в статистику в негативном смысле. В Филадельфии, конечно, тяжело, но в этом есть и своя прелесть. Так что я не могу говорить об этом городе только в негативном ключе. Те места, откуда я родом, не лучшие. Однако они помогли мне стать тем, кто я есть. Думаю, что вырос очень хорошим человеком, и любой в здравом уме может выпутаться из сложной ситуации, если у него есть желание преодолеть обстоятельства.

— Как ты начал играть в баскетбол?

— В детстве мы все играли в баскетбол, ходили в школьный двор или в парк и бросали мяч. А серьёзно заниматься баскетболом я начал, наверное, только после девятого класса, в начале 10-го. В первый год играл, чтобы не ходить на занятия. Я был молод и попал в команду очень сырым. Но до этого играл в американский футбол, и он был моей первой любовью до определённого момента. Я понимал, что в баскетболе мне нужно проделать конкретную работу, чтобы получить признание. У меня было желание оказаться признанным за те усилия, которые я предпринял, и иметь возможность быть замеченным. Именно тогда начал серьёзно относиться к баскетболу. Я был очень предан своему делу и посвятил ему столько времени и сил, вложил всю свою душу в игру, и сейчас это приносит свои плоды.

— На какой позиции ты играл в американский футбол? И почему с ним в итоге не срослось?

— Я играл на разных позициях: дефенсив-бека, квотербека и ресивера. Американский футбол был моей первой любовью. Вокруг него такая аура — это то, что нужно испытать в детстве каждому ребёнку, даже если в спорте у него нет долгосрочного будущего. Этот спорт прививает дисциплину, сплочённость, учит понимать правила, быть пунктуальным, слушать тренера. Всё это сыграло роль в том, кем я являюсь сегодня как спортсмен и как человек. Всё было прекрасно, я действительно любил американский футбол, пока не перестал в него играть. В юном возрасте уже понимал, что физический контакт и всё остальное — это не очень хорошо. И одним жарким летом я возвращался домой после тренировки и вроде как потерял сознание. Была жара, вся эта экипировка и нагрузки измотали меня. Возможно, я был обезвожен или что-то ещё, но я потерял сознание, как только оказался рядом с домом. И с того момента баловался тут и там, но знал, что у меня нет долгосрочного будущего в американском футболе. Поэтому переключил своё внимание на баскетбол. Хотя до этого увлекался разными видами спорта. Например, также играл в бейсбол на уровне старшей школы. Всю свою жизнь я занимался спортом, но футбол и баскетбол действительно много значили для меня.

Стэнли Уиттакер в немецком «Карлсруэ Лайонс» Фото: psk-lions.de

— Твоя профессиональная карьера начиналась в Европе. Почему принял для себя такое решение?

— В основном я просто жаждал возможности проявить себя перед людьми, которые решают, будет у тебя контракт или нет. Хотел показать, что я профессионал. Я так упорно работал в колледже, и безвременная кончина моего тренера Роландо Массимино как бы притормозила мой процесс становления. Потому что его связи и все, кому он собирался меня представить, дали бы мне возможность начать играть сразу после колледжа. Мне не выпала такая карта, но я хотел получить шанс выйти в профессионалы и поэтому как бы совершил «прыжок веры». Сначала поехал в Литву. Надеялся, что смогу показать несколько хороших выступлений и продемонстрировать свою ценность, свои навыки. А дальше всё пошло само собой. Это возможность, за которую я благодарен и по сей день, потому что без неё не был бы там, где сейчас.

— Ты поиграл в разных странах, чемпионатах. Где понравилось больше всего с точки зрения баскетбола?

— Это сложный вопрос. Говоря в ретроспективе, каждый шанс, который я получал, был своего рода шагом на пути к следующему. Нельзя иметь одно без другого. Вся работа, которая была вложена в одну возможность, в итоге вела к следующей. Но я бы назвал Германию — просто потому, что провёл там больше всего времени. Я добился больших успехов, играя как в лиге ProA, так и в BBL. Это очень красивая страна, люди очень приятные и гостеприимные. Помимо баскетбола, знакомство с культурой, попытка выучить язык и всё такое были для меня очень интересным опытом. У меня до сих пор много хороших друзей и невероятных болельщиков там. Так что Германия всегда будет занимать особое место в моём сердце. И я не думаю, что моё время Германии подошло к концу. Возможности будут появляться и в будущем. Если это будет иметь смысл, я буду открыт к возвращению.

— А с точки зрения обычной жизни тоже больше всего понравилось в Германии?

