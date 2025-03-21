Всё, что нужно знать о рекордной продаже «Бостон Селтикс»

«Бостон» меняет хозяина — и делает это с размахом. Уильям Чизхолм, один из основателей инвестиционного гиганта Symphony Technology Group, выкладывает рекордные $ 6,1 млрд за контрольный пакет акций клуба, переписывая историю ценников на североамериканские спортивные франшизы. Сделка пройдёт в два акта: сначала Чизхолм забирает 51% акций, а к 2028 году полностью закрепляет за собой легендарный клуб.

На первый взгляд, новый владелец «Селтикс» — фанат до мозга костей: вырос в Массачусетсе, слушал матчи по радио, записывает свои прогнозы перед играми, как заправский аналитик. Но не стоит обманываться романтикой: за этой покупкой стоит не только детская страсть к баскетболу, но и хладнокровный расчёт опытного бизнесмена.

Почему именно сейчас?

Матч «Бостон Селтикс» на Кубке НБА, сезон-2024/2025 Фото: Winslow Townson/Getty Images

В последние годы ценники на клубы НБА растут как на дрожжах. Ещё два года назад «Финикс» сменил владельца за $ 4 млрд, а теперь «Бостон» уходит с молотка за рекордные $ 6,1 млрд. Причина проста: доходы лиги обещают взлететь до небес, и новый телевизионный контракт, по прогнозам, может перевалить за космические $ 75 млрд.

Для Чизхолма это не просто покупка мечты, а расчётливая инвестиция с огромным потенциалом. Даже если «кельты» не возьмут ни одного чемпионства в ближайшие годы, сама франшиза будет только набирать в цене. По инсайдерской информации, к моменту, когда Чизхолм завершит сделку в 2028 году, стоимость клуба может перевалить за $ 6,7 млрд. А то и больше.

Но есть ещё одна интересная деталь — структура сделки. Грусбек и его команда, которые владеют «Бостоном» с 2002 года, купив его за скромные $ 360 млн, превратили «Селтикс» в эталон стабильности и претендента на титул. И, разумеется, они не собирались так просто отпускать клуб. Поэтому Грусбек останется управляющим владельцем ещё на три года, а Чизхолму придётся пройти своеобразный испытательный срок, прежде чем он окончательно возьмёт все рычаги управления в свои руки.

Финансовые вызовы нового владельца

Чемпионский парад «Бостон Селтикс», 2024 год Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

«Селтикс» — команда не для бедных, и дело не только в их баснословной стоимости, но и в астрономических расходах на содержание. Уже сейчас зарплатная ведомость клуба вместе с налогом на роскошь перевалила за $ 390 млн, а в следующем сезоне уверенно нацеливается на $ 480–490 млн.

Основные «виновники» этого финансового пиршества — Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Джру Холидэй и Кристапс Порзингис. Браун в июле 2023-го подписал контракт, который переписал историю НБА — $ 304 млн на пять лет, а Тейтум затем превзошёл его минувшим летом, заключив ещё более жирное соглашение — на $ 315 млн.

Но вот незадача: лига ужесточает правила игры. Для команд, которые зашкаливают за второй порог налога на роскошь, вводятся серьёзные ограничения — никаких исключений, урезанные возможности для обменов и запрет на минимальные сделки. И это ставит «кельтов» перед жёстким ультиматумом: либо платить налоги, которые войдут в Книгу рекордов, либо резать глубину состава по-живому.

Реальная роль Чизхолма в ближайшие годы

«Бостон Селтикс», финал НБА — 2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Хотя Чизхолм и выкупил контрольный пакет, командовать парадом он сразу не станет. Главным всё ещё остаётся Грусбек, а значит, ключевые вопросы — возможные обмены и стратегическое развитие команды — будут решаться только с его одобрения.

Но не думайте, что новый владелец собирается отсиживаться в тени. Он уже активно включается в игру: провёл встречу с президентом по баскетбольным операциям Брэдом Стивенсом, а на очереди — разговор с главным тренером Джо Маззуллой.

Пока его роль скорее наблюдательная, но это даже к лучшему. «Селтикс» — одна из самых устойчивых и сильных организаций в лиге, уже сейчас претендующая на защиту титула. Кардинальные перестановки ей ни к чему.

Что ждёт «Селтикс» в будущем?

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, сезон-2024/2025 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Финансовые трудности? Возможно. Но у «Бостона» есть козырь, который перекрывает всё — мощный костяк.

Джейсон Тейтум (27) и Джейлен Браун (28) — главные звёзды, которые только набирают обороты. У них впереди минимум четыре-шесть лет борьбы за титулы.

Деррик Уайт (30) и Джру Холидэй (34) — мастера защиты, которые ещё способны держать соперников в напряжении.

Кристапс Порзингис (29) — потенциальная тайная угроза в плей-офф, если здоровье не подведёт.

Этот состав уже сейчас готов драться за очередное чемпионство, и главный вызов — как долго удастся сохранить эту звёздную группу вместе.

Если новый владелец решит играть по-крупному и оплачивать налоговые штрафы, «Селтикс» могут стать доминирующей силой в НБА на годы вперёд. Но стоит Чизхолму выбрать режим экономии — и команда рискует быстро лишиться статуса элиты.

Возможен ли переезд из «Ти-Ди Гарден»?

Арена «Ти-Ди Гарден», 2022 год Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Ещё один потенциальный вызов для нового владельца — вопрос о строительстве собственной арены.

На данный момент «Бостон» арендует «Ти-Ди Гарден» у компании Delaware North, и договор действует до 2036 года. Но тренды в НБА меняются: новые ультрасовременные арены становятся не просто местом для матчей, а настоящими денежными машинами с премиальными зонами и мощными спонсорскими активностями. «Клипперс» не дадут соврать.

Чизхолм пока не говорит прямо, но уже дал понять, что такие обсуждения идут. Однако Грусбек настроен более прагматично: по его словам, клуб, скорее, займётся модернизацией «Ти-Ди Гарден», чем пустится в дорогостоящее строительство с нуля.

Заключение

Чемпионский парад «Бостон Селтикс», 2024 год Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Покупка «Селтикс» за $ 6,1 млрд — это далеко не только про любовь к игре. Это, прежде всего, хладнокровный расчёт и вложение в один из самых дорогих спортивных активов на планете.

Чизхолм берёт клуб в идеальный момент: «Бостон» — фаворит на чемпионство, организация работает как швейцарские часы, а стоимость франшизы стабильно растёт. Но вместе с этим ему достаются и головные боли: гигантские налоговые обязательства, необходимость удерживать звёздный состав и долгосрочные решения, которые потребуют кошелька с бесконечным дном.

Пока Чизхолм говорит правильные слова о стремлении к чемпионствам, всё по-настоящему начнётся, когда команда столкнётся с первыми большими проблемами. Именно тогда станет ясно: он пришёл за кольцами или просто инвестировал в актив, который гарантированно приносит прибыль.