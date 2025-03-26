Кевин Дюрант — в «Бостоне». Кто-то шутит или это план?

Летнее межсезонье 2025 года обещает стать новым витком судьбы для Кевина Дюранта. После череды неудачных попыток добыть заветный титул в «Бруклине» и «Финиксе» (да, уже сейчас можно смело списывать этот сезон — дерзкий прогноз, не так ли?) его обмен кажется неизбежным. Слухи вокруг потенциального перехода разгораются всё сильнее, и главный вопрос теперь — куда именно отправится одна из главных звёзд НБА? Журналист Ник Райт намекнул на вариант, который звучит очень удивительно: «Бостон».

«Два независимых источника, которым я доверяю, сказали мне: держите в поле зрения Дюранта и «Бостон». Это кажется нелогичным, но я услышал это дважды», — заявил Райт, добавив интриги.

На первый взгляд такая сделка действительно кажется фантастикой. «Селтикс» в прошлом году взяли 18-й титул, а дуэт Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна доказал свою мощь. Сезон-2024/2025 они проходят с рекордом 53-19, уверенно занимая место в верхней части Восточной конференции. Но впереди плей-офф, который обещает быть жарче, чем год назад. Усиленные «Кливленд», «Нью-Йорк» и (ладно, «Милуоки» под вопросом, если учитывать ситуацию с Лиллардом) готовы устроить настоящую бойню. Так что боссы «Селтикс» могут всерьёз задуматься: а что, если рискнуть и добавить в арсенал легендарного снайпера?

Джейсон Тейтум и Кевин Дюрант, сезон-2023/2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Дюрант, несмотря на свои годы, остаётся одним из самых стабильных и опасных игроков лиги. В текущем сезоне он выкладывает на паркет впечатляющие 26,8 очка, 6,1 подбора и 4,4 ассиста при убийственных 52,8% с игры. Это всё ещё уровень элиты, который может сделать «Бостон» ещё более грозным претендентом на титул.

Но вот загвоздка — деньги. Контракт Дюранта на $ 54,7 млн за сезон и жёсткие рамки нового Коллективного соглашения (CBA) превращают этот возможный обмен в настоящий финансовый пазл. «Селтикс» предстоит не только подогнать зарплатные цифры, но и думать на несколько шагов вперёд, чтобы не угробить долгосрочные перспективы.

Идеи для обмена?

Обмен Джейлена Брауна. Самый простой и прямолинейный путь вписаться в зарплатные рамки. Его свежий максимальный контракт — идеальный инструмент для трейда без головной боли. Но давайте честно: разорвать работающий дуэт Тейтума и Брауна, который годами таскал команду наверх, — это как выстрелить себе в ногу ради эксперимента. Обмен Кристапса Порзингиса и Деррика Уайта. Этот ход сохраняет дуэт Тейтум — Браун, но оставляет дыру в передней линии и защите. Да, Порзингис со своими хроническими болячками вызывает вопросы, и трейд можно оправдать, но потеря Уайта — это как снять бронежилет в уличной перестрелке. Так что подумайте трижды. Ограничения по налоговому фартуку. Если «Селтикс» уже выше второго налогового барьера, они в ловушке: склеить контракты, чтобы подписать кого-то дороже, не получится. Это сильно сужает поле для манёвров и делает вероятность сделки призрачной, как надежда на авось.

Решающее значение имеет результат этого плей-офф. Если «Селтикс» возьмут ещё одно чемпионство, затея с обменом Дюранта станет бессмысленной. Но если они снова оступятся, вопрос усиления состава встанет ребром, особенно на фоне того, как конкуренты на Востоке продолжают качать мышцы.

Дюрант — это гарантированное усиление для любой команды, однако готовы ли «кельты» поставить на карту стабильную и проверенную систему ради 36-летнего ветерана? Тут уж придётся выбирать между комфортной зоной успешного прошлого и прыжком в неизвестность.