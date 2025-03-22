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ЦСКА, МБА-МАИ, Единая лига ВТБ, 23 марта 2025, кто победил, баскетбол, Алекса Аврамович, Евгений Воронов, Каспер Уэйр, статистика

Московское дерби и яркий матч легенды Единой лиги. ЦСКА разогнался перед плей-офф
Никита Бирюков
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в Единой лиге
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Лидеры армейцев сделали разницу.

В столице нашей родины, в Москве, есть две команды в Единой лиге ВТБ — ЦСКА и МБА-МАИ. Армейцы — действующий чемпион, который принимал на домашнем паркете своего знакомого оппонента. Каким получилась встреча, кто выделялся, а кто провалился — в материале «Чемпионата».

Матч ЦСКА — МБА-МАИ

Матч ЦСКА — МБА-МАИ

Фото: Единая лига ВТБ

Две минуты команды не могли открыть счёт в матче, и лишь после этого Амат М’Бай распечатал корзину. Владислав Трушкин ответил своим результативным попаданием со средней дистанции, а затем Алекса Аврамович реализовал сложнейший проход с фолом. Казалось, сейчас ЦСКА полетит вперёд, однако у МБА-МАИ были свои планы! Капитан команды Евгений Воронов набрал пять очков кряду, зарядив команду. После этого в дело включились Тони Джекири и Амат М’Бай. Центровой отлично действовал в «краске» соперника, а форвард реализовал «трёшку» и брал на себя свои любимые средние броски в изоляции. Подопечные Василия Карасёва лучше действовали на щитах в первой четверти, но хуже находили моменты для взятия кольца. Итог — 22:16 в пользу ЦСКА.

Не успел стартовать второй игровой отрезок, как Антон Астапкович оформил красоту! Форвард получил мяч в «посте», а на нём сфолил Егор Сорокин. Антон стал улетать за боковую линию и выкинул оранжевый из рук тогда, когда уже полностью находился за кольцом, и попал в цель. Чистая баскетбольная магия! Результативность возросла. У МБА-МАИ стали выделяться лидеры — Воронов и Андрей Зубков. Оба положили в цель по «трёшке» и отрабатывали на максимум в обороне. Гости почти вплотную подобрались к армейцам, но дальнее попадание Аврамовича отодвинуло их на расстояние шести очков — 31:37. Концовку ЦСКА провёл выше всяких похвал, это и позволило команде под руководством Андреаса Пистиолиса уйти на перерыв в шикарном настроении, забрав четверть со счётом 28:19.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Долгое время молчал Каспер Уэйр, однако после выхода с большого перерыва он реализовал «трёшку» с фолом. Воронов делал всё возможное, чтобы ЦСКА не улетел вперёд. Моментами получалось, но в целом армейцы смотрелись лучше в плане взаимодействий на паркете. У МБА-МАИ за розыгрыш отвечал Макар Коновалов, а у действующих чемпионов каждый отлично двигал мяч. Зубков, Барашков и Трушкин брали на себя много бросков, однако большинство из них накрывались соперниками. В составе хозяев же Аврамович продолжал «поливать» из-за дуги, Джекири расправлялся с оппонентами под кольцом, а М’Бай просто не мазал. С каждой минутой преимущество ЦСКА росло, в итоге четверть армейцы завершили с «+8» — 22:14.

К заключительному отрезку ЦСКА подходил в качестве явного лидера, правда, команда не сбавила оборотов. В первой же атаке Иван Ухов положил «трёшку». Хорошо себя проявил Владимир Карпенко, который отвечал за розыгрыш мяча, но также был полезен в обороне, проходя сквозь заслоны и качественно перемещаясь в подстраховке. МБА-МАИ пропустил рывок 0:7, Василий Карасёв попытался привести в чувство своих игроков, взяв тайм-аут. Разница достигла уже 30 очков в пользу ЦСКА. У Трушкина в одном из моментов сдали нервы: он получил неспортивный фол за сильный удар по рукам Никиты Курбанова. Интенсивность немного упала под конец, так как все уже понимали, к чему идёт встреча. Армейцы спокойно довели дело до победы в четверти — 18:13 и в матче — 90:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
90 : 62
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Джекири - 18, М'Бай - 16, Аврамович - 15, Астапкович - 10, Уэйр - 8, Ухов - 8, Курбанов - 6, Ганькевич - 5, Карпенко - 2, Антонов - 2, Тримбл, Жан-Шарль
МБА-МАИ: Воронов - 17, Барашков - 13, Зубков - 13, Касаткин - 4, Минченко - 3, Личутин - 3, Коновалов - 3, Трушкин - 2, Белоусов - 2, Певнев - 2, Сорокин, Савченко

Джекири провёл шикарную встречу, став лучшим по результативности — 18 очков и два подбора. Но, по нашему скромному мнению, игру сделали Аврамович и М’Бай. Алекса набрал 15 очков, четыре подбора и пять передач, проведя на паркете меньше всего времени среди лидеров, а Амат закончил со статистикой в 16 очков, три подбора и три перехвата, оказавшись лучшим по эффективности в матче — 26 очков. К тому же французский форвард реализовал все броски с игры (шесть). У МБА-МАИ Воронов был лучшим по набору очков — 17. Капитан показал шикарную эффективность в нападении (шесть из семи бросков с игры). Зубков и Барашков набрали по 13 очков. Андрей и вовсе оформил дабл-дабл, добавив 10 подборов.

ЦСКА позволил МБА-МАИ взять 16 подборов в нападении, и в целом армейцы проиграли щит — 36 подборов против 43 у соперника. Правда, это никоим образом не помешало им одержать победу. Чемпионская команда намного лучше двигала мяч, находя свободные броски для своих снайперов. К тому же чаще перехватывала, вынуждая соперника теряться в позиционном нападении. Защита ЦСКА — уровень! Подопечные Пистиолиса позволили оппоненту реализовать лишь 27% бросков с игры. МБА-МАИ до половины второй четверти смотрелась хорошо, а затем у команды начались проблемы с поиском решений для атаки. Лидер Единой лиги продлил свою победную серию до девяти встреч. В следующем противостоянии армейцы встретятся с «Пармой», а затем будет принципиальный матч с «Зенитом», который во многом и решит судьбу первого места турнирной таблицы. Будет жарко!

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