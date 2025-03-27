Леброн, тебе 40, а ты всё ещё делаешь это! «Лейкерс» на твоих плечах

Выездной матч «Лейкерс» с «Индианой» получился напряжённым и местами хаотичным. «Лос-Анджелес», как водится, сыграл в своей фирменной манере — стартовал бодро, провалил третью четверть, но в концовке всё-таки вырвал победу буквально на последней секунде.

В первой половине гости выглядели как настоящие хозяева паркета. Остин Ривз быстро взял игру в свои руки, набрав 17 очков к большому перерыву и продолжив своё впечатляющее выступление в последних матчах. Лука Дончич был стабилен как швейцарские часы: 19 очков за первую половину и точные дальние броски, которые держали соперника на расстоянии. Серия 15:0 во второй четверти позволила «Лейкерс» уйти на перерыв с солидной форой в 13 очков — 68:55. Казалось, дело сделано.

Однако третий отрезок снова стал ахиллесовой пятой команды. Оборона «Лейкерс» затрещала по швам, особенно по периметру, где Майлз Тёрнер трижды подряд вогнал трёхочковые. «Пэйсерс» моментально сократили отставание до минимума, а Леброн Джеймс, обычно лидер и мотор команды, к финальной четверти набрал всего три очка, оставаясь почти незаметным на фоне разгорающейся драмы.

Майлз Тёрнер и Леброн Джеймс Фото: Michael Hickey/Getty Images

К четвёртой четверти «Лейкерс» подошли с хрупким перевесом в три очка (95:92), но растеряли его в считаные минуты. «Индиана» резко перехватила инициативу благодаря рывку Тайриза Халибёртона, который вывел их вперёд на пять очков, а Леброн на важнейшем владении допустил обидную потерю. Казалось, игра начинает ускользать из рук. Но не тут-то было. Лука Дончич включил свой режим звезды, набрав пять очков подряд, а Руи Хатимура дважды выстрелил из-за дуги, вернув «Лейкерс» лидерство.

За 42 секунды до финальной сирены Халибёртон забил с фолом и снова вывел «Пэйсерс» вперёд — 119:118. В следующем владении «Лейкерс» промахнулись, однако и «Индиана» не смогла закрепить своё преимущество. Последнее слово осталось за «озёрниками»: Лука Дончич атаковал с дистанции, мяч отскочил от кольца, но Леброн Джеймс оказался именно там, где нужно, и добил его в корзину одновременно с финальной сиреной. Победа вырвана буквально из когтей соперника.

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Эта драматичная развязка позволила Леброну Джеймсу догнать Коби Брайанта по количеству победных бросков в концовках — теперь у обоих их восемь. На вершине остаётся Майкл Джордан с девятью такими моментами. А Лука Дончич вошёл в историю, став первым игроком «Лейкерс» с 2022 года после самого Леброна, кому удалось набрать 30+ очков в четырёх матчах подряд.

Однако команде есть над чем подумать. Очередной провал во второй половине едва не стоил матча, и, если «озёрники» не найдут способа стабилизировать игру, такие концовки могут стать для них фатальными. Финальный счёт — 120:119 в пользу «Лейкерс». Впереди их ждёт встреча с «Чикаго».