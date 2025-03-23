Исторический матч для Дёмина в США! Чуть не оформил трипл-дабл и красиво наказал задиру

Университет Бригама Янга (BYU) продолжает прокладывать свой путь в «Мартовском безумии» NCAA, выбив Висконсин со счётом 91:89. Впервые с 2011 года команда выходит в этап Sweet 16, одним из главных архитекторов этой победы стал Егор Дёмин . Российский защитник отработал матч на грани трипл-дабла: 11 очков, восемь передач и столько же подборов — статистика, которая говорит сама за себя.

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Хотя победа стала результатом командной игры, именно Дёмин был дирижёром, задающим ритм и связывающим действия партнёров. Он раздавал передачи. Он управлял игрой. Он находил идеальные решения в самые напряжённые моменты. Атака «Кугарз» строилась через него, и даже под жёстким прессингом Висконсина Егор сохранял хладнокровие и делал своё дело.

В первой половине случился яркий эпизод: после острого обмена словами с защитником Висконсина Джоном Блэквеллом Дёмин зарядил ключевой трёхочковый. Этот момент не перевернул встречу, но чётко дал понять: у россиянина стальные нервы и уверенность, достойная игрока, который всерьёз метит на топовые позиции в драфте НБА.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

С первых минут BYU взял игру под свой контроль, доминируя на подборе и молниеносно наказывая соперника быстрыми отрывами. Висконсин пытался вернуться в игру, но каждый их рывок наталкивался на уверенный ответ от «Кугарз». В ключевой момент второй половины Егор Дёмин вколотил дальний бросок, снова обеспечив команде комфортное двузначное преимущество.

Дёмин в очередной раз продемонстрировал своё мастерство чтения игры. Он виртуозно находил бреши в обороне соперника, создавая моменты для партнёров. Его взаимодействие с Ричи Сондерсом и Тревином Кнеллом выглядело как тонко настроенный механизм, а решения в быстрых прорывах лишь подтвердили его феноменальный баскетбольный интеллект.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Вопросы по дальнему броску всё ещё остаются, но Дёмин уже показал, что способен атаковать из-за дуги в ключевые моменты. А в современной НБА команды готовы работать с такими талантами, если у игрока есть другие яркие качества. Высокорослые разыгрывающие с выдающимся видением площадки сейчас на вес золота, и Егор идеально вписывается в этот шаблон. Его уже сравнивают с Джошем Гидди – баскетболистом, который тоже пришёл в НБА с неидеальным броском, но благодаря своим габаритам и баскетбольному IQ быстро стал ценным. Сегодня Гидди, между прочим, чуть не сообразил квадрупл-дабл во встрече с «Лейкерс» (15+17+10+8).

BYU продолжает сражаться за место под солнцем турнира, а интерес к Дёмину лишь набирает обороты. В преддрафтовых рейтингах он уже засветился в топ-10, и, если сохранит нынешний уровень игры, его позиции только укрепятся. Следующий матч станет новым испытанием (кто-то из пары «Алабама» — «Сент-Мэри»), но уже сейчас ясно: наш защитник уверенно адаптировался к американскому баскетболу и способен быть фактором даже во встречах с самыми сильными соперниками.

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