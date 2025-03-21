Кто из россиян продолжил покорять NCAA? Итоги первого раунда «Мартовского безумия»

Ну вот и завершились первые матчи «Мартовского безумия» для наших трёх россиян: Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина. О наших баскетболистах и их командах мы недавно писали — если ещё не успели ознакомиться, самое время сделать это и влиться в традиционно самый яркий баскетбольный праздник года!

А времени достаточно, ведь в следующем раунде мы снова сможем наблюдать за нашими игроками! Однако не обошлось без обидных потерь уже на старте турнира. Вот как прошла минувшая ночь для российских баскетболистов в NCAA.

Отличная игра Егора Дёмина в матче с VCU Rams

Даллин Холл и Егор Дёмин Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

О том, как сложился матч для нашего главного молодого таланта, который уже этим летом отправится покорять НБА, мы написали в отдельном тексте. Скажем лишь, что Егор выглядел очень уверенно, особенно в первой половине встречи, что во многом помогло BYU одержать победу.

Таким образом, Дёмин стал седьмым в истории российским игроком, вышедшим во второй раунд «Мартовского безумия». До него это удавалось Александру Сазонову (2001), Александру Кауну (2007, 2008), Самсону Руженцеву (2021), Павлу Захарову (2021), Владиславу Голдину (2021, 2023, 2025) и Андрею Саврасову (2024). Примечательно, что большинство этих случаев пришлось на последние годы — россияне действительно всё активнее заявляют о себе в NCAA!

В следующем раунде команда из Юты встретится с Wisconsin Badgers. Те, кто следит за нашими игроками, наверняка знают об этой команде, ведь именно Висконсин центровой Владислав Голдин переиграл в финале конференции Big 10. Букмекеры считают «Бейджерс» небольшими фаворитами, но в целом силы соперников примерно равны. Уже через пару дней снова поболеем за нашего пойнт-форварда!

Владислав Голдин и «Мичиган» удержали победу в концовке

Владислав Голдин Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

Матч «Мичигана» и «Сан-Диего» выдался крайне нервным. Калифорнийская команда подошла к «Мартовскому безумию» в потрясающей форме, имея за плечами серию из 15 побед, тогда как у «Вулверинз» в последних играх были заметны проблемы с реализацией дальних бросков.

Тем не менее в первой половине Владислав Голдин и компания сумели создать комфортное преимущество в 14 очков, но после большого перерыва «Сан-Диего» вернулся в игру, и всё дошло до клатча. К счастью, «Мичиган» удержал победу — Голдин проходит дальше! Он может быть доволен своим выступлением: 14 очков и семь подборов — солидная статистика по меркам студенческого баскетбола.

В следующем раунде «Мичигану» предстоит встретиться с очень серьёзным соперником — Texas A&M. Букмекеры отдают предпочтение техасцам, но у Голдина и его партнёров по команде есть все шансы побороться за победу.

«Мичиган» не самая современная команда, её игра строится вокруг двух мощных семифутеров. Многие жалуются, что в НБА пропало разнообразие, но в NCAA оно по-прежнему есть, и даже такие коллективы способны добиваться успеха.

Виктор Лахин и обидное поражение в матче с «ковбоями»

Кристиан Шумат и Виктор Лахин Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Но, как мы и говорили, не обошлось без потерь. Виктор Лахин и «Клемсон» считались явными фаворитами в матче с университетом Джона Макниза из Луизианы. Однако «ковбои» с самого начала захватили инициативу и долгое время удерживали комфортный отрыв. Затем «тигры» прибавили, стали действовать быстрее, рискнули с ранними трёхочковыми — и те начали залетать с отличным процентом. Всё снова свелось к концовке, но «Клемсону» чуть-чуть не хватило — 67:69.

Лахин не сумел внести решающий вклад: всего шесть очков, хотя и 10 подборов. Таким образом, Виктор завершает не только сезон, но и карьеру в студенческом баскетболе. Где он продолжит свой путь — пока загадка. В расширенные списки мок-драфта 2025 года он не входит, так что, возможно, стоит задуматься о возвращении в Россию? А выйти на уровень НБА можно и позже, построив крепкую карьеру в Европе.

Хотя мы не раз видели примеры, когда в главную баскетбольную лигу мира попадали даже незадрафтованные игроки и добивались успеха. Летняя лига — один из вариантов для привлечения внимания скаутов. В любом случае за Виктором будем следить дальше — талант у нашего бигмена есть. Уже через пару дней Голдин и Дёмин продолжат свои выступления во втором раунде. Правила всё те же — один матч на выбывание. И у «Мичигана», и у BYU есть шансы пройти дальше. Продолжаем болеть!