Известный миллионер и фанат «Бостона» в ярости! Команду Влада Голдина «опрокинули» в США

Спорт в наше время неразрывно связан с бизнесом, во многом из-за денег, которые являются основой любой системы. Дэйв Портной является не только основателем сайта Barstool Sports, публикующего материалы про спорт и поп-культуру, но и одним из главных болельщиков «Бостон Селтикс». Он был на параде в честь празднования чемпионства НБА в одном из автобусов и на протяжении всей жизни поддерживает «кельтов», так как вырос в 24 км от Бостона. Но сейчас мы хотим поговорить о ещё одной страсти этого мужчины.

47-летний бизнесмен и блогер учился в университете Мичигана, где, само собой, также следил за баскетболом. Учебное заведение в 1990-х представляло собой очень серьёзного претендента на чемпионство NCAA практически каждый год, но им не везло в финалах — команда проиграла в 1992 и 1993 году. Именно тогда Портной и стал поддерживать «росомах», одновременно учась по специальности «педагогика». Пару дней назад Мичиган стал чемпионом конференции Big 10. Да, Дэйв болеет за ту самую команду, в которой блистает россиянин Владислав Голдин, ставший MOP («самым выдающимся игроком») турнира.

Как известно, Мичиган был посеян под пятым номером в своём регионе, что не понравилось Портному. «К слову, мне плевать, что комитет был ленивым и обманул нас с этим пятым номером посева». Комиссия по выбору команд в «Мартовское безумие» обычно игнорирует результаты турнира конференции Big 10, потому что сетка на плей-офф появляется ещё за час до финального матча. На этом Дэйв не остановился…

«Честно говоря, я хотел, чтобы мы попали на Дьюк или университет Флориды в первом раунде. Просто так устроен я как житель Мичигана. Я хочу лучшего каждый раз, когда выхожу на площадку или в зал заседаний. В этом и есть отличие жителей Мичигана», — продолжил Портной. Почему же так удивляется миллионер? Всё дело в том, что, например, университет Висконсина, который «росомахи» обыграли в финале конференции, получил третий посев, а учебные заведения из Мэрилэнда и Пердью оказались четвёртыми сеяными. В регулярном чемпионате лишь две команды показали результат лучше, чем у Голдина и компании — Мичиганский государственный университет (Michigan Spartans) и Мэриленд. В плей-офф конференции «росомахи» и вовсе стали чемпионами.

Дэйв Портной (с поднятой рукой) Фото: Kayla Bartkowski/Getty Images

Получается, по совокупности заслуг и результатов их должны были поместить явно выше, но уж явно не на пятую строчку посева. Просто чем выше ты находишься, тем легче у тебя сетка в дальнейшем по пути к «Финалу четырёх». Теперь же «росомахам» уже во втором раунде, если они, конечно же, пройдут Калифорнийский университет Сан-Диего, предстоит сыграть с Техасским университетом A&M — топ-14 национального рейтинга, в который входят 25 лучших команд лиги. А уже если и их получится одолеть, то, вероятно, встретятся с университетом Оберна, который почти всю регулярку возглавлял национальный рейтинг.

Жаловаться не надо, но и не поднять тот факт, что комиссия странно распределяет места для посева, мы тоже не можем. Портной поднял важную тему, что сто́ит более ответственно подходить к распределению мест, так как порой из-за одной позиции твой поход за чемпионством в «Мартовском безумии» может закончиться раньше, чем ты планировал. Путь Голдина и компании начинается 21 марта в 5:00 мск. Соперник «росомахам» точно по силам, а чемпионство в конференции, несомненно, придало сил бороться за главный трофей в сезоне. Тем более это последний год россиянина в NCAA, ему кровь из носу необходимо показывать высокого уровня баскетбол, чтобы быть задрафтованным командой НБА. Влад определенно готов к этому!