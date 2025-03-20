Ещё один миф о Джордане развеян? Майкл желал объединиться с суперзвездой для победы

История баскетбола полна недосказанностей, особенно когда речь заходит о легендах. Майкл Джордан остаётся эталоном для многих, а его путь к шести чемпионским титулам нередко подаётся как пример безупречного лидерства. В этом контексте критика в адрес Леброна Джеймса за создание «суперкоманды» в «Майами» выглядит чрезмерно жёсткой. Однако недавно Гилберт Аренас напомнил о факте, который ставит под сомнение избитый нарратив, что Джордан никогда не стремился к помощи звёздных партнёров.

В 1990 году «Бостон» рассматривал возможность обмена Ларри Бёрда. Информация об этом дошла до Джордана, и его реакция оказалась неожиданной. Лидер «Чикаго» не только выразил желание видеть Бёрда в своей команде, но и заявил, что готов сократить собственную зарплату ради такого усиления. В то время его контракт с клубом составлял $ 2,5 млн в год, однако он отметил, что достаточно зарабатывает на рекламных контрактах и может пойти на уступки.

Цитата из газеты, где Майкл Джордан заявляет, что готов снизить зарплату

Этого перехода так и не случилось, но сам факт его обсуждения ставит под сомнение утверждение, что Джордан был принципиальным противником объединения звёздных игроков. Скип Бэйлесс, один из самых ярых критиков Леброна Джеймса, годами использовал этот аргумент в своих нападках, утверждая, что в 1990-е годы суперзвезды предпочитали соревноваться друг против друга, а не объединяться в одной команде. Однако если Джордан действительно хотел перехода Бёрда, то аргумент, что Леброн нарушил некий кодекс чести, выглядит несостоятельным.

История с Бёрдом не единственный момент, который подрывает миф о Джордане как одиночном лидере. До прихода Скотти Пиппена и Фила Джексона его «Буллз» даже не приближались к чемпионскому уровню. Команда вылетала в первых раундах плей-офф, а сам Джордан демонстрировал выдающуюся индивидуальную игру, но не мог переломить ситуацию. Легендарный отрезок с 1991 по 1998 год стал возможен только благодаря выстроенной системе и сильному окружению.

При этом даже наличие Пиппена не отменяет того, что Джордан вполне мог мечтать о ещё более мощной команде. В конце 1980-х и начале 1990-х «Чикаго» регулярно сталкивался с «Бостоном» в плей-офф и неизменно проигрывал. Бёрд и его команда были непреодолимой преградой, и желание заполучить Ларри можно рассматривать как вполне логичное с точки зрения амбиций.

Майкл Джордан и Скотти Пиппен Фото: Raymond Boyd/Getty Images

Однако, возвращаясь к современной повестке, остаётся открытым вопрос: как Скип Бэйлесс отреагирует на этот факт? Его критика Леброна во многом строится на утверждении, что Джеймс пытался облегчить себе путь к чемпионству, а не сражался до конца в одной команде. Но теперь становится очевидным, что даже Джордан не исключал варианта сотрудничества с другой суперзвездой.

Бэйлесс, скорее всего, попытается минимизировать значение этой истории или вовсе проигнорировать её. Однако она лишний раз показывает, что баскетбол — командная игра, и даже величайшие игроки нуждаются в поддержке. Джордан не был исключением!