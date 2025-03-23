Голдин в США повторил подвиг легенды НБА, подняв свою команду выше. Влад невероятен!

На втором раунде «Мартовского безумия» NCAA «Мичиган Вулверинз» попал на суровое испытание в виде «Техас Эджис». Главная битва разгорелась в трёхсекундной зоне, где россиянин Владислав Голдин и его оппонент Фаррел Пейн устроили дуэль, от которой зависела судьба матча. Несмотря на мощь и эффективность центра «Эджис», именно хладнокровные действия Голдина стали решающим фактором, подарив «Вулверинз» контроль в ключевые моменты.

Фаррел Пейн с первых минут дал понять, что он — машина, которую нельзя остановить. На паркете он появился менее чем через четыре минуты после стартового свистка и сразу начал рвать защиту: два точных владения подряд и жёсткая физическая борьба. Центровой «Техаса» играл на пределе, вынуждая соперников фолить и раз за разом добивая эпизоды до конца. В первой половине он набрал 14 очков, буквально хозяйничая под кольцом и оставляя оборону «Мичигана» в состоянии постоянного напряжения.

Вторая половина начиналась так, будто ничего не изменится: Пейн продолжал доминировать, добавив в копилку ещё девять очков за первые 10 минут. Однако именно в этот момент Голдин начал тихо, но уверенно перехватывать контроль. Ключевой момент? Он фактически закрыл Пейна, позволив ему набрать всего три очка до конца игры — и этот ход изменил всю динамику матча.

Разница в стиле двух центровых сыграла главную роль. Пейн сделал ставку на грубую силу, но как только «Мичиган» подстроился под его игру, его влияние стало таять. Голдин же выбрал умный подход: он грамотно балансировал между жёсткостью и хладнокровием, избегая лишних фолов и оставаясь на паркете, когда это было критически важно. В последние 10 минут игры Голдин не только отрабатывал в защите, но и включился в нападение, набрав девять очков в ключевой момент, когда «Вулверинз» выдали свой финальный рывок и закрыли вопрос о победителе.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Голдин не просто сыграл свою партию — он стал дирижёром, задавшим ритм всей встречи. Его внушительные 23 очка, 12 подборов и три блок-шота — это больше, чем сухие цифры, это наглядный показатель его тотального влияния на игру с обеих сторон площадки. Этот перформанс вписал его имя в историю «Мичигана»: он стал лишь вторым игроком программы, кто смог набрать 20+ очков, 10+ подборов и три блок-шота в матче «Мартовского безумия». До него подобное удавалось только легенде баскетбола, члену Зала славы Крису Уэбберу в финале 1993 года.

Погасив натиск Пейна и блеснув в ключевые моменты встречи, Голдин вновь доказал, что он — один из самых надёжных «больших» этого турнира. Если «Мичиган» мечтает о большем, его стабильность и хладнокровие станут основой для дальнейших успехов. Уже в Sweet 16 их ждёт матч с университетом Оберна, и Голдину наверняка снова придётся брать игру в свои руки.