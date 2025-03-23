Сегодня мы почти стали свидетелями истории в НБА. Почти

Сегодня «Чикаго» неожиданно разгромил «Лейкерс» на их площадке. Команда, которую не рассматривали как фаворита, с первых минут взяла контроль над игрой и не оставила шансов сопернику. Но главной звездой этой встречи стал Джош Гидди — парень, который чуть было не вписал своё имя в историю НБА.

За 33 минуты на паркете австралийский защитник набрал 15 очков, раздал 17 передач, собрал 10 подборов и украл мяч у соперников восемь раз, попадая с игры в 46% случаев. Такой набор цифр — вещь на грани фантастики. Последний раз квадрупл-дабл, к которому Гидди был чертовски близок, случился в 1994 году, когда Дэвид Робинсон ещё был способен творить чудеса на паркете. До него это удавалось лишь легендам: Нейту Тёрмонду, Элвину Робертсону и Хакиму Оладжьювону. Даже Виктор Вембаньяма, почти достигший этого в 2024 году, остался в шаге. Гидди показал, что умеет не просто играть, а наводить шорох в НБА.

Самое обидное в истории с Гидди — это то, что шанс войти в легенды был у него в кармане. За шесть минут до финальной сирены у австралийца уже было восемь перехватов, а «Буллз» уверенно уничтожали «Лейкерс». Но «Лос-Анджелес», смирившись с разгромом, убрал своих звёзд с паркета, и игра потеряла темп. В итоге Гидди так и не успел оформить два недостающих перехвата, завершив матч на скамейке за три с половиной минуты до конца. Однако его перформанс всё равно остаётся феноменальным. Особенно если учесть, что он играл против команды, где вернувшийся Леброн Джеймс и Лука Дончич выглядели скорее статистами.

Но давайте не забудем про сам «Чикаго». Это был их день. «Буллз» отыграли одну из лучших встреч сезона, попадая с невероятной точностью: 58% с игры, 46% из-за дуги и 75% — с линии штрафных. 41 передача, 17 перехватов — цифры, которые говорят сами за себя. Эта победа не только укрепила «Чикаго» на девятой строчке Востока, но и сократила отставание от «Орландо» до всего двух побед. Кажется, «Буллз» готовы вписаться в борьбу за плей-офф — и делают это с дерзостью, достойной аплодисментов.

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Гидди показывал проблески своего таланта, когда ему доверяли мяч. В «Оклахоме» такой роли ему не светило — там всё крутится вокруг Шея Гилджес-Александера. А вот в «Чикаго» он наконец получил свободу действий, и результат не заставил себя ждать. Этот матч — яркий тому пример. Но вопрос в том, станет ли такая стратегия частью долгосрочного плана «Буллз».

Клубу предстоит решить, как развивать Гидди дальше. Если ему продолжат давать столько свободы, он может стабильно радовать такими выступлениями. Его феноменальное баскетбольное чутьё, умение раздавать точнейшие передачи и высокий IQ делают из него игрока, способного на многое. К слову, именно Джоша часто сравнивают с нашим Егором Дёминым, выступающим в NCAA — что, согласитесь, уже многого стоит.

Да, квадрупл-дабл в этом матче так и не случился, но сам факт, что Гидди был в двух перехватах от такого редкого достижения, говорит о многом. Квадрупл-даблы — это вещь практически из области фантастики в НБА, и то, что он был так близок к этому, делает эту игру особенной. Кто знает, может, в следующий раз Джош всё-таки войдёт в историю?