Клуб НБА помешался на ИИ. Грядёт династия или катастрофа? Это может изменить игру

Дэрил Мори — фигура, которая разделяет мир НБА на два лагеря: тех, кто восхищается его аналитическим подходом, и тех, кто не упускает шанса его раскритиковать. В последние годы противников у него становится всё больше, и одним из них стал Маркус Моррис. В недавнем интервью свободный агент и форвард жёстко прошёлся по президенту клуба, раскритиковав его методы работы и поставив под сомнение его управленческую хватку.

Моррис не церемонился: его главная претензия — нестабильность состава. По его словам, Мори слишком увлечён перестановками и не даёт команде времени сыграться. И это не пустые слова — за последние сезоны «Сиксерс» действительно постоянно перестраиваются, но толку от этого мало. Кроме того, Моррис скептически отнёсся к увлечению Мори искусственным интеллектом в работе. Он дал понять, что никакой ИИ не заменит настоящего баскетбольного чутья и понимания игры.

В недавнем интервью Дэрил откровенно рассказал, что искусственный интеллект активно используется «Сиксерс» для выбора игроков и принятия управленческих решений. По его словам, ИИ — это лишь один из «голосов» за столом, наряду со скаутами и аналитиками. Однако даже сам Мори признал, что машины ещё недотягивают до лучших человеческих прогнозистов, хотя, по его мнению, их влияние будет только расти.

Но пока реальность показывает обратное. Одним из самых спорных решений стало расставание с Джеймсом Харденом. Летом 2023 года «Сиксерс» решили не продлевать контракт с разыгрывающим, несмотря на его значительный вклад в команду. В итоге Харден ушёл в «Клипперс», где быстро нашёл себя и помог клубу ворваться в топ-4 на Западе.

Джеймс Харден, сезон-2024/2025 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Мори же сделал ставку на освобождение зарплатной ведомости, чтобы подписать Пола Джорджа. Но этот рискованный план пока терпит фиаско. «Филадельфия» осталась в подвешенном состоянии: ни Хардена, ни громких новичков, ни чёткого понимания, каким получится будущее состава.

Ещё один неоднозначный шаг в построении команды — летний контракт с Калебом Мартином. Да, он как-то раз блеснул в плей-офф за «Майами», но действительно ли это тот игрок, который способен вывести «Сиксерс» на новый уровень? Особенно с учётом того, что в составе уже хватает баскетболистов с похожими функциями. Этот ход скорее вызывает недоумение, чем восторг. Сейчас Мартин пылит в «Далласе», на замену пришёл Квентин Гримс.

Моррис не упустил случая напомнить, что команда — это не просто набор данных. Баскетбол живёт за счёт «химии», характера и человеческого взаимодействия, а не сухих цифр. Ветераны лиги знают это лучше всех, и их критика в адрес методов Мори звучит вполне логично.

Дэрил Мори, сезон-2021/2022 Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Главная проблема в том, что аналитика сама по себе пока не делает чемпионов. За годы работы в «Хьюстоне» и «Филадельфии» Мори так и не завоевал чемпионский титул. Его подходы вызывают восторг у фанатов статистики, но на деле ещё ни разу не сработали на вершине.

Сейчас «Сиксерс» застряли в подвешенном состоянии. Команде нужен свежий курс, однако есть ли у Дэрила понимание, как его задать? Если он и дальше будет игнорировать человеческий фактор, слепо доверяя цифрам и роботу, это чревато новыми провалами.

На данный момент результаты команды говорят громче любых аналитических отчётов. Да, ИИ может быть полезен для прогнозов, но он никогда (а вдруг мы заблуждаемся?) не заменит опыт, командную химию и лидерство на паркете. И если эти умные модели такие гениальные, то почему же они до сих пор не подсказали самому Дэрилу Мори, как наконец выиграть чемпионат?