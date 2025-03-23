«Люди смотрят. Осуждают». История игрока НБА и его сына с аутизмом, пробивающая до слёз

Джо Инглс недавно в НБА получил свой первый выход в старте за три года, но этот матч запомнился совсем не цифрами в статистике или его вкладом в игру. Наставник «Миннесоты» Крис Финч поставил 37-летнего ветерана в стартовый состав не ради стратегии или тактики. Это был день, который принадлежал семье Инглса.

Для его сына, Джейкоба, этот момент оказался не просто особенным — он стал поистине историческим. Мальчик, который страдает аутизмом и раньше не мог находиться на арене из-за сенсорной перегрузки, впервые оказался на трибунах. Почему? Потому что его отец был на площадке. Джейкоб увидел своего героя в деле. И это изменило всё.

Рене Инглс, жена Джо и известная в прошлом нетболистка, поделилась трогательными словами в соцсетях, подчеркнув, насколько важным стал этот момент для их семьи. «Этот вечер был больше, чем просто игра. Эти минуты значили больше, чем баскетбол. Мы будем помнить этот жест всегда», — написала она.

Джо Инглс со своим сыном Фото: x.com/JonKrawczynski

Для Джо Инглса, чьи лучшие годы остались где-то в «Юте», этот день стал не просто возвращением в стартовый состав. Это был момент, когда баскетбол перестал быть про тактику и схемы, а стал про человеческие поступки. Руководство «Миннесоты» и тренеры отложили стратегии в сторону и сделали то, что по-настоящему правильно. Как сказал Крис Финч после матча: «Иногда не нужно ничего усложнять. Достаточно просто быть человеком».

Видео можно посмотреть на канале NBA Australia в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это решение не родилось за минуту. Семья Инглса давно открыто рассказывает о жизни с ребёнком, у которого аутизм. Джо справляется с личными трудностями и делает больше, чем от него требуется. Благотворительность, помощь другим семьям, которым приходится проходить через то же самое, — это часть его жизни. И этот опыт даёт ему право говорить честно и без прикрас. После игры Инглс рассказал о том, с чем каждый день сталкивается их семья.

Джо Инглс форвард «Миннесоты Тимбервулвз» «Люди не понимают, насколько это тяжело. Да, у нас есть деньги, мы можем обеспечить Джейкобу всё, что ему нужно, но это не убирает проблем. Он может закатить истерику в магазине, лечь на пол в самом людном месте. Люди смотрят. Осуждают. Но они не знают, что было до этого. Они не знают, какая у него была ночь».

Его слова нашли отклик у многих. Джо ясно дал понять: ни деньги, ни высокий статус не способны облегчить то, с чем ежедневно сталкиваются родители детей с аутизмом. Проблемы одинаковы для всех, независимо от счёта в банке. «Единственное, что нам остаётся, — говорить об этом. Рассказывать, повышать осведомлённость, поддерживать другие семьи и делать всё возможное, чтобы наши дети могли найти своё место в этом мире», — подчеркнул он.

Решение «Тимбервулвз» поддержать Инглса — это больше, чем просто жест. Это демонстрация того, что команда ценит не только победы на паркете, но и человеческую сторону игры. В лиге, где всё подчинено холодной логике борьбы и результатов, такие моменты напоминают: баскетбол — это сообщество, где важны люди. Этот день не изменил турнирное положение «Миннесоты», однако он точно останется в сердцах тех, кто оказался в зале.