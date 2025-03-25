УНИКС чуть не упустил победу в концовке. «Автодор» достоин топ-6 или нет?

Сегодня в Единой лиге ВТБ прошёл всего один матч, но он оказался весьма интересным и статусным. «Автодор» принимал у себя дома УНИКС. Саратовский клуб проводит вторую половину сезона гораздо успешнее, чем первую, и продолжает борьбу за место в топ-6, чтобы выйти в плей-офф напрямую. Казанцы же надеются навязать конкуренцию «Зениту» и ЦСКА, хотя для этого, скорее всего, им придётся провести оставшуюся часть регулярного сезона без поражений.

Интриги добавляло то, что УНИКС играл на выезде, а также всё ещё ждёт восстановления Джалена Рейнольдса. Это давало «Автодору» больше свободы в трёхсекундной зоне. Однако и саратовцев не обошли кадровые потери — во встрече не смог принять участие Джамал Джонс, один из ключевых легионеров команды. С учётом подхода Миленко Богичевича к ротации, любая потеря серьёзно сказывается на игре.

В результате саратовцы фактически действовали всемером — именно столько баскетболистов получили значительное игровое время. Особенно пострадал Егор Сычков: он вышел в стартовом составе, но в итоге провёл на паркете всего шесть минут. Это произошло из-за провального начала встречи — «Автодор» быстро оказался в роли догоняющего, уступая 3:10 в пользу УНИКСа.

Александр Петенёв Фото: Единая лига ВТБ

Система игры Богичевича никогда не поражала глубиной и проработанностью. Основной упор делается на индивидуальное мастерство легионеров, и в этот раз ставка сработала — удалось выравнять ситуацию. Особенно отличился Чарльз Мэннинг, который вышел со скамейки и быстро набрал семь очков. За минуту до конца первой четверти на табло сохранялось равенство — 14:14.

В укороченной ротации «Автодора» достойное игровое время получили лишь два россиянина — Александр Петенёв и Артём Клименко. В первой половине эти игроки выполняли огромный объём черновой работы, пока лидеры саратовцев старались держать равный счёт с УНИКСом. И такая схема приносила плоды — хозяева вцепились в казанцев и не отпускали их до самого конца.

Из-за отсутствия Рейнольдса часть нагрузки перешла на игроков периметра УНИКСа. Маркос Найт отлично справился с этой ролью, проведя один из лучших матчей сезона (20 очков, шесть подборов, четыре передачи). А вот Девону Акун-Пёрселлу пришлось часто брать игру на себя, бросая из сложных позиций, что сказалось на его эффективности — лишь шесть попаданий из 18 попыток.

Маркос Найт, Артём Клименко и Исмаэль Бако Фото: Единая лига ВТБ

Не шла игра у УНИКСа и с дальней дистанции — лишь 25% точных трёхочковых. В результате встреча превратилась в вязкую, нервную борьбу с обилием потерь и промахов. Казанцы удерживали лидерство, но не могли уйти в отрыв — дальний бросок не работал, а Акун-Пёрселл слишком часто промахивался.

Четвёртая четверть получилась, пожалуй, самой зрелищной. Особенно приятно было видеть, как в решающий момент включились Артём Клименко и Александр Петенёв. Они не брали игру на себя, но за счёт работоспособности и грамотных решений внесли важный вклад в концовку. Саратовцы сумели создать интригу, однако класс и опыт игроков УНИКСа сказались. Гости удержали победу, хотя Велимир Перасович явно рассчитывал на более уверенный результат.

По уровню легионеров «Автодор», возможно, самая интересная команда среди претендентов на шестое место. Богичевич поступает логично, сокращая ротацию в матчах с сильными соперниками, но это приводит к тому, что лидеры устают к концу встречи. Если саратовцы пробьются в плей-офф, непонятно, как они смогут выдержать такую нагрузку, да ещё против топ-клуба. Однако сам факт выхода в постсезон уже можно будет считать успехом — перед началом сезона от «Автодора» ждали куда более скромного результата.