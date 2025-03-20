Расизм, угрозы и невероятная воля. «Игра перемен» в американском баскетболе!

В 1963 году в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже вовсю зажигали Билл Расселл, Уилт Чемберлен, Оскар Роберстон и другие легендарные темнокожие игроки лиги. Однако в некоторых местах США пренебрежительное отношение к людям другого цвета кожи было чем-то обыденным. Матч 15 марта 1963 года между расово интегрированной командой университета Лайолы и полностью белой командой государственного университета Миссисипи не просто так носит название «игра перемен», «Чемпионат» объяснит почему.

В то время командам в студенческой американской лиге NCAA и вообще в различных баскетбольных клубах разрешалось нахождение на площадке не более двух темнокожих баскетболистов одновременно. Лайола же пренебрегала данным правилом, выпуская по четыре афроамериканца на паркет. Даже несмотря на то, что университет очень часто сталкивался с расизмом в выездных матчах, он всё равно закончил сезон-1962/1963 с невероятно впечатляющим показателем в 24 победы при всего двух поражениях. Клуб пробился в «Мартовское безумие», где разыгрывался главный трофей NCAA.

Билл Расселл и Уилт Чемберлен Фото: Bettmann/Getty Images

Государственный университет Миссисипи вышел в постсезон с четвёртым титулом конференции SEC за пять лет. Впрочем, он не участвовал в турнире NCAA из-за негласного закона, согласно которому команды из этого штата никогда не принимали участие в играх, где им противостояли чернокожие баскетболисты. В 1946 году футбольная команда штата Миссисипи пыталась провести матч с командой из Невады, но он был отменен. После этого в головах руководителей засела мысль отклонять любые приглашения на встречи с командами, в которых были представители другой расы.

К началу 60-х споры внутри баскетбольной команды Миссисипи накалились, так как главный тренер Бейб Маккарти часто выражал своё недовольство тем, что его подопечные отлично выступают, но не имеют возможности принять участие в главном турнире NCAA. После того как Кентукки заняли место Миссисипи на турнире в 1962 году, Маккарти заявил: «Я думаю, что парням следует разрешить играть с расово интегрированными командами вдали от дома. Чувствую, что большинство людей в Миссисипи одобрили бы это».

Бейб Маккарти (справа на стуле) Фото: Rich Clarkson/Getty Images

Именно Маккарти пообещал, что в 1963-м его команда примет участие в «Мартовском безумии». Граждане США стали бороться за равные права среди всего населения. 25 февраля 1963-го «бульдоги» получили приглашение на один из турниров, и в тот вечер сотни студентов государственного университета Миссисипи собрались у порога дома Дина В. Колварда – президента учебного заведения. Толпа скандировала: «Мы хотим поехать», – имея в виду плей-офф турнира NCAA.

В течение следующих двух дней студенческий сенат университета единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Миссисипи принять приглашение на турнир, и собрал 2000 подписей студентов под резолюцией с теми же требованиями. В итоге Колварду предстояло принять решение. Его офис завалили звонками, телеграммами и письмами люди со всего штата. Из 389 писем в архиве 333 оказались в пользу того, чтобы поехать на турнир. Историки отмечают, что президент учебного заведения был за участие ещё в 1961 и 1962 годах, но вопрос никогда не задавался ему напрямую: он чувствовал, что у него не хватает политического авторитета, чтобы противостоять губернатору Россу Барнетту.

2 марта 1963 года Колвард выступил с заявлением, в котором объявил, что отправит команду на турнир NCAA, если ему не помешают вышестоящие органы. Многие местные газеты после этого опубликовали колонки, в которых осуждали решение президента университета, называя его изменническим, способным подорвать единство штата. В общем, многие люди не приняли решение Колварда, в том числе и в сенате.

Игра с участием команды Миссисипи Фото: Rich Clarkson/Getty Images

5 марта всё того же года государственный совет по высшему образованию объявил, что проведёт рассмотрение решения Колварда. Заседанием руководил некий мистер Робертс, которого люди описывали как упорного юриста и гордого расиста. Как вы думаете, каким оказалось итоговое решение этого человека? Конечно же, он выступил против президента университета, заявив: «Лично я считаю, что это не в интересах университета Миссисипи, штата или любой из рас». Тем не менее другие участники совета проголосовали 8-3 в поддержку решения участия баскетбольной команды в турнире NCAA.

За день до того самого судного матча с Лайолой команда отправила помощника тренера Датча Лахсингера и пять запасных игроков в аэропорт в восемь утра в качестве приманки. Если бы власти не дали сесть им на борт, остальная часть команда села бы на частный самолёт в другом городе и вылетела бы в Мичиган. Одно из изданий сообщило, что заместитель шерифа Дот Джонсон отправился в аэропорт, чтобы вручить команде судебный запрет, но ушёл, узнав, что самолёт ещё не прибыл из-за задержки. Другие источники предполагают, что Джонсон потерпел неудачу из-за того, что прибыл слишком поздно, потому что остановился выпить кофе.

Тем не менее запасные не встретили никакого сопротивления со стороны властей, когда они прибыли в аэропорт, поэтому отправились обратно в кампус учебного заведения, чтобы воссоединиться с остальной частью команды. В итоге самолёт взлетел в нужное время и довёз университетскую банду куда нужно. Лайола и Миссисипи встретились между собой в полуфинале регионального турнира, который предшествовал «Финалу четырёх» NCAA в то время. Команда с четырьмя чернокожими обыграла полностью белую команду со счётом 61:51, в дальнейшем пробившись в заветную четвёрку лучших, а ещё позже победив в турнире NCAA в этом году.

Джерри Харкнесс Фото: John W. McDonough/Getty Images

Рукопожатие между чернокожим игроком Лайолы Джерри Харкнессом и белым баскетболистом Миссисипи Джо Голдом ознаменовало собой начало перемен в студенческом спорте. Позднее в интервью Харкнесс рассказал о том моменте: «Вспышки били в глаза ото всюду и в тот момент, парень, я понял, что это больше, чем просто игра. Это была история, которая творилась». Игра между командами показала общественности, что белые студенты отвергли неписаное правило против межрасовых спортивных согреваний.

24 ноября 2013 года команда Лайолы, которая участвовала в том самом матче 1963 года, была включена в Национальный зал славы студенческого баскетбола, что стало первым случаем в истории, когда вся команда была включена в него коллективно!