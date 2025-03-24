«Приятно, что карьер-хай был против ЦСКА». Как дела у Хоменко в «Пари НН»?

В прошлое межсезонье защитник Александр Хоменко сменил МБА-МАИ на «Пари НН» и, кажется, не жалеет об этом. В летнем интервью «Чемпионату» баскетболист признавался, что хочет в новой для себя команде сделать шаг вперёд, и сейчас с уверенностью можно сказать, что так оно и происходит. Наш корреспондент отправился в Нижний Новгород и пообщался с Александром Хоменко.

— Мы с вами впервые общались на Кубке Дружбы в Перми. Вы сказали, что в «Пари НН» хотите сделать шаг вперёд. Кажется, всё идёт по плану?

— Да. Наверное, в начале было тяжело. Не мог понять, что от меня требуется, другая концепция. Прошло начало сезона, потом уже, можно сказать, начал играть так, как умею, как и должен.

— Что именно не получалось?

— Нет, всё получалось. Просто новая команда, другая система, нужно было подстроиться под неё. Когда подстроились, сыгрались — всё стало хорошо.

— Можно сказать, что этот переход оправдал ожидания?

— Ну да, в целом всё, что я думал и предполагал перед началом сезона, так и произошло. Поэтому я счастлив находиться здесь.

— Если говорить про непростые моменты, помимо игровой адаптации, может, были ещё какие-то сложности?

— Наверное, переезд. До этого я всё время играл в Москве, можно сказать. И впервые уехал из столицы. Но Москва всё равно стала, наверное, вторым моим городом. Я знал, где что находится, куда сходить покушать, где погулять. И, наверное, нужно было всё это заново пережить.

— Как обжились? Может, какие-то места уже для себя нашли?

— Ну, есть, конечно, много хороших мест. Хотя с таким графиком особо не погуляешь. Сейчас зима была, не особо удавалось. Когда было тепло, я сходил на набережную, погулял по городу — всё красиво. А так, когда начался сезон, по сути, только тренировки и дом.

— И в ЦСКА, и в МБА вы играли со многими мастерами. Наверное, вас трудно чем-то удивить. Но всё равно, может, есть более близкий контакт с Хвостовым, с Бабуриным? Очевидно, они опытные игроки, у которых можно поучиться.

— Да, с Димой Хвостовым всегда приятно играть. Когда мы с ним на площадке, я стараюсь разгрузить его, беру на себя какие-то функции. Он подсказывает, помогает.

— Только в рамках игры? Или вы как-то общаетесь вне площадки? Может, вы что-то переняли, подходили, просили научить чему-то?

— Прямо так не подходил, но они подсказывают что-то в игре — и он, и Женя Бабурин. Дима тут уже долго играет, Женя — тоже. Они подсказывают, где поесть, куда сходить, какие рестораны, доставка. Всё это тоже узнавал от них.

— Как оцениваете свою игру в этом сезоне, особенно во второй части?

— Были хорошие игры, удавалось забивать и защищаться. Я считаю это успешным отрезком.

Александр Хоменко Фото: Пресс-служба «Пари НН»

— Ударно начали сезон — шесть побед в восьми матчах, включая победу над ЦСКА. За счёт чего удалось так хорошо стартовать?

— У нас состав был действительно хороший. На начало сезона на каждую позицию было по несколько человек. Могли играть большой ротацией. Потом, наверное, игроки начали разъезжаться, роли менялись. Приходилось снова сыгрываться. А в начале действительно было идеально.

— Потом был спад — 10 поражений в 12 матчах. Чего не хватило на этом отрезке?

— Травмы, плюс не хватало игроков. Хотя мы поехали в Краснодар, обыграли «Локомотив» с русскими ребятами. Наверное, где-то не хватало ротации, потому что было тяжело, особенно когда Дима Хвостов выбыл. Нас осталось семь-восемь человек. Думаю, это была одна из причин.

— Уход легионеров повлиял на спад?

— Наверное, да. Зак Наталл был, скажем так, первой опцией в нашем нападении. Мы привыкли с ним играть. Он ушёл, и нужно было перестроиться, играть по-другому. Сейчас уже сыграли много игр без него, и, наверное, команда привыкла.

