Новый герой! Жбанов — глоток свежего воздуха среди наших баскетболистов

Тише едешь — дальше будешь. Эта пословица шикарно описывает последний отрезок «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга спокойно двигался к поставленным целям, и многие не заметили, как подопечные Хавьера Паскуаля выиграли 13 матчей кряду! Большинство из них сине-бело-голубые забрали уверенно, но и в нервных концовках получалось переломить ход встречи в свою пользу благодаря одному герою.

Его имя — Георгий Жбанов! 27-летний атакующий защитник стал важнейшим X-фактором по ходу всей победной серии. В каких-то матчах игрок выделялся сильнее, в других был менее заметен, однако очевидно одно: Жбанов — важнейшая фигура в «Зените». В последнее время речь не только об обороне. Защита, конечно, является главным оружием баскетболиста, потому что свою основную функцию он делает, наверное, лучше всех в лиге. По сочетанию оборонительных навыков с ним может посоперничать лишь малая часть в Единой лиге. Но удивил он своим хладнокровием в атаке!

В важнейшем для «Зенита» матче с «Локомотивом-Кубань» во многом благодаря его игре сине-бело-голубые вернулись во встречу после проваленной первой четверти (17:32). Жбанов усложнял жизнь лидерам краснодарцев и набирал важнейшие очки, когда это действительно было необходимо. Всё свелось к нервной концовке, где капитан «Локо» Дмитрий Узинский смазал штрафной, а Георгий воспользовался оплошностью и реализовал победную «трёшку». Статистика Жбанова не поражает — 11 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата, однако цифры не отражают черновую работу, которую проделывает игрок, и влияние на защиту в целом.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на странице Единой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Сине-бело-голубые спокойно разобрались дома с «Автодором» (91:68), а затем пожаловали в гости к «Пари Нижний Новгород». Наверное, многие ожидали лёгкой победы «Зенита», так как клуб в шикарной форме и не собирается останавливаться. Сергей Козин и компания были против такого поворота событий. Нижегородцы только уступили в финале Кубка России «Уралмашу», поэтому им захотелось проявить себя во всей красе, показав, что они достойны на равных играть с лидером Единой лиги. Получилось!

«Пари НН» перед началом заключительной четверти вёл со счётом 57:51. Игра у «Зенита», мягко говоря, не клеилась. У Жбанова тоже не особо шло. Паскуаль уже после матча сказал: «Нижний» заслуживал победы больше, чем мы». Но Георгий снова оказался тем, кто обеспечил победу своей команде, и снова трёхочковым броском — 75:73. Конечно, в этой встрече важнейшую роль сыграли легионеры: Трент Фрейзер, Дуэйн Бэйкон, Винс Хантер. Тем не менее именно до Жбанова довели мяч в самый ответственный момент в игре, и он не сплоховал!

Видео можно посмотреть в телеграм-канале БК «Зенит».

«В первый раз это было волнительно, а потом — абсолютно никакого волнения. Обычный момент», — прокомментировал победный бросок Жбанов для «Матч ТВ». Георгий проводит лучший сезон в карьере по статистике — в среднем набирает 7,0 очка, 3,0 подбора, 1,2 передачи и 1,4 перехвата за 37 игр в регулярном чемпионате. При этом его процент реализации бросков на шикарном уровне — 65,9% с двухочковой дистанции и 36,6% — с трёхочковой. Может показаться, что статистика такая себе, но повторимся: влияние защитника на игру «Зенита» нельзя оценить в цифрах. Жбанов — страсть, самоотдача, уверенность, поддержка и опора в одном лице. Он невероятный напарник по команде, с которым, думаем, хотел бы работать любой тренер и игрок в Единой лиге.

Ему уже 27 лет, однако он всё равно продолжает прогрессировать прежде всего в атаке, на деле доказывая, что даже в сложнейшей системе Паскуаля он может быть одним из ключевых игроков. Жбанов вытащил для «Зенита» в этом сезоне уже не один матч, а команда находится в великолепной форме. Удастся ли сине-бело-голубым повторить победную серию УНИКСа, которая насчитывала 16 игр? На очереди у клуба — «Уралмаш» и «Енисей». Эти соперники по зубам петербуржцам, но затем будет настоящая проверка на прочность — домашнее противостояние с действующим чемпионом ЦСКА. Ждём с нетерпением «битвы двух столиц»!