Лидер или эгоист — кто нужен российскому баскетболу? Мнение Андрея Кириленко

Российский баскетбол уже долгое время балансирует на тонкой грани между верностью командным традициям и стремлением прокачать индивидуальное мастерство. Этот вечный спор обостряется на фоне глобальной дуэли стилей: дерзкий американский индивидуализм против выверенного европейского коллективизма. В поисках своей «золотой середины» отечественный баскетбол сталкивается с вызовами, которые требуют не просто новых тактик и стратегий, а полной перезагрузки мышления — от игроков до тренеров и фанатов.

Андрей Кириленко знает эту дилемму изнутри. Легенда российского баскетбола, участник Матча звёзд НБА, капитан сборной, а ныне президент Российской федерации баскетбола, он прошёл путь от скромных залов Петербурга до олимпийских высот. Сегодня Кириленко открыто говорит о том, что мешает российскому баскетболу выйти на новый уровень, и делится своим видением того, каким должно быть его будущее.

«Мы все за команду, чтобы никто не выделялся», — отмечает Кириленко, метко передавая суть традиционного российского подхода к построению коллективов. Это философия, пропитавшая отечественный спорт до основания. Исторически российский баскетбол всегда был о командной игре, строгой дисциплине и жёсткой системе. Однако времена меняются, и у этой стратегии проявляется другая сторона медали — подавление индивидуальностей. Кириленко не боится заявить: без ярких звёзд, способных брать игру на себя в решающие моменты, российский баскетбол теряет свою хватку на мировой арене.

Американская модель, построенная на культе индивидуализма, тоже далека от идеала. «Индивидуализм — это хорошо, но он может привести к эгоизму и разрушению командной химии», — подмечает Кириленко метко и без прикрас. В НБА нередко можно наблюдать, как звёзды увлекаются игрой на себя, забывая о том, что баскетбол — это всё-таки командный спорт. Да, в США мастерски развивают личные таланты, однако порой это происходит за счёт разрушения командного баланса и общей стратегии.

Андрей Кириленко, сезон-2010/2011 НБА Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Найти золотую середину между этими крайностями — задача не из лёгких. Кириленко подчёркивает, что здесь важны не только тактика и стратегия, но и глубокое понимание психологии игроков. Он уверен: работать с профессионалами высокого уровня невозможно без квалифицированного психолога, который поможет справляться с давлением и наладить гармонию в команде. «Кому-то нужна «палка», а кому-то — поглаживание по голове», — говорит Кириленко, акцентируя на том, что без индивидуального подхода к каждому спортсмену успеха не добиться.

Формирование лидеров — один из главных приоритетов в развитии российского баскетбола, считает Кириленко. «Звёздочкам нужно давать больше мяча», — заявляет он, подчёркивая, что в решающие моменты именно индивидуальное мастерство может перевернуть ход игры. Это вовсе не значит, что командная игра должна уйти на второй план, но акцент на развитие ярких личностей должен быть гораздо сильнее. «Развитие индивидуального мастерства в сочетании с командным духом является ключом к успеху российского баскетбола», — уверен Кириленко.

Лидерство — это не гонка за очками и признанием. Это искусство вести за собой, брать на себя ответственность и зажигать команду общей мечтой. В НБА Андрей Кириленко понял: настоящий лидер — это не тот, кто просто становится примером, а тот, кто умеет собрать вместе совершенно разных людей — с их характерами, стилями и амбициями — ради одной цели. Этот урок он называет одним из главных в своей карьере.

Коби Брайант и Андрей Кириленко, плей-офф НБА — 2009 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Но медаль лидерства блестит с двух сторон. Когда в команде появляется сильная фигура, это может вскрыть подводные течения — зависть, напряжённость, конфликты из-за ролей. Такие ситуации — испытание для тренера: нужно не только развивать лидерские качества, но и сохранять хрупкий баланс внутри коллектива. Кириленко уверен: всё решает открытый диалог. «Если есть проблема, её нужно обсуждать, а не замалчивать», — говорит он.