— Это ещё один хороший вопрос (смеётся). Я бы сказал, что да, потому что погода там не такая суровая, как в России. Условия жизни с тех пор, как я приехал в Россию, тоже были очень хорошими. Но погода немного влияет на мои предпочтения в этом плане, поэтому склоняюсь в пользу Германии. Хотя и в России всё превосходно. И я благодарен за те условия, в которых находился как здесь, в Перми, так и в «Уралмаше» и Екатеринбурге.

— Как оценишь уровень Единой лиги ВТБ? Можно сказать, что это чемпионат самого высокого уровня в твоей карьере?

— Если бы в нашем мире всё было нормально, гипотетически говоря, у Лиги ВТБ было бы три-четыре команды в Евролиге. У Италии были две очень сильные команды там, а также представительство в Еврокубке и Лиге чемпионов. В Германии то же самое — две команды в Евролиге и ещё несколько в Еврокубке и Лиге чемпионов. Но в Лиге ВТБ играть сложнее в зависимости от соперника. Здесь более мощные топ-клубы. Думаю, ЦСКА — самая сильная команда уровня Евролиги, против которой я играл. Все гранды были очень непростыми соперниками, честно говоря. Тяжело бороться с командами, которые спускаются из еврокубков во внутренние первенства. Это топ-клубы, которые имеют наибольшую ценность для своих лиг, они очень сильны и могут подписывать баскетболистов высокого уровня.

Стэнли Уиттакер в матче с ЦСКА Фото: РИА Новости

— Перед началом сезона Лига ВТБ представила список, в котором ты был указан как один из самых низкорослых игроков турнира. Несмотря на этот факт, ты показываешь просто потрясающий уровень игры. Но бывали ли в твоей карьере ситуации, когда вопрос габаритов оказывал какое-либо влияние?

— Нет. Сейчас мне, будучи, цитата, «защитником поменьше» приходится обороняться против парней под два метра. Но моя подготовка помогает мне преодолевать любые неудобства, которые может создавать мой рост. Знаешь, я играю в баскетбол уже очень давно и понимаю, что если бы был повыше, то, возможно, мне было бы намного проще (смеётся). Однако на данном этапе карьеры игра кажется мне достаточно медленной и лёгкой, и я могу создавать моменты для своих товарищей по команде, а также для себя. Я смирился с тем, что мой рост — 183 см. Я всё ещё могу оказывать влияние на ход матча и делать то, что считаю нужным и что диктует игра. Не думаю, что у меня есть какие-то минусы, связанные с ростом.

— Как думаешь, какой твой самый сильный навык на площадке?

— Я бы сказал, что это мои плеймейкерские способности. У меня есть навык создавать моменты — не только для себя, но и для товарищей по команде. Я также становлюсь более уверенным во многих других аспектах. В этом году неплохо бросаю по кольцу, передаю мяч на очень высоком уровне, защищаюсь и просто могу взвинтить темп, быть быстрым и выносливым. Думаю, как игрок я очень сильно вырос, и мои навыки тоже очень сильно развились. Однако способность создавать открытые броски для одноклубников, предоставлять им более лёгкие шансы и быть плеймейкером высокого уровня — это мой ключевой навык.

— Ты в России больше года. Как тебе в целом живётся здесь?

— Мне нравится Россия. Это красивая страна. Есть много слов, которыми можно её описать, но я выбрал наиболее общее — «красивая». Тут так много инфраструктуры, а также музеев, истории. Я благодарен за возможность быть здесь. Конечно, это другая культура. Однако люди в России очень приятные. У меня не было никаких проблем или плохого опыта с людьми, которые были бы невежественны, грубы или что-то ещё. Так что, думаю, вся страна прекрасна сама по себе.

— Ты отметил, что это другая культура. Какое самое большое культурное различие ты заметил в России?

— Наверное, язык. Это самое сложное. Что касается культуры, здесь многое играет роль. Сейчас у нас есть социальные сети, где все пытаются взять понемногу от каждой культуры или адаптировать её. Многие люди пытаются перенять что-то из американской культуры, а в Америке заимствуют что-то из испанской. И так везде. Я также стараюсь брать понемногу от каждого места, где был. Язык здесь самый сложный, но всё остальное — еда, рестораны, темп жизни — во многом походит на Америку и на некоторые из больших городов в европейских странах, например, Берлин и Мюнхен.

Стэнли Уиттакер Фото: БК «Уралмаш»

— Насчёт языка: ты испытываешь какие-нибудь сложности из-за языкового барьера?

— Лично я не сталкивался с серьёзными трудностями. Например, когда мне нужна была помощь, я использовал переводчик. Но я был удивлён, что многие здесь говорят по-английски или хотя бы понимают его. Таких людей больше, чем я ожидал. А так у меня не было никаких проблем. Я часто пользуюсь гугл-переводчиком, и мне этого достаточно.

