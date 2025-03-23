У Герасимова — личные рекорды! Руженцев празднует юбилей. Итоги дня в Единой лиге

Всё ближе завершение регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Сегодня состоялись три матча, а интрига в борьбе за плей-офф продолжает нарастать. Сначала «Енисей» принимал «Парму», которая сражается за место в топ-6 и прямой выход в решающую стадию. Затем мы наблюдали за противостоянием высокого уровня между «Уралмашем» и «Зенитом», а вечером по московскому времени переживающая тяжёлый период «Самара» сыграла в Нижнем Новгороде. Разберём все встречи этого дня!
«Парма» упустила хороший шанс в борьбе за топ-6
Станислав Ильницкий и Роман Загретдинов
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Выездные матчи в Красноярске сложны для любой команды. Однако пермяки уже в первой четверти создали двузначное преимущество. Правда, «Енисей» довольно быстро отыгрался благодаря отличной реализации дальних бросков. Затем последовал равный и жёсткий отрезок, в котором сибирская команда выглядела более чем достойно, несмотря на разницу в турнирном положении.
Во второй половине «Енисей» уверенно контролировал ход встречи, не оставив сопернику шансов на концовку в равной борьбе. Команда великолепно выглядела на своей площадке, вынудив «Парму» совершить 17 потерь. В этом сезоне клуб долго искал свою новую идентичность, почему бы не стать топовой оборонительной командой? Вполне логичное развитие после ухода звёздных легионеров.
Тимофей Герасимов
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Главный герой встречи — Тимофей Герасимов, показавший выдающуюся статистику, тем более для «низового» матча. 24 очка и 10 передач — его третий дабл-дабл в сезоне! К тому же 10 результативных передач стали повторением личного рекорда Тимофея в Единой лиге. Но, возможно, ещё больше впечатляет другое: Герасимов совершил шесть перехватов, установив новый личный максимум.
Таким образом, Тимофей не только вёл атаку команды, но и стал самым полезным в обороне, постоянно провоцируя соперника на ошибки. Если бы награду MVP присуждали исключительно за вклад одного баскетболиста в игру всей команды, Герасимов наверняка был бы среди главных претендентов в лиге.
Стоит отметить и юбилей Самсона Руженцева — 100-й матч в Единой лиге. Кажется, совсем недавно он вернулся в Россию, а уже оформил такое впечатляющее достижение.
«Зенит» нестабилен, но всё равно обыгрывает «Уралмаш»
Хавьер Паскуаль и Алекс Пойтресс
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
После недавнего триумфа «Уралмаша» в Кубке России внимание к команде заметно возросло. Екатеринбуржцы уверенно застолбили за собой пятую строчку и вполне реально могут пройти «Локомотив» в потенциальном четвертьфинале, с учётом всех проблем железнодорожников.
Но выигрывать национальные кубки — это одно, а как насчёт матчей с топ-клубами? Изначально всё складывалось для «Уралмаша» просто замечательно: «Зенит» выглядел довольно расслабленно в первой четверти встречи. Очевидно, в лиге ещё не сложилось достаточного уважения к уральскому коллективу, чтобы соперники подходили к встречам с ним как к матчам с равным по классу.
Однако по ходу игры петербуржцам пришлось отбрасывать всю несобранность. Во второй четверти подопечные Хавьера Паскуаля сумели стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.
Джеремайя Мартин и Алексей Швед
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Долгое время шла упорная борьба, пока одна из команд наконец не дала слабину. В середине четвёртой четверти «Зениту» удалось оторваться и создать задел. В этот важнейший момент вновь блистал Георгий Жбанов, который семимильными шагами выходит за рамки роли трудяги и оборонительного специалиста, превращаясь в универсального игрока, способного приносить пользу в любой ситуации. По-настоящему тотальный баскетболист!
Петербуржцы избежали нервной концовки — клатча не случилось. «Зенит» снова сравнялся с ЦСКА по количеству побед и, напомним, имеет с армейцами идентичный показатель поражений.
А вот «Уралмаш» серьёзную проверку не прошёл. Хотя в любом случае в первом раунде плей-офф, скорее всего, ему достанется «Локомотив», а не звёздный по составу «Зенит». А мы знаем, что команда Ростислава Вергуна способна обыгрывать железнодорожников. Но смогут ли они сделать это в серии?
«Нижний» разгромил бедствующую «Самару»
Сенсации не произошло: «Нижний Новгород» не оставил «Самаре» ни единого шанса, как и ожидалось. Теперь скорее удивит, если самарцы смогут добыть хотя бы одну победу в оставшихся матчах сезона. А вот нижегородцы продолжают удерживать заветную шестую строчку и наверняка были очень довольны сегодняшней осечкой «Пармы».