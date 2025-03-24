Дедовщина в НБА. «Зверства», которыми звёзды делятся много лет спустя

Для большинства начинающих баскетболистов попасть в НБА — главная цель, но достигнуть её получается далеко не у каждого. У тех же, кто в итоге попадает в североамериканскую лигу, главные трудности только начинаются. И не всегда они заключаются чисто в игровых моментах. Одними из таких сложностей является взаимодействие с более опытными товарищами по команде, которые зачастую не прочь подшутить над молодыми. Во многих клубах сложились добрые (по крайней мере, так считают «старички») традиции, нарушать которые ни в коем случае никому не позволяется.

Под раздачу попадали даже самые зубастые спортсмены. Хотя такими они стали немного позже. И, как знать, без обряда посвящения, быть может, такие игроки и не превратились бы в тех звёзд, которыми мы их знаем сегодня. Недавно своими историями о первом годе в НБА поделилось сразу несколько баскетболистов. Под раздачу в своё время попадали такие выдающиеся спортсмены, как Дрэймонд Грин и Андрей Кириленко.

Грин приходил в «Голден Стэйт» в 22-летнем возрасте. В то время в клубе уже солировал Стефен Карри. Молодому разыгрывающему была нужна помощь. В ассистенты к Стефу и компании на драфте НБА 2012 года Дрэймонда выбрали наряду с Харрисоном Барнсом и Фестусом Эзели. Также состав «воинов» в том году пополнил Кент Бэйзмор. Казалось бы, с тех пор прошло уже 13 лет, но и сегодня Грин хорошо помнит опыт общения с «дедами».

Молодых позвали в ресторан на командный ужин. Сначала новички «Голден Стэйт» думали, что всё проходит хорошо. Впрочем, так оно и было до тех пор, пока не принесли счёт… который ветераны любезно предложили оплатить первогодкам. «Мы были в Денвере на командном ужине. Они заказывали всё подряд. Ричард Джефферсон потребовал себе большой метровый стейк «портерхаус» на шесть персон — но лишь для себя одного. Некоторые из нас просто смотрели по сторонам. Они же в это время заказывали всё подряд. Я был выбран во втором раунде, — вспоминает Дрэймонд в своём подкасте, — и денег у меня совсем не было. И вот они говорят: «Отличный ужин, здорово, что мы будем играть вместе. Рады, что вы здесь, и как же хорошо, что вы позаботитесь о счёте». После этого они ушли, оставив счёт на $ 18 тыс.». По словам Грина, с деньгами в то время он ещё не дружил. Новичков буквально спас сотрудник «Уорриорз» Эрик Хаузен, который положил на стол перед ними командную кредитную карту.

Андрей Кириленко, сезон-2004/2005 Фото: Walter Iooss Jr./Getty Images

А вот легендарный российский игрок Андрей Кириленко выкрутился за счёт незнания английского и в какой-то степени везения. Свою заокеанскую карьеру нынешний президент РФБ начинал в «Юте Джаз», где, как оказалось, в тот момент для новичков существовала вполне себе американская традиция — весь сезон они должны были приносить пончики в раздевалку.

Кириленко тогда не особенно дружил с английским языком, и это ему в итоге помогло: «Когда Брайан Расселл сказал мне об этом [традиции], я на ломаном английском начал спрашивать: «а что это», «а куда идти» и так далее. Брайан, видимо, устал от моих расспросов и сказал Джаррену Коллинзу, который тоже только перешёл в команду: «Джаррен, теперь ты приносишь пончики». Коллинз только развёл руками: «Блин, Андрей, ну как так!» Так, неожиданно для себя, незнание английского спасло меня от некой «новичковой дедовщины» и лишних обязанностей».

Карим Абдул-Джаббар, 2023 год Фото: Gina Ferazzi/Getty Images

Проблема с дедовщиной в НБА на самом деле существует уже давно. Легенда лиги Карим Абдул-Джаббар говорил, что в его время способов издевательств над новичками был вагон и маленькая тележка. Различные поручения, требования надеть на публике смешные и до ужаса нелепые костюмы или женские платья — что только не приходило в голову опытным баскетболистам. Как признался Карим, по прошествии нескольких лет выступления в НБА он и сам имел грешок погонять первогодок: «Когда Мэджик Джонсон присоединился к «Лейкерс», то приносил мне в тренировочный лагерь мой ежедневный выпуск The New York Times».

Энтони Дэвису испортили машину, о которой он мечтал и которую наконец прибрёл, когда стал игроком «Нью-Орлеан Хорнетс». А Шакил О’Нил имел обыкновение гадить прямо в кроссовки ничего не подозревающих новобранцев. И это далеко не самая обидная вещь, которую позволял себе Шак. Руководство «Лос-Анджелеса» даже было вынуждено вмешаться и попросить его отстать от Коби Брайанта, чтобы тот ненароком не помешал начинающей звезде полностью раскрываться.

Шакил О’Нил и Коби Брайант, сезон-1998/1999 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Проблема с дедовщиной присуща не только НБА, но и многим другим североамериканским лигам. НФЛ, МЛБ, НХЛ — периодически скандалы случаются в каждом из этих первенств. Чтобы решить вопрос с издевательствами над новичками, некоторые лиги разработали специальную политику по борьбе со злоупотреблениями опытных игроков. НБА, к примеру, строго запрещает травлю и отношения, «причиняющие вред, ведущие к запугиванию, оскорбляющие, унижающие достоинство, а также представляющие угрозу для здоровья или безопасности другого человека».

Тем не менее редко когда дедовщина кого-то доводила до ручки. Национальная баскетбольная ассоциации, к её чести, сейчас делает всё, чтобы начинающие спортсмены вкатывались в процесс как можно проще. Финансовое планирование, взаимоотношения с болельщиками и товарищами по команде, развитие карьеры в межсезонье. Специалисты лиги на связи и всегда подскажут новичку, как правильно поступить в незнакомых ему условиях. В конце концов, любые трудности, если правильно к ним относиться, только закаляют. И с чем бы кто ни столкнулся, это в итоге можно обернуть в свою пользу. Всё тот же Абдул-Джаббар, оставляя напутствие для новичков, уместно напомнил о строчках в песне легендарного американского певца Джонни Кэша: «Ты должен пройти эту одинокую дoлину. Ты должен пройти её сам».