— Выучил какие-нибудь слова на русском языке с тех пор, что ты здесь?

— Я знаю несколько слов из повседневной речи. Когда спрашивают об этом, застываю. Но я знаю «доброе утро», «добрый день», «спасибо», «пожалуйста», «курица». Вроде я правильно сказал. Знаю слово «курица», потому что это всё, что я ем (смеётся). Есть некоторые другие слова, которые использую ежедневно. Они помогают мне показать людям, что я благодарен или ценю их добрые жесты. Я здесь уже год и думаю, что мне удалось обойтись этими словами.

— В соцсетях ты выкладывал много фотографий из поездок по разным городам России. Где понравилось больше всего?

— Сложно сказать, потому что все они уникальны и полноценны. Cравнение — это вор радости, и для меня все эти города очень-очень самобытные. В каждом из них мне хотелось прожить и запечатлеть захватывающие моменты, будь то из окна автобуса или на прогулке, когда могу в некотором смысле побыть туристом. Все города пленительны сами по себе. В Москве есть Красная площадь, это очень большой город. Очень активный, яркий, красивый. Санкт-Петербург гораздо более спокойный и расслабленный, но в нём много красивой архитектуры. Казань, как все говорят, отличается от всех остальных городов России. Большой красивый собор, набережные, всё это так самобытно и красиво для меня. Я стараюсь ценить каждый из городов таким, какой он есть, а не сравнивать с другими.

— Какое самое яркое воспоминание (или, скажем, хайлайт) у тебя осталось с тех пор, как ты приехал в Россию?

— Хайлайт… Это отличный вопрос. Я дам, наверное, очень общий ответ, но возможность играть в России — это уже само по себе событие. Особенно в те времена, которые мы сейчас переживаем, когда Россия получает так много негативного внимания. Однако Россия прекрасна. Люди здесь невероятные. И я бы сказал любому другому спортсмену, у которого есть какие-то опасения или сомнения по поводу игры в России, что это прекрасная возможность. Ты играешь в одной из лучших лиг, ведь Лига ВТБ — это один из сильнейших турниров в мире. И для меня это уже само по себе событие. Благодарен за этот шанс, потому что там, откуда я родом, такие возможности выпадают нечасто. И для меня это и есть хайлайт — я могу оставаться профессионалом, получать деньги за то, что люблю, и продолжать свою карьеру.

— На своих страницах в соцсетях ты записан как The Standard. В российском баскетболе как-то не прижилась тема прозвищ, но, если бы оно у тебя было, это было бы «Стэндард»? И расскажи, как такое прозвище появилось.

— Думаю, да. Меня зовут Стэнли, так что «Стэндард» может идти рука об руку с моим именем: Стэн, Стэндард. И в этом есть определённый смысл. В тех местах, откуда я родом, многое было против меня. Особенно если учесть, что у меня не было возможности начать карьеру сразу после колледжа. Я должен был проделать необходимую работу, выработать дисциплину. Был определённый уровень совершенства, которому нужно было стабильно соответствовать. И каждый раз, когда мне это удавалось, я чувствовал, что как бы выполнил стандарт. Соблюдая стандарт, требующий последовательности, дисциплины и ответственности, ты реализовываешь свои возможности. Я благодарю бога за мои способности, за то, что здоров и могу пользоваться шансами, которые мне предоставляются.

Стэнли Уиттакер в своём бренде одежды Фото: Из личного архива

— В одном из твоих постов также промелькнуло что-то вроде макета худи с надписью The Standard. Ты планируешь запустить свой бренд?

— Да, сейчас у меня есть собственный бренд. Он называется The Standard Collection. Этот бренд очень дорог мне, потому что я люблю им заниматься. Например, когда не работаю, не играю в баскетбол или что-то ещё, я создаю дизайны — будь то для женщин или для мужчин. Я очень люблю моду, и мне нравится весь творческий аспект: развивать идею и пытаться воплотить её в жизнь. Перед тем как мы созвонились, мне нужно было разобраться с некоторыми делами в модной индустрии, поговорить с моими дизайнерами о том, что мы собираемся выпустить к весне. Так что забавно, что ты об этом спросила. Всё это очень дорого моему сердцу. Я люблю моду, дизайн, стиль и творческий подход к этим вопросам.

— Расскажи немного о том, как это работает. Ты отвечаешь за креативный аспект, а также работаешь с командой дизайнеров?

