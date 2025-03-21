Вот он, Дёмин, которого мы ждали! Россиянин зажёг в плей-офф NCAA

Турниры конференций подошли к концу, а значит настало время «Мартовского безумия» в студенческой американской лиге NCAA. Университет Бригама Янга (BYU) под конец регулярного чемпионата разыгрался не на шутку. Лишь один из сильнейших соперников во всей стране — университет Хьюстона сумел остановить «пум» на девяти победах кряду. Теперь для Егора Дёмина и компании настало время плей-офф, где нет права на ошибку. Первый соперник на очереди — университет содружества Вирджинии (VCU).

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Матч начался для Егора не лучшим образом: с потери в первой же атаке. Команда из Вирджинии лучше действовала со старта. «Бараны» отлично двигали мяч. Выделялся украинец Макс Шульга, который сам набирал очки и создавал моменты для других. Дёмин отвечал за розыгрыш, но в нужный момент включил режим «убийцы»! Сперва россиянин в шикарном проходе завершил с левой руки, а затем положил в цель две «трёшки». Болельщики «пум» ликовали на трибунах, а BYU перехватил инициативу. Правда, ненадолго…

VCU во многом благодаря усилиям Люка Бэмгбойе не отпустил соперника далеко. Команды провели 10 минут на паркете, а счёт 19:17 — в пользу «баранов». Егора после его шикарного отрезка стали усерднее опекать, стягивая дополнительную подстраховку. Тем не менее это не остановило россиянина. Он почувствовал уверенность, реализовав ещё один бросок из-за дуги. Джек Кларк в составе VCU стал брать на себя инициативу в атаке, но и в защите старался на полную. Под конец первой половины «пумы» набрали семь безответных очков. Центровой Фуссейни Траоре стал определённым икс-фактором, так как боролся за каждый подбор и заставлял соперников на себе фолить. В итоге игрок записал на свой счёт семь очков, обеспечив BYU хорошую разницу, а «трёшка» Тревина Кнелла поставила точку в половине матча — 39:28 «пумы» повели.

Егор Дёмин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Бараны» упирались рогами, выйдя после перерыва с хорошим настроем. Команды обменялись успешными «трёшками», а Ричи Сондерс набрал шесть очков кряду, так как, помимо дальнего попадания, реализовал «2+1» с фолом. Дёмин ещё нашёл на дуге свободного Кнелла, который оказался точен. Первая передача для россиянина в матче, а BYU повёл со счётом 11:6 во второй половине. Но на этом университет Бригама Янга не остановился, так как Егор в молниеносном проходе переложил мяч с одной руки в другую и завершил шикарным лэй-апом. Одним словом — красота! VCU выглядел потерянным, после ещё одной ошибки в защите Райан Одом взял тайм-аут.

Подопечные Кевина Янга довели своё преимущество до 20 очков, но затем последовал рывок 5:0 от «баранов». Егора вынудили потерять мяч, сдвоившись на нём. Зеб Джексон, выходя на паркет со скамейки, стал частенько наказывать «пум» под кольцом. В итоге BYU позволил сопернику приблизиться к себе на расстояние 10 очков. Дёмин в одной из атак не стал делиться мячом с партнёрами, побежав со всей силы в «краску». Его опекал Шульга, россиянин всем видом показал, что будет бросать вблизи кольца, подняв соперника вверх, но это было обманным движением. Следом — бросок с отклонением и слышен только шелест сетки!

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Следующий отрезок проходил в равной борьбе, в которой выделялся Кеба Кейта. Центровой Бригама Янга был очень полезен на обеих сторонах, феерив в защите. Девять подборов и четыре блок-шота — говорят сами за себя! Команда из Вирджинии всеми силами старалась достать соперника, но её попытки были тщетны. BYU одержал победу со счётом 80:71.

Егор был самым результативным игроком в первой половине — 11 очков и три подбора и с неплохой статистикой завершил матч: 15 очков, четыре подбора и две передачи. Во второй звание главного бомбардира перехватил Сондерс, завершивший игру с 16 очками, четырьмя подборами и двумя передачами. У VCU сиял Джексон — 23 очка и четыре передачи, однако итог — поражение.

Команда во главе с Дёминым успешно преодолела первый раунд, во втором BYU ждёт университет Висконсина, который находится на 13-м месте национального рейтинга NCAA — список из 25 лучших команд лиги. Егор был заряжен в этом матче, не боялся брать на себя ответственность, хоть он и совершил четыре потери, всё равно был лучшим на паркете, подпитывая энергией своих партнёров. Россиянин включился на максимум в тот самый момент, когда у BYU не особо шла игра. Дёмин раскочегарил состав, который потом пошёл как по рельсам!

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