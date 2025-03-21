Сын Леброна сделал это! Набрал рекордные очки в НБА и встал в ряд с легендой «Лейкерс»

Кажется, Бронни Джеймс постепенно находит себя в НБА. Его игра с «Милуоки» — лучший перформанс на сегодняшний день: 17 очков, пять передач, три подбора, 7 из 10 с игры и два из четырёх из-за дуги. Самый молодой новичок «Лейкерс» с такими цифрами за матч со времён самого Мэджика Джонсона! Нет, суперзвездой он пока не стал, но такой результат точно заслуживает аплодисментов.

И это при том, что всего пару месяцев назад подобный сценарий казался фантастикой. Начало дебютного сезона у Бронни было, мягко говоря, непростым. 55-й номер драфта — это уже сигнал о скромных ожиданиях. Но давление на него сравнимо с грузом первых пиков, ведь фамилия Джеймс — это вызов. Если в начале сезона он больше напоминал парня, потерявшегося на паркете, то сейчас защитник доказывает, что готов играть на уровне.

Матч с «Бакс» оказался непростым испытанием для «Лейкерс». Без Леброна Джеймса и Луки Дончича (ладно, и без Остина Ривза) команда выглядела разобранной, и организация игры явно хромала. Но именно эти обстоятельства дали Бронни шанс выйти из тени и доказать, что он может быть полезным не только на скамейке. Он попадал по кольцу с открытых позиций и уверенно брал на себя роль плеймейкера: двигал мяч, раздавал передачи и принимал умные решения.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после игры отреагировал без удивления: «Мы видели его в G-лиге и знали, что он может привнести в команду. Он играет по уму, не тянет одеяло на себя и отлично вписывается в систему. Сейчас ему нужно подтянуть физику, но мы верим, что у него есть всё, чтобы стать качественным шутером и надёжным игроком ротации».

Бронни Джеймс и Яннис Адетокунбо Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Джеймс-младший ощутимо прибавляет в уверенности. Если изначально он терялся под давлением, долго думал над решениями и не справлялся с защитой, то теперь играет намного смелее. В одном из моментов он остался один на один с самим Яннисом Адетокунбо — и вместо того, чтобы отдать пас назад, полез в проход. Да, бросок не залетел, но суть не в этом. Важен сам факт, что он не испугался. Бронни позже прокомментировал эпизод лаконично: «Может, на мне сфолили, может, нет. Я просто хотел забить».

Ключевую роль в его прогрессе сыграла G-лига. В составе «Саут-Бэй Лейкерс» он получает достаточно игрового времени, штампуя в среднем 20,6 очка, пять подборов и столько же передач за матч. Конечно, уровень там далеко не НБА, но регулярная практика сделала своё дело: она вернула ему уверенность и помогла адаптироваться. Как отметил один из аналитиков: «На старте чемпионата он выглядел так, будто вообще не должен быть в НБА. Сейчас он вполне тянет на игрока ротации».

Бронни в этом матче также показал, что его вклад выходит далеко за пределы сухой статистики. На первый взгляд может показаться, что он просто реализовал свои броски, но его влияние на игру было гораздо глубже. Он стал чуть ли не единственным игроком «Лейкерс», который не просто двигал мяч по периметру, а реально создавал моменты для команды.

Видео можно посмотреть на канале Lakeshow Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В одном из эпизодов он выдал идеальный пас на аллей-уп, но украинец Алексей Лень не сумел завершить атаку. Ещё одна передача на Морриса могла бы стать ассистом, если бы тот попал из-за дуги. Кэм Реддиш и вовсе упустил мяч после точного паса. Если бы партнёры реализовали хотя бы половину своих шансов, статистика Бронни выглядела куда эффектнее.

Этот матч, конечно, не делает его новой звездой «Лейкерс» или даже игроком стартового состава. Напомним, это всё ещё новичок второго раунда драфта, который два года назад чуть не завершил карьеру, даже не начав её, пережив остановку сердца. Но сам факт, что он уже сейчас выдаёт такие игры, — это больше, чем от него ожидали в дебютном сезоне.

После игры его, скорее всего, снова отправят греть лавку, когда в строй вернутся Леброн и Дончич. Однако его сегодняшнее выступление — это громкий намёк: у «Лейкерс» есть ещё один молодой хищник, который способен выстрелить, если ему доверят момент. В длинном сезоне, где травмы неизбежны, такие матчи могут стать ключом к его росту. «Я просто стараюсь быть готовым к каждому шансу, который мне дают», — спокойно заметил Бронни после встречи. И правда, сейчас он выглядит увереннее, чем в начале сезона, но впереди его ждёт ещё масса работы.