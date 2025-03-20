Все забыли о «Кливленде»? Пора взглянуть на их перспективы в плей-офф

Медиа в этом сезоне обсуждают чаще, чем обычно. На фоне падения рейтингов лиги в мейнстримных американских СМИ, особенно со стороны бывших игроков, ныне работающих экспертами, всё чаще звучат мнения о том, что баскетбол уже не тот, звёзды слабые, характера нет и так далее. Это изрядно надоело активным фанатам НБА, которые смотрят множество игр и внимательно следят за десятками команд.

Недавно с похожей критикой в адрес СМИ выступил Леброн Джеймс, а затем и вовсе жёстко ответил Стивену Эй Смиту за слова о своём сыне. Что можно услышать на таких каналах, как ESPN, FOX и TNT, когда речь заходит о баскетболе? «Лейкерс», Леброн Джеймс, Лука Дончич, «второе дыхание» Стефена Карри после перехода Джимми Батлера, а в завершение — разговоры о том, что Кевину Дюранту пора задуматься о завершении карьеры. Если в этот день нет очередной драмы с Западного побережья, можно услышать что-то и про «Бостон», хотя «Селтикс» редко становятся центром главной дискуссии дня (и, думаю, их игрокам это только на руку).

Стивен Эй Смит Фото: Tim Heitman/Getty Images

Но вот вопрос — а где в этом списке одна из лучших команд НБА, «Кливленд Кавальерс»? О них говорят настолько мало, что это уже становится смешно. Подопечные Кенни Аткинсона потерпели три поражения подряд, но даже это почти это не будут обсуждать, хотя здесь напрашивается громкий заголовок в духе: «Кливленд — не серьёзный претендент на титул, а очередной «пшик» регулярного чемпионата».

Игнорировать «Кавальерс» — большая ошибка. Это не просто крепкий коллектив, а одна из лучших команд последних лет, если судить по большинству продвинутых статистических показателей. Если бы не три поражения, у «Кавс» оставались бы реальные шансы дойти до отметки в 70 (!) побед, что случалось всего дважды в истории НБА («Буллз» и «Уорриорз»).

Сейчас у «Кливленда» 56 побед и 13 оставшихся матчей. Вряд ли команда закончит регулярный чемпионат без единого поражения, но результат в 65+ побед практически гарантирован. А это автоматически ставит её в один ряд с элитными и исторически значимыми командами НБА.

Джейсон Терри, Дирк Новицки и Остин Крошер в серии с «Уорриорз» сезона-2006/2007 Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Стоит отметить, что подавляющее большинство команд с таким результатом в регулярном сезоне в итоге становились чемпионами. Но были и те, кто не становился. Если говорить о современной истории, то сразу вспоминается «Даллас» сезона-2006/2007, который выиграл 67 матчей, но сенсационно вылетел в первом раунде от We Believe Warriors. Можно также вспомнить «Спёрс-2015/2016» (67-15), «Кливленд-2008/2009» (66-16) и «Хьюстон-2017/2018» (65-17) — эта троица даже не дошла до финала. Их поражения в плей-офф действительно можно назвать драматичными и разочаровывающими, хотя причины неудач у каждой команды были совершенно разными.

Неужели и нынешний «Кливленд» окажется в одном ряду с этими коллективами, между прочим, весьма запоминающимися? А ведь об этих «Кавс» будто могут забыть довольно быстро, если они не пробьются в финал. А такой сценарий вполне реален. Многие ждут финал Восточной конференции между «Кавальерс» и «Селтикс» и склоняются в пользу «Бостона». Это логично: «кельты» уже всё доказали в прошлом сезоне, а их ротация из восьми–девяти лучших игроков на бумаге выглядит сильнее, чем у любой другой команды НБА.