Психологическая подготовка — тема, которую многие в российском спорте до сих пор недооценивают. Работа с психологом кажется многим лишней роскошью, чем-то второстепенным. Однако Кириленко уверен: это не привилегия, а необходимость. Психолог — это тот, кто помогает выдерживать бешеное давление, которое неизбежно сопровождает профессиональный спорт сегодня. «Мы же не экономим на врачах, тренерах, экипировке. Почему мы должны экономить на психологе, который помогает сохранить ментальное здоровье?» — справедливо замечает он.

Кириленко не закрывает глаза на то, что российский коллективизм иногда становится удобной маской, за которой прячется нехватка настоящих лидеров. В таких случаях командный дух превращается не в инструмент успеха, а в способ избежать ответственности. «Коллективизм не должен быть самоцелью. Он должен помогать раскрывать потенциал каждого игрока и всей команды в целом», — убеждён он.

Эти размышления о командной работе, индивидуальном мастерстве и лидерстве выводят на ключевые вопросы, стоящие перед российским баскетболом. Как преодолеть существующие барьеры и найти баланс между этими элементами? Ответы на эти вопросы «Чемпионат» решил дополнительно узнать у нашего прославленного баскетболиста и президента РФБ.

Андрей Кириленко в составе сборной России, ОИ-2012 Фото: Christian Petersen/Getty Images

— Вы сказали, что в России подавляют индивидуальные таланты ради команды. Не кажется ли вам, что это отражение общей культуры страны? И как преодолеть эту «ментальную блокировку» в спорте?

— Я бы не стал говорить о каком-то всеобщем подавлении индивидуальности в России. У нас, безусловно, сильны традиции коллективизма, взаимопомощи, и это неплохо, однако в спорте, особенно в современном, это иногда играет с нами злую шутку. Тут дело, скорее, не в «ментальной блокировке», а в исторически сложившемся подходе. Нас с детства учили, что главное — это команда, а личные амбиции нужно ставить на второй план. Но времена меняются, и спорт тоже меняется. Сейчас, чтобы конкурировать на самом высоком уровне, нам нужны яркие личности, лидеры, которые не боятся брать на себя ответственность.

Как это преодолеть? На мой взгляд, нужно начинать с малого — с изменения подходов в детско-юношеском спорте: поощрять инициативу, креативность, давать молодым ребятам больше свободы для самовыражения. Тренеры должны видеть в каждом игроке не просто часть команды, а уникальную личность со своими сильными сторонами. И помогать этим сильным сторонам раскрыться. Конечно, личный пример тоже важен. Нужно показывать, что индивидуальность — это не эгоизм, а ценное качество, которое может приносить пользу всей команде.

И тут важно понимать, что я имею в виду под индивидуальностью. Меня, например, всегда огорчали игроки, которые думают только о себе и любой ценой пытаются набрать очки, не обращая внимания на партнёров. Не хочется давать оценок, но мне сложно работать с теми, кто не видит, что у товарища не получается, и не пытается ему помочь. Индивидуальность — это не когда ты тянешь одеяло на себя, а когда ты умеешь использовать свои сильные стороны для достижения общей цели.

— Если бы вы могли перенести одну ключевую черту американского подхода в российский баскетбол, что бы это было? А что, наоборот, вы бы никогда не взяли у США?

— Если говорить об одном ключевом элементе, который мне кажется ценным в американском баскетболе и который я бы хотел видеть в нашем, — это культура развития индивидуальных сильных сторон. Там очень много внимания уделяется тому, чтобы каждый игрок мог максимально раскрыть свой потенциал. Это выражается и в тренировочных методиках, и в подходах к игре, и в поддержке со стороны тренеров.

А что касается того, что, возможно, не совсем применимо в наших реалиях, то это высокий уровень коммерциализации. Американский спорт — это бизнес, что, безусловно, имеет свои плюсы. Но иногда это приводит к тому, что на первый план выходят финансовые интересы, а не спортивные принципы или интересы болельщиков. Нам же важно сохранить баланс между коммерческой составляющей и социальной значимостью спорта.

Кайл Корвер и Андрей Кириленко, плей-офф НБА — 2009 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

— Вы упомянули, что «звёздочкам нужно давать больше мяча». А как быть с игроками, которые из-за этого начинают завидовать или конфликтовать? Как справляться с такой «взрывной химией» в команде?

