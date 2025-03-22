Феерия от россиянина из «Локо»! Правда, лидер УНИКСа сыграл на уровне MVP

УНИКС в этом сезоне обыгрывал все команды в Единой лиге ВТБ, за исключением «Локомотива-Кубань». Краснодарцы могут себе позволить некоторые вольности во встречах с командами, которые не входят в топ-4, но с лучшими из лучших подопечные Андрея Ведищева выкладываются на всё 100%. Удалось ли УНИКСу наконец-то обыграть «Локо»?

Кирилл Темиров первым открыл счёт в матче, а российские игроки в двух командах набрали 10 очков кряду, также отличились Александр Гудумак, Дмитрий Кулагин и Андрей Лопатин. В игре преобладало позиционное нападение, ни одному клубу не удавалось взвинтить темп. У УНИКСа включился Исмаэль Бако: центровой набрал шесть очков подряд, но у «Локо» нашёлся свой герой — Антон Квитковских, на счету которого столько же очков, сколько у бельгийца. Соперники шли нога в ногу, обмениваясь результативными атаками. Семь минут подряд легионеры краснодарцев не то что не набрали очков, а даже ни разу не бросили по кольцу. Хозяева же отменно пользовались сильными сторонами своих лидеров: Девон Акун-Пёрселл «пулял трёшки», а Маркос Найт отвечал за розыгрыш и лез под кольцо, стягивая на себя оборону. Впрочем, Квитковских был в «огне» — 13 очков и ни одного промаха с игры.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Локо» забрал четверть со счётом 26:25, а российские игроки краснодарцев набрали все очки, за исключением одного, которое пришлось на Антониуса Кливленда. УНИКС великолепно начал вторую десятиминутку, оформив рывок 9:2, во главе которого стоял Акун-Пёрселл. Андрею Ведищеву пришлось брать тайм-аут, чтобы попытаться вернуть своих подопечных в игру. «Локо» в атаке допускал потери, не доводя до бросков, а под кольцом позволял Лопатину и Бако собирать подборы. Преимущество казанцев стало двукратным — 38:28. Но сразу же после этого гости стали агрессивнее действовать в прессинге, что дало свои плоды: команда набрала семь очков кряду. Кливленд взял на себя роль лидера и не сплоховал — изрядно набирал очки, защищался против звёзд соперника и вынуждал их совершать ошибки. УНИКС с минимальным преимуществом выиграл четверть, однако счёт после половины равный — 46:46.

Борьба на паркете не утихала ни на секунду после возвращения на паркет. Команды шли вровень, Кливленд вступил в словесную перепалку с Найтом, но до чего-то вопиющего не дошло. Игра не клеилась у Патрика Миллера. Весь сезон разыгрывающий разрывал оппонентов, однако в этом противостоянии сосредоточился на передачах, так как мяч не летел в кольцо. У УНИКСа продолжали выделяться Акун-Пёрселл, Найт и Бако, но и капитан Дмитрий Кулагин набирал важнейшие очки, при этом руководя игрой в нападении. У «Локо» россияне продолжали делать результат: Квитковских проводил лучший матч в карьере, а Емченко Темиров и Андрей Мартюк показывали отличный уровень. Таджер Макколл под конец третьей четверти положил «трёшку», а краснодарцы оказались впереди со счётом 29:25.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПБК «Локомотив-Кубань».

Артём Комолов получил мяч в углу на старте заключительной четверти и положил «трёшку». УНИКС оформил рывок 6:2, сравняв результат в матче — 77:77. Однако на этом казанцы не остановились: Кулагин пошёл в проход и заработал «2+1». Затем Акун-Пёрселл набрал пять очков кряду, и Бако добавил мяч в корзину после промаха партнёра. УНИКС повёл — 88:83. «Локо» вроде бы стал понемногу отыгрываться, но трёхочковое попадание Найта дало дополнительную энергию казанцам. К тому же прекрасно помогали домашние трибуны. Например, они скандировали: «MVP, MVP, MVP!» при удачных действиях Акун-Пёрселла. К сожалению, в концовке краснодарцы выключились, а УНИКС довёл дело до довольно уверенной победы — 103:95.

Лучшую встречу в карьере провёл Квитковских — 21 очко и пять подборов. Антон реализовал 8 из 10 бросков с игры и был неотразим, однако даже такого выступления не хватило для победы. У «Локо» сразу шесть игроков набрали больше 10 очков. Ещё выделялся Кливленд — 16 очков, три подбора, две передачи и три перехвата. Но самым результативным баскетболистом встречи стал Акун-Пёрселл, на счету которого 28 очков, два подбора и четыре передачи. Нельзя не выделить и Найта с Бако. Первый из них, как обычно, был полезен везде — 20 очков, пять подборов и шесть передач, а второй — просто разрывал «краску» соперника и отчаянно защищал своё кольцо. Исмаэль оформил линейку из 18 очков, девяти подборов и трёх блок-шотов.

Миллер провалил встречу, оказавшись худшим в матче по показателю «плюс-минус» — «-17». Хоть Патрик и был полезен в розыгрыше — семь передач, тем не менее четыре очка — не показатель для лидера «Локо» и одного из лучших игроков в Единой лиге. Краснодарцам в концовке не хватило хладнокровного снайпера в составе, который взял бы на себя важнейшие броски. А Акун-Перёселл в нужный момент не подкачал! Это противостояние было для него принципиальным, так как ранее он два сезона провёл в составе «Локо». Впервые в сезоне клуб из Краснодара проиграл с разницей в более чем шесть очков. Не хватило Кирилла Елатонцева и Айзеи Уэйли. Но справедливости ради казанцы выступали без одной из главных звёзд в составе — Джалена Рейнольдса

Матч получился на загляденье! На протяжении трёх четвертей команды боролись и шли вплотную друг к другу. Под конец у «Локо» закончились силы и не хватило Миллера, как ни крути. Команда под руководством Велимира Перасовича впервые в сезоне обыграла краснодарцев и оторвалась от них в турнирной таблице. До конца регулярки остаётся совсем немного времени, следим за Единой лигой вместе с «Чемпионатом».