— Можно ли сказать, что его уход пошёл вам на пользу? Вы стали получать больше минут, больше возможностей.

— Не сказал бы. Я и с Заком играл, когда Дима был травмирован. С ним так же много играл. Да, стало больше возможностей в нападении, где я могу что-то создавать и бросать.

— Как внутри команды отреагировали на уход легионеров по ходу сезона? Как они попрощались?

— Попрощались по-обычному. Подошли и сказали, что такая-то ситуация. Обри Доукинс ушёл после игры с ЦСКА в Москве. Это было немного неожиданно. По Заку уже были разговоры, поэтому мы предполагали, что так и произойдет.

— Как вам новые подписания? Вольхин, Ребец, плюс Хэмилтон перешёл из «Пармы».

— Хэмилтон пришёл не так давно, не играл в Кубке России. Игорь пришёл, видно, что долго не получал игрового времени. Первую игру провёл неудачно, но потом очень помогал и в защите, и в нападении.

— «Нижний» в зоне прямого попадания в плей-офф. На что команда сможет рассчитывать в сериях на вылет?

— Сейчас главное — удержать шестую строчку, потому что впереди ещё много матчей. Мы играем с «Автодором», и будет ключевая игра с «Пармой». Последняя, по-моему, в регулярном чемпионате у нас. Главное — остаться на этом месте, выйти в плей-офф и там бороться.

— За счёт чего это можно будет сделать?

— Думаю, за счёт нашей защиты. Хотя сейчас сложно заглядывать так далеко вперёд.

— А что касается недочётов, над чем ещё можно поработать?

— Наверное, где-то в нападении иногда проседаем. Плохо начинаем, первая четверть бывает слабой. Или после перерыва можем вести, но выйти расслабленными и упустить преимущество. Потом заходим в концовку и мучимся.

Александр Хоменко Фото: Пресс-служба «Пари НН»

— В матче с ЦСКА вы оформили карьер-хай — 26 очков. Какие эмоции испытали, будучи воспитанником армейского клуба?

— Приятно было, что карьер-хай был против ЦСКА. Были приятные эмоции, но в то же время немного обидно, потому что проиграли. Были близки к тому, чтобы выиграть во второй раз.

— Что скажете о работе с Сергеем Козиным? У вас была какая-то притирка в начале сезона?

— Нужно было привыкнуть к его требованиям. Они были понятны, потому что он был в сборной с Зораном. Если смотреть в целом, ничего особо не изменилось: то, что было у Лукича — то и сейчас. Просто нужно было понять, где я могу набирать очки, где быть агрессивнее. В целом всё хорошо.

— Вы поработали со многими специалистами. Заметно ли по Сергею Козину, что это его первый сезон в качестве главного?

— Понятно, что он где-то переживает, нервничает. Это абсолютно нормально. Но нельзя сказать, что это сильно заметно.

— Козин старается создать спокойную обстановку?

— Ну, не всегда. Бывает, и покричать может. Но в целом — да, старается разобраться спокойно. Иногда игроки сами между собой договариваются.

— Не могу не спросить про возвращение Алексея Шведа. Как вы на это отреагировали?

— Положительно. Я знаю Лёху, мы с одного города. Для лиги это плюс, и для «Зенита» такого игрока забрать посреди сезона — это здорово.

— Как оцените его старт? Удалось ли вам посмотреть матчи с его участием?

— Да, смотрел. В первых матчах он играл не много, нужно было вкатиться. Сейчас, думаю, понятно, что он уже не будет набирать по 25-30 очков за игру, всё-таки возраст, хотя, зная его, он и не на такое способен. Думаю, сейчас он неплохо показывает себя. И с «Локомотивом», и с ЦСКА. Всё неплохо.

— Следите ли за NCAA, за Дёминым и другими русскими ребятами? Хотя бы за результатами?

— Прямо так следить — нет. Если что-то вижу в новостях, то смотрю. Мы были с Голдиным и Лахиным в дубле ЦСКА. Не скажу, что общаемся, но, если вижу новости, могу посмотреть, кто как сыграл. А так целенаправленно не слежу. Смотрю статистику, не вникаю глубоко.