Атакующая феерия ЦСКА и вторая победа «Астаны» в сезоне. Итоги дня в Единой лиге

Регулярный сезон стремительно близится к завершению, но интриг в чемпионате осталось немало. Борьба идёт за первое место, которое обеспечит преимущество своей площадки на протяжении всего постсезона, за попадание в топ-6, гарантирующее прямой выход в плей-офф, а также за распределение мест в зоне плей-ин, от чего будет зависеть сетка стыковых матчей.

Сегодняшний день оказался куда насыщеннее вчерашнего — состоялись сразу четыре встречи. Давайте разберём их в хронологическом порядке.

«Зенит» переиграл «Енисей» и продлил победную серию до 15 матчей

Алексей Швед и Георгий Жбанов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

«Енисей» выглядел очень достойно в недавнем домашнем матче с «Пармой», продемонстрировав высококлассную игру в защите. В нападении роль лидера взял на себя Тимофей Герасимов. Теперь сибирякам предстояло принять у себя «Зенит», который набрал отличную форму в последние недели.

Петербуржцы с самого начала придерживались плана: позволять сопернику бросать трёхочковые столько, сколько он захочет. Логичная стратегия с учётом того, что у «Енисея» этот элемент игры оставляет желать лучшего. Под кольцом оборона гостей была плотной, хозяева пытались атаковать издали, но без особого успеха. Впрочем, и у «Зенита» на этом отрезке были проблемы с дальними бросками, однако за счёт агрессивных проходов в трёхсекундную зону гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество.

«Енисей» продолжал сражаться, и здесь отлично проявил себя Дмитрий Сонько, но его усилий всё равно не хватало, чтобы навязать борьбу мощному нападению «Зенита». К перерыву разница в счёте выросла до 17 очков.

Вторая половина стала скорее формальностью. Игроки «Зенита» всегда стараются рационально распределять силы по ходу встречи — они не выкладываются на максимум, если ситуация того не требует. Но класс баскетболистов позволяет им без особых проблем удерживать такое преимущество в матчах с командами практически любого уровня.

Гости играли предельно аккуратно (всего четыре потери за матч) и умело провоцировали соперника на фолы — петербуржцы пробивали штрафные аж 26 раз. Если выделять что-то позитивное в игре «Енисея», то, безусловно, стоит отметить перформанс Дмитрия Сонько: 21 очко — рекорд карьеры.

«Астана» добывает вторую победу в сезоне в матче с многострадальной «Самарой»

Виктор Кашин Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Несмотря на то что этот матч не имел особого турнирного значения, он был интересен тем, что, скорее всего, стал последним, в котором оба клуба могли рассчитывать на победу до конца регулярного сезона. И получилось настоящее зрелище!

В начале встречи инициативой владели казахстанцы, их преимущество в какой-то момент даже стало двузначным. Однако затем отлично проявил себя Андрей Сопин, и игра выровнялась. С этого момента матч шёл в равной борьбе, команды не отпускали друг друга ни на шаг. Было видно, что у игроков есть мотивация — это особенно радовало на фоне текущих обстоятельств.

Последние полторы минуты при равном счёте 72:72 получились крайне нервными — ни одна из команд не могла реализовать бросок. Затишье (а точнее, бурю) прервал Даниэль Утоми за четыре секунды до сирены, заработав штрафные. Легионер хладнокровно реализовал оба броска, и они оказались победными. «Астана» одерживает вторую победу в этом регулярном сезоне.

Если выделять хоть что-то позитивное катастрофическом положении «Самары», то стоит отметить, что шанс проявить себя получают игроки, которым это действительно необходимо. В этом матче особенно выделился Сопин, который провёл на площадке все 40 минут и оформил первый в карьере дабл-дабл — 21 очко и 10 результативных передач.

«Локо» возвращается к былой форме в матче с «Нижним»

Андрей Мартюк и Алекс Хэмилтон Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Последние матчи давались «Локо» крайне тяжело: четыре поражения в шести встречах. Скопились сразу все проблемы — травмы, сложная адаптация новичков, усталость от быстрого стиля игры. Пошли разговоры, что в таком состоянии краснодарцы могут вылететь уже в первом раунде плей-офф. Теперь команде предстояло очередное серьёзное испытание.

Пик кризиса «Пари» остался позади, и теперь команда снова набирает ход, благодаря чему продолжает удерживать шестую строчку. Команда явно чувствовала, что способна обыграть «Локо», тем более на своей площадке. И сначала всё складывалось удачно — после стартовой борьбы за инициативу нижегородцы завладели ощутимым преимуществом и повели 25:16.

Хозяева некоторое время удерживали разницу, но под конец первой половины гости собрались и сократили отставание до четырёх очков. Перерыв больше пошёл на пользу «Локомотиву». В третьей четверти краснодарцы перехватили лидерство — во многом благодаря эффектной игре новичка Джона Дженкинса.

«Локомотив» твёрдо решил не отдавать преимущество, навязал сопернику жёсткую борьбу и заставил играть в медленный баскетбол, что в этом сезоне для команды Андрея Ведищева не совсем характерно. Тактика сработала, и краснодарцы довели встречу до победы, даже избежав нервной концовки.

Гости удивили ещё и на подборах, особенно на чужом щите — 20 подборов в нападении, что стало новым клубным рекордом. «Локомотив» продемонстрировал гибкость и способность играть в разных стилях, а новички постепенно адаптируются. Возможно, к плей-офф железнодорожники успеют набрать форму и вновь заявят о себе как о серьёзных претендентах на титул.

Оборона «Пармы» вновь не справилась с нападением ЦСКА

Антон Астапкович и Глеб Фирсов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Когда казалось, что «Парма» вот-вот запрыгнет в топ-6, команда потерпела обидное поражение в Красноярске, а затем её ждал сложнейший матч с ЦСКА, который подходил к встрече с девятиматчевой победной серией. Но, пожалуй, главное — в этом сезоне пермяки ни разу не смогли навязать армейцам серьёзную борьбу.

Матчи этих команд обычно получаются очень результативными, и этот не стал исключением. «Парма» обладает талантом, позволяющим вскрывать любую оборону, но сама на своей половине площадки действует не лучшим образом. А в игре на встречных курсах, как правило, побеждает команда с более высоким уровнем исполнителей. Сегодняшний матч лишь подтвердил это.

Стоит отметить, что первую четверть пермяки даже выиграли (22:21), но во второй и третьей десятиминутках армейцы создали солидный задел, который «Парма» так и не смогла отыграть. Кульминацией перестрелки стал заключительный отрезок — гости шли вперёд всеми силами, но ЦСКА без особых проблем этим пользовался, легко набирая очки и контролируя ход встречи.

«Парма» может соперничать с любой командой лиги, однако за несколько недель ей необходимо существенно прибавить в защите. Иначе даже стыковые матчи могут обернуться для клуба серьёзным испытанием.