Эван Мобли, Яннис Адетокунбо и Донован Митчелл Фото: Stacy Revere/Getty Images

В первом раунде у «Кавс» будет относительно лёгкий соперник — команда, которая, возможно, даже предпочла бы не выходить в плей-офф ради высокого драфт-пика. А вот во втором их скорее всего будет ждать «Милуоки». Да, у «Бакс» в составе будет лучший игрок серии, а значит, их нельзя сбрасывать со счетов. Но как система и как коллектив «Кливленд» на несколько голов выше.

«Кавс» славится своей неудержимой атакой — по цифрам одной из лучших в истории НБА. И заслуга в этом Кенни Аткинсона. Он пришёл в команду прошлым летом и уже к началу сезона сумел превратить набор звёздных игроков в слаженную систему — то, что ещё год назад казалось невозможным. Баскетболисты, которые, казалось, вообще не сочетаются друг с другом, теперь играют так, будто выступают вместе с детства.

Последним недостающим элементом пазла стал Деандре Хантер. Он закрыл главную проблему «Кавс» последних лет — отсутствие мощного, рослого форварда, способного обороняться на элитном уровне, при этом не быть обузой в атаке и стабильно попадать трёхочковые с достойным процентом.

Деандре Хантер Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Аткинсон не предложил команде ничего революционного, и «Кавальерс» не играют в баскетбол будущего. Они просто выполняют понятные вещи, но с невероятной эффективностью. Вся команда великолепно двигается без мяча, вынуждая соперников постоянно меняться в защите. Это провоцирует «мисс-матчи» и создаёт свободные зоны как на периметре, так и вблизи кольца.

Главное оружие «Кливленда» — пик-энд-ролл. Всё соответствует духу времени: мы живём в эпоху пик-энд-роллов, и у «Кавс» есть всё, чтобы извлекать из этого максимум. Донован Митчелл — отличный «слэшер», Дариус Гарлэнд — элитный болл-хэндлер, а Эван Мобли и Джарретт Аллен потрясающе открываются под аллей-упы и умеют их завершать.

Деррик Уайт, Донован Митчелл и Джейлен Браун Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Когда такие талантливые игроки разыгрывают пик-энд-ролл, защита вынуждена уделять этому повышенное внимание, что оставляет открытыми Макса Страса и Деандре Хантера — хороших снайперов, готовых наказывать соперника дальними бросками. И как против этого защищаться, особенно с нынешними правилами НБА?

У «Милуоки» нет такой выстроенной системы, а уж про их тренера и вовсе говорить не хочется. У «Селтикс» всё на месте, но стиль у них другой — с акцентом на изоляции. Здесь ключевым фактором станет то, смогут ли лидеры «Бостона» провести серию на стабильно высоком уровне. Мы не раз видели, как Джейлен Браун, а тем более Джейсон Тейтум, могут выдавать неэффективные матчи в плей-офф. Такое случалось и в прошлом финале НБА, где «Селтикс» во многом спасли Деррик Уайт и Джру Холидэй, да и «Даллас» не смог оказать достойного сопротивления.

Джарретт Аллен и Донован Митчелл Фото: Jason Miller/Getty Images

Но почему мы до сих пор почти не говорим о «Кавальерс»? Потому что в истории НБА было немало команд, которые блестяще проходили регулярный чемпионат без явных суперзвёзд, но затем не могли тягаться с «реальными» претендентами. Самый яркий пример — «Атланта Хоукс» сезона-2014/2015.

Однако есть ощущение, что «Кливленд» — команда совсем другого типа. Они действительно способны выйти в финал НБА и побороться за титул. И даже если этого не случится, выход в финал Востока и достойная борьба с «Селтикс» уже будет серьёзным достижением. Конечно, баскетболисты «Кавс» вряд ли этим удовлетворятся, но в случае неудачи им не стоит опускать голову. У клуба есть все шансы при грамотном управлении оставаться серьёзной силой на Востоке в ближайшие пять-семь лет. А значит, завоевание второго титула в истории франшизы — вполне реальная перспектива.