— Да, у меня есть несколько дизайнеров, которые помогают мне. Я хотел бы уметь рисовать сам и быть задействованным при создании эскизов, но я отвечаю за идеи. Я — мозг, который стоит за всем. У меня есть видение, а у дизайнеров — особый дар проектировать, рисовать и воплощать задумки в жизнь. У нас хорошая «химия». С одним из моих дизайнеров я работаю уже около трёх лет, и он очень последователен. Рад, что у меня есть люди с похожими интересами, у которых талант к рисованию и созданию дизайнов, а у меня для них много идей.

— Чем ещё ты занимаешься в свободное от баскетбола время?

— Если отложить в сторону всё, что связано с работой или инвестициями, я просто чиловый парень. Я спокойный, не хожу на вечеринки и всё такое. Люблю путешествовать, читать, писать. Я написал пару статей на Medium, и у меня в заметках есть много других вещей. Так было со времён колледжа — даже в школе, в старших классах мне всегда нравилось писать. Мне нравится стимулировать свой ум с помощью различных подкастов, в том числе бизнес-подкастов и других подобных начинаний. Кроме того, я всё больше увлекаюсь готовкой. Смотрю разные рецепты или, например, пытаюсь повторить то, что увидел в кулинарном шоу. В целом я простой человек, спокойный, приземлённый.

— Уже пробовал приготовить что-нибудь из русской кухни?

— Честно говоря, нет. Я пробовал пельмени. Но стараюсь держаться в рамках своих вкусовых рецепторов (смеётся). В России есть очень, скажем так, интересные блюда. Некоторые из них мне не нравятся, некоторые я люблю. Но стараюсь придерживаться того, что обычно ем, потому что очень разборчив в питании. Люди часто говорят, что я ничего не ем, потому что я очень строг в этом плане и пристально слежу за продуктами и всем, что потребляю.

Стэнли Уиттакер Фото: БК «Парма»

— Вопрос для размышлений: где ты видишь себя через 10 лет?

— О да, это очень глубокий вопрос. Через 10 лет мне будет 40… Дай подумать — я попытаюсь дать хороший ответ, а не общий. Надеюсь, буду в форме, чтобы продолжать играть. Но если нет, меня это полностью устраивает. Надеюсь, у моего бренда будет магазин или два в определённых локациях. Я хочу быть в состоянии управлять ими, иметь много инвестиций в области недвижимости и при этом быть с моей семьёй, наслаждаться жизнью, путешествовать, ценить плоды своего труда и быть преисполненным божьей любовью и защитой. Не знаю, где хочу быть территориально. Неважно, какое место выберу, лишь бы я мог быть рядом с людьми, которых люблю, делать то, что люблю, и просто наслаждаться жизнью.

— Как думаешь, если бы ты не стал профессиональным баскетболистом, то какую профессию бы выбрал для себя?

— Думаю, я бы работал в сфере бизнеса. В колледже я изучал бизнес, так что, наверное, занимался бы управлением в этой индустрии.

— Уже думал, чем хотел бы заняться по завершении игровой карьеры? Я ни в коем случае ни на что не намекаю.

— С точки зрения работы я буду продолжать заниматься брендом одежды и инвестициями в недвижимость. А в целом – хочу путешествовать. Есть много мест, которые я хочу увидеть. На протяжении 10-месячного сезона ты не можешь путешествовать столько, сколько хотелось бы, или проводить в поездках много времени. Поэтому просто хочу путешествовать, а также давать людям, которых люблю, возможность увидеть разные уголки мира.

— Многие игроки рассчитывают и по окончании карьеры остаться в сфере баскетбола. Тебя это совсем не интересует?

— Я бы сказал, что не буду полностью завязывать с баскетболом. Постараюсь по-прежнему играть, может быть, раз или два в неделю с кем-то из моих близких друзей. Я увлекаюсь фитнесом, так что всегда буду поддерживать свою форму, если бог даст сил. Я всё ещё люблю соревноваться и надеюсь, что мой соревновательный дух никогда не исчезнет, что не потеряю огонь в глазах. Но я бы хотел немного расслабиться после того, как закончу играть. Также хотел бы помогать юным баскетболистам с индивидуальными тренировками. Не стал бы уделять этому слишком много времени, однако всегда был бы на расстоянии одного телефонного звонка для какого-нибудь ребёнка, который хочет заниматься баскетболом.

— Напоследок можешь поделиться каким-нибудь интересным фактом о себе, который мало кто знает?

— Когда я только приехал в Пермь, мне задали такой же вопрос. И я рассказал, что у моей мамы есть сестра-близнец, а у моего отца — брат-близнец. Это забавный факт, однако постараюсь рассказать что-нибудь о себе. Я ни разу в жизни не пил алкоголь или кофе. Не могу сказать, что полон сюрпризов, но вот такой интересный факт.