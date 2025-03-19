«Теперь это личное». NASCAR задела Джордана? Такой «войны» в США не видели давно

Юридическая схватка между Майклом Джорданом и NASCAR превратилась в одну из самых ярких драм американского автоспорта. Легенда баскетбола, владеющий командой 23XI Racing совместно с Front Row Motorsports, бросил вызов лиге, подав антимонопольный иск. В центре претензий — система чартеров, которую команды без стеснения называют «удавкой» для конкуренции. NASCAR, в свою очередь, не осталась в долгу: вместо оправданий — встречный иск и громкое обвинение в адрес Джордана и его партнёров в создании «незаконного картеля».

Эпицентром конфликта стал Кёртис Полк — правая рука Джордана и совладелец 23XI Racing. NASCAR уверена, что именно он заварил эту кашу, якобы подстрекая другие команды к бойкоту квалификации Daytona 500. Но Джордан не собирается сидеть в стороне. Он открыто встал на защиту Полка, заявив, что всё это не просто разборки, а личный удар по нему самому.

Система чартеров, ставшая яблоком раздора, была внедрена NASCAR как аналог спортивных франшиз. Она гарантирует владельцам команд места на старте, финансовую подушку и возможность торговать своими активами. Но за всё это приходится платить: команды обязаны танцевать под дудку лиги и соблюдать её строгие правила. 23XI Racing и Front Row Motorsports заявили, что эта система не о стабильности, а о полной зависимости, где NASCAR диктует свои условия, ограничивает финансовую свободу и зажимает спонсоров в тиски. Более того, команды уверены, что чартеры — это удобный инструмент давления, который лишает их права голоса в спорных ситуациях.

Когда почти все коллективы проглотили предложенные условия, 23XI и Front Row дали понять, что не собираются играть по этим правилам. Особенно их вывел из себя пункт в новых контрактах, запрещающий судиться с NASCAR — такой «договор» команды посчитали унизительным. Их отказ подписывать бумаги лига восприняла как открытый вызов и тут же нанесла ответный удар: встречный иск с обвинениями в сговоре и попытке шантажа.

Майкл Джордан Фото: James Gilbert/Getty Images

Главной фигурой этой драмы стал Кёртис Полк — финансовый гений и давний верный советник Майкла Джордана. NASCAR обвинила его в том, что он пытается играть по правилам НБА, не понимая, что мир автоспорта устроен иначе. По словам юриста лиги Кристофера Йейтса, методы Полка якобы слишком далеки от реалий гонок. Но Дэнни Хэмлин, совладелец 23XI Racing и один из самых влиятельных гонщиков NASCAR, резко осадил критиков, назвав Полка «одним из величайших бизнес-управленцев современности» и выразив ему полную поддержку.

Этот конфликт выходит далеко за рамки деловых разногласий — здесь затронуты репутация и амбиции. Майкл Джордан давно доказал, что не терпит чужих диктатов и всегда стремится быть хозяином положения. С момента создания 23XI Racing он уверенно укреплял свои позиции в NASCAR, привлекая крупных спонсоров и лучших специалистов. Однако его дерзкий подход к управлению и попытки встряхнуть устоявшуюся систему лиги явно не всем пришлись по вкусу.

Здесь дело не только в юридических баталиях — проблема куда глубже. NASCAR давненько ходит по тонкому льду, пытаясь найти баланс между коммерческой выгодой и поддержанием конкурентоспособности команд. Управляемая семьёй Франц лига делает ставку на долгосрочные стратегии, но система чартеров действительно вызывает вопросы. Для небольших команд это больше похоже на петлю на шее, чем на возможность для роста.

Майкл Джордан Фото: James Gilbert/Getty Images

Разбирательство, инициированное 23XI Racing и Front Row Motorsports, может стать переломным моментом. Если команды добьются отмены чартерной системы, NASCAR придётся срочно изобретать новую бизнес-модель, а это неизбежно ударит по финансовой устойчивости всей серии. Но если лига выйдет из схватки победителем, это будет громкий сигнал: любые попытки давить на NASCAR через суды обречены на провал, а сама организация укрепит свои позиции как непоколебимый лидер американского автоспорта.

Развязка этого конфликта всё ещё не очень близка. Судебное разбирательство намечено на декабрь 2025 года, и до этого момента обе стороны будут наращивать давление. Главный вопрос — насколько далеко готов зайти Майкл Джордан в этой игре. Его команда настроена решительно, но против них NASCAR — организация с огромными ресурсами и внушительным влиянием.

Эта история — классическая иллюстрация того, как деньги и власть превращают спорт в поле для юридических баталий. Джордан, несомненно, икона спорта и мастер бизнеса, но его попытка привнести законы НБА в автогонки вызывают сомнения. Его заявление, что нападка на Полка — это личный удар по нему, выглядит скорее как демонстрация силы, чем серьёзный аргумент. Однако и NASCAR далека от идеала — лигу давно обвиняют в монопольных замашках и нежелании идти на компромиссы.

На данный момент обе стороны стоят намертво, не желая уступать. Этот спор — не про ценности и не про спорт, а про крупные ставки и бизнес-амбиции. И, как обычно, больше всех страдают фанаты (а таких предостаточно): пока боссы выясняют, кто тут главный, сам автоспорт уходит в тень.