Экс-чемпион мира по боксу украл миллионы у баскетболистов, но сам угодил в чью-то игру

Закрытые игры, заоблачные ставки, элита прячется в тени, а воздух буквально искрит от азарта. Кажется, что может пойти не так?

Но ФБР раскручивает занятную историю, которая ещё больше запятнала и без того скандальную репутацию Эдриена Бронера. Бывший чемпион мира по боксу провернул аферу, достойную фильма о мошенниках: он обвёл вокруг пальца нескольких игроков НБА на подпольной игре в кости, используя фальшивый инвентарь. Итог? Баскетболисты «слили» несколько миллионов долларов, а сам Бронер оказался в центре криминального скандала.

Дело было в Лос-Анджелесе летом 2019 года. Закрытая тусовка, огромные суммы на кону, звёздные лица за столом — вечер обещал быть обычным для мира подпольного азарта. Но никто из баскетболистов и представить не мог, что их обуют. Бронер и его команда провернули трюк с подстроенными костями, которые всегда показывали «правильный» результат. Профессионалы НБА за одну ночь потеряли целое состояние, даже не успев понять, что их обманули.

На сцене вскоре появился некий Хэнли — фигура, которая, как утверждает ФБР, держит руку на пульсе подпольных игр Лос-Анджелеса и «крышует» интересы местных знаменитостей. Он быстро организовал встречу с Бронером и недвусмысленно потребовал вернуть украденные деньги, намекнув, что разговор может перейти от слов к действиям. По словам свидетелей, Хэнли не упустил возможности заработать и запросил по $ 100 тыс. с каждого пострадавшего игрока за «урегулирование конфликта». Эта история в очередной раз показала, что в таких играх выигрыша нет ни у кого — все в итоге платят свою цену, даже если в начале кажется иначе.

Эдриен Бронер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Неназванные баскетболисты же допустили роковую наивность. Они с головой окунулись в игру, не удосужившись проверить ни прозрачность правил, ни репутацию тех, кто всё это курировал. Это не делает их глупцами — скорее демонстрирует, что даже успешные люди могут попасть в ловушку, где доверие к знакомым оборачивается серьёзными потерями. Привыкшие к честной борьбе на спортивной арене, они по инерции перенесли те же принципы в мир подпольных ставок, где правила игры совсем другие — и зачастую гораздо более жестокие.

Что касается Бронера, то его выходка тянет максимум на дешёвую авантюру, а не на хитроумную аферу. Он просто поставил на кон свою репутацию и, возможно, свободу ради лёгких денег. В итоге сам оказался загнанным в угол: после вскрывшегося мошенничества ему пришлось не только ожидать последствий закона, но и разбираться с теми, кто держит в кулаке весь этот теневой бизнес.

Здесь не было победителей. Баскетболисты остались без денег, Бронер — без уважения и, возможно, без свободы. А некий Хэнли же лишь укрепил свою репутацию, напомнив всем, что в этом мире выигрывает не тот, кто играет, а тот, кто «собирает долги».