— Когда в команде появляется яркий лидер, это может создавать определённую напряжённость. Кто-то начинает завидовать, кто-то чувствует себя обделённым вниманием. И задача тренера в этой ситуации — не допустить конфликта и направить энергию в правильное русло.

Здесь, опять же, важен индивидуальный подход. С кем-то нужно поговорить по душам, объяснить, что его роль в команде тоже ценна. Кому-то нужно дать возможность проявить себя в других аспектах игры — в защите, в подборах, в организации атак. Необходимо, чтобы каждый игрок понимал, что его вклад в общий успех существенен, вне зависимости от количества набранных очков.

В дополнение к этому тренеру стоит быть открытым и честным в плане общения. Если есть проблема, её нужно обсуждать, а не замалчивать. Нужно создать в команде атмосферу доверия, чтобы игроки могли открыто высказывать свои опасения и претензии, не боясь осуждения.

— Многие считают, что штатный психолог — это роскошь для спортивных команд. Что бы вы сказали тем, кто до сих пор не верит в необходимость работы с психологами?

— Я бы сказал, что это не роскошь, а необходимость, продиктованная современными реалиями спорта. Высокие нагрузки, колоссальная конкуренция, постоянное давление со стороны болельщиков, журналистов и руководства — все это создаёт огромный стресс для спортсмена. И если не уделять должного внимания психологическому состоянию, то это может привести к серьёзным проблемам — от выгорания и депрессии до травм и срывов.

Спортсмены — это такие же люди, как и мы с вами. У них тоже есть свои переживания, свои страхи, свои сомнения. И им тоже нужна помощь, чтобы справиться с этими проблемами. Психолог — это не волшебник, который решит все за человека. Это прежде всего помощник и советчик, который поможет разобраться в себе, найти внутренние ресурсы и научиться эффективно справляться со стрессом.

В конце концов, мы же не экономим на врачах, на тренерах, на экипировке. Почему мы должны экономить на психологе, который помогает спортсмену сохранить его ментальное здоровье? Я уверен, что в ближайшем будущем наличие штатного психолога станет таким же обязательным условием для профессиональной команды, как наличие врача или тренера.

— Вы были капитаном сборной России и играли в НБА. Какой самый важный урок о командной работе вы вынесли из американского баскетбола? Изменил ли он ваше понимание лидерства?

— В Америке, как я уже говорил, очень ценят уникальность каждого игрока, его сильные стороны, его особенности. И тренеры стараются строить игру, исходя из этих особенностей. Раньше я думал, что капитан должен быть прежде всего примером для всех, этаким образцом для подражания. В Америке я понял, что настоящий лидер — это тот, кто умеет объединить разных людей с разными характерами и способностями для достижения общей цели; это тот, кто может найти подход к каждому, кто может вдохновить и мотивировать, кто может создать в команде атмосферу доверия и взаимоуважения. Лидерство — это не про «я», это всегда про «мы».

— Как вы думаете, может ли российский коллективизм в спорте быть удобным способом скрыть слабость индивидуальных лидеров?

— Такая опасность, безусловно, есть. Коллективизм может быть удобной ширмой, за которой прячется отсутствие ярких личностей. Когда нет явного лидера, когда все стараются быть одинаковыми, это позволяет избежать ответственности и скрыть недостатки.

Но я бы не стал утверждать, что это повсеместное явление. В нашей истории было много примеров, когда именно командный дух и сплочённость позволяли добиваться выдающихся результатов. Просто нужно понимать, что коллективизм не должен быть самоцелью. Он должен быть инструментом, который помогает раскрыть потенциал каждого игрока и всей команды в целом.

Поэтому, если в команде нет явного лидера, нужно не прятаться за коллективизмом, а создавать условия для того, чтобы лидер появился. Давать молодым игрокам возможность брать на себя ответственность, поощрять инициативу, не бояться ошибок. И, конечно, работать над созданием атмосферы доверия и поддержки, чтобы каждый игрок чувствовал себя комфортно и уверенно.