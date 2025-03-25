«Мы поддерживаем связь с Дончичем». Знакомимся с защитником «Пари НН» Матицем Ребецем

В феврале 2025 года «Пари НН» объявил о подписании контракта со словенским защитником Матицем Ребецем. Балканский баскетболист знаком российским болельщикам, так как семь лет назад уже выступал в Единой лиге ВТБ — за красноярский «Енисей». После этого он сменил немало команд, даже успел немного заглянуть в чемпионат Китая, из которого в итоге отправился именно в нижегородскую команду. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с игроком поволжского клуба.

— Вы в «Пари НН» чуть больше месяца. Как оцениваете этот период в команде?

— Всё хорошо. Я быстро адаптировался, так что у меня нет с этим проблем. Мне нравится здесь, всё здорово. Переговоры прошли быстро. Когда уехал из Китая, был без клуба, поэтому согласился сразу.

— Что вас удивило в команде?

— Всё, как обычно. Здесь есть всё необходимое. Мне здесь нравится. Много молодых ребят, но опытные тоже есть.

— Как вам главный тренер команды Сергей Козин?

— Он классный человек. Спокойный тренер.

— Есть ли в нём что-то особенное?

— У меня было много тренеров, так что ничего нового не заметил.

— Вы знали, что это его первый сезон в роли главного тренера?

— Конечно, ему непросто, всё новое, поэтому стараюсь помочь ему, чем могу. Всё идёт хорошо. Он был ассистентом несколько лет у Зорана Лукича и многому у него научился. Но он хорошо справляется с этой командой, с молодыми игроками.

— Какие сильные стороны у «Пари НН»?

— Я думаю, это смесь молодых игроков и опытных. Это, на мой взгляд, самая сильная сторона. Наша цель — выйти в плей-офф, а потом постараемся пройти как можно дальше. Думаю, это наша главная задача — попасть в плей-офф.

— Вы уже сыграли несколько домашних матчей. Что думаете о болельщиках в Нижнем Новгороде?

— Хороший зал, отличные болельщики. Они дают нам дополнительную энергию, это здорово.

— После третьего и четвёртого матчей вас включили в команду недели в Лиге ВТБ. Насколько это важно для вас?

— Конечно, важно, это показывает, что я хорошо справляюсь. Но самое важное — что мы выиграли те матчи.

— До «Пари НН» у вас был короткий период в Китае. Как вы его оцениваете?

— Там другой тип баскетбола, поэтому было немного непривычно. Но в целом мне там понравилось, там не так плохо.

Матиц Ребец (слева) и Лука Дончич Фото: siol.net

— Не могу не спросить про вашего партнёра по сборной Словении Луку Дончича. Вы с ним общаетесь?

— Да, мы иногда на связи. Не каждый день, но поддерживаем связь.

— Как вы узнали о его переходе в «Лейкерс» и как отреагировали на него?

— Это было странно, я такого не ожидал. Но, думаю, для него это лучше — у Луки теперь больше шансов выиграть титул, и для его карьеры это должно быть гораздо важнее.

— Вы когда-нибудь рассказывали ему о Единой лиге ВТБ? Вы ведь до этого играли в «Енисее».

— После чемпионата Европы 2017 года, когда мы его выиграли, я поехал в «Енисей». Так что он знает, что я выступал в России, но особо это не обсуждаем.

— Вы играли в «Енисее» семь лет назад. Что изменилось в лиге с тех пор?

— Да, это было семь лет назад, как вы сказали. Я был намного моложе и смотрел на всё по-другому. Но думаю, что уровень баскетбола всё ещё высокий.

— Что вам запомнилось в России во время первого визита?

— Что здесь холодно (смеётся).

— Может, что-то ещё?

— Нет, всё нормально. Может, мне нравится, потому что я с Балкан, мы похожи, язык похож. Мне здесь нравится.

— Семь лет назад какие у вас были ожидания перед приездом в Россию и насколько это было похоже на то, что вы увидели?

— Я не строил больших ожиданий. Просто приехал, посмотрел, а потом, когда остался здесь на месяц, начал понимать, что к чему, и ставить цели.

— Сравните Россию и Словению. Есть ли сходства?

— Словения такая маленькая, а Россия такая большая, поэтому перелёты и всё остальное занимают больше времени. Есть ещё различие в том, что здесь зимой холоднее, а в остальном — довольно похоже.