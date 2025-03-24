Русские покоряют США, в Единой лиге — топ-вывеска. Главные матчи недели в баскетболе

Егор Дёмин и Владислав Голдин продолжают выступление в «Мартовском безумии» NCAA, а ЦСКА и «Зенит» подарят нам самую жаркую встречу.

На этой неделе баскетбольным фанатам приготовили настоящий пир из решающих матчей, где судьбы турниров и чемпионатов висят на волоске. От бешеной драмы «Мартовского безумия» NCAA до ожесточённой борьбы за место на вершине в НБА и Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал для вас ключевые события, в которых определяется не только исход игр, но и места команд.

27 марта. «Олимпиакос» — «Монако», регулярный чемпионат Евролиги

27 марта в Пирее закипит настоящая баскетбольная битва: «Олимпиакос» примет «Монако» в одном из ключевых матчей Евролиги перед плей-офф. Греки, уверенно возглавляющие таблицу с результатом 22-8, вынуждены выйти на паркет в усечённом составе — Вильдоса, Милутинов, Уолкап и Эванс остаются вне игры. Их ротация трещит по швам, но биться за победу необходимо. А вот «Монако» подходит к матчу заряженным, хотя и с вопросом по участию лидера — Ника Калатеса.

Форма команд говорит сама за себя: «Олимпиакос» чуть-чуть буксует, чередуя триумфы с неудачами (уверенная победная серия — поражение), в то время как «Монако», кажется, поймал ритм, одолев «Фенербахче» (91:82), хоть и успел споткнуться в домашнем чемпионате. Противостояние обещает интригу, ведь обе команды славятся высокой результативностью и агрессивной атакой. Смогут ли греки выжать максимум из поддержки трибун или «Монако» хладнокровно продолжит восхождение к вершине? Узнаем в четверг вечером.

28 марта. Бригам Янг — Алабама, «Мартовское безумие» NCAA, Sweet 16

Матч Sweet 16 между университетами Бригама Янга и Алабамы обещает стать настоящим взрывом амбиций и эмоций. Вторая сеяная Восточного региона Алабама под предводительством Нейта Оутса заряжена на победу и уверена в глубине состава. Команда выстроена вокруг лидера — защитника Марка Сирса, а мощная скамейка уже доказала свою силу, сумев помочь уверенно убрать университет Сент-Мэрис со счётом 80:66.

Однако BYU, шестой сеяный, — это настоящая машина драмы. Их триумфальный марш через турнир включает недавнюю победу над Висконсином (91:89). Ричи Сондерс — главный бомбардир команды, настреливающий 16,3 очка за матч, а его атака просто уничтожает соперников с реализацией 48% с игры.

Однако хедлайнером шоу становится российский защитник Егор Дёмин — дирижёр нападения «Кугарз» и звезда, за которой уже охотятся скауты НБА. Главное в этом матче — сможет ли защита Алабамы «притушить» дальнобой BYU. Интрига накалена до предела.

28 марта. «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

«Оклахома» готова принять «Мемфис» в игре, которая может стать решающей на финише регулярки. «Тандер», уверенно закрепившиеся на вершине Запада, сейчас на кураже, ведь они выиграли девять из последних 10 встреч. Но вот беда — их состав не так идеален, как хотелось бы: ключевой бигмен Чет Холмгрен, скорее всего, останется за бортом из-за травмы бедра, а Алекс Дукас и Джейлен Уильямс тоже пока в лазарете.

У «Мемфиса» всё ещё сложнее. Команда переживает серьёзный спад, проиграв три последних матча, и рискует рухнуть ниже пятого места в конференции. Как будто бы этого мало, травмы продолжают выбивать игроков из строя: Брэндон Кларк уже завершил сезон, а Джа Морант до сих пор вне игры, залечивая подколенное сухожилие.

Этот матч не просто игра, а дуэль на прочность и глубину. «Тандер» намерены доказать, что их статус лидера не случайность. А «Гриззлиз» отчаянно нужны победы, чтобы прервать свободное падение. Молодая дерзость «Оклахомы» или упорное сопротивление «Мемфиса» — кто выйдет победителем?

29 марта. Мичиган — Оберн, «Мартовское безумие» NCAA, Sweet 16

Матч Sweet 16 между университетами Мичигана и Оберна, предварительно намеченный на ночь 29 марта в Атланте, обещает стать настоящей драгоценностью турнира. Обе команды прошли первых соперников практически с таким видом, будто это было просто разминкой: Мичиган вырвал победы у UC San Diego (68:65) и Texas A&M (91:79), а Оберн буквально раскатал Алабаму Стэйт (83:63) и Крейтон (82:70).

Главная интрига — столкновение двух противоположных миров. Оберн — это воплощение агрессии: их мощная задняя линия во главе с Тахаадом Петтифордом задаёт темп, а глубина состава позволяет держать высокий уровень игры даже после потерь. Правда, есть слабое звено: Чэд Бейкер-Мазара с ушибом бедра и Дилан Кардуэлл, которого подвели судороги, хоть и вернулись в строй, но пока не на пике формы.

Мичиган же — это атака, скорость и российский акцент в лице Владислава Голдина. Их победа над Texas A&M показала, что «включать турбо» команда умеет, когда это по-настоящему нужно. Однако против агрессивной обороны Оберна им придётся изрядно потрудиться — в прошлой игре их соперники едва дышали во второй половине. Оберн — фаворит, спору нет. Но Мичиган — это про смелые сюрпризы. Нас ждёт настоящее столкновение стилей, характеров и амбиций. Здесь любая ошибка — билет домой.

30 марта. «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Этот матч станет настоящим испытанием на прочность для обеих команд, ведь им предстоит сражаться на фоне жёсткого графика — всего день отдыха между играми. Март оказался непростым месяцем и для «Мемфиса», и для «Лейкерс». «Гриззлиз» с результатом 43-28 продолжают удивлять своей нестабильностью, чередуя победы с обидными поражениями от «Клипперс», «Портленда» и «Сакраменто». «Лейкерс» с 43-27 тоже не могут похвастаться стабильностью, то радуя болельщиков, то разочаровывая, как в недавней игре с «Чикаго».

Но главная интрига — это составы. «Лейкерс» держат фанатов в напряжении: Руи Хатимура и Леброн Джеймс под вопросом. У первого проблемы с коленом, у второго — с пахом, и хотя статус обоих обозначен как «со дня на день», надежда на их появление на паркете всё ещё жива.

Если Леброн выйдет на площадку, атака «Лейкерс» может заиграть новыми красками. Обе команды занимают высокие места в таблице Западной конференции и явно не собираются сбавлять обороты перед финишем регулярного сезона.

30 марта. ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

В воскресенье в Единой лиге ВТБ нас ждёт огненное противостояние — ЦСКА против «Зенита», матч, который может перевернуть расклады и решить судьбу первого места в регулярке. Армейцы входят в игру на кураже — девять побед подряд, включая разгром МБА-МАИ (90:62), где блистали Алекса Аврамович и Амат М'Бай.

Но армейцам ещё предстоит сыграть с «Пармой» 26-го числа. Для «Зенита» же это не просто матч, а возможность громко хлопнуть дверью, остановив победное шествие ЦСКА, и заявить о своих чемпионских амбициях. Вопрос только один: хватит ли петербуржцам сил, чтобы притормозить эту машину?