Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Никола Йокич отдал невероятную результативную передачу во время матча Денвер Наггетс — Милуоки Бакс: серб после травмы, 27 марта

Никола Йокич — это баскетбольный Моцарт. Он делает сложное смешно лёгким!
Артемий Берстенев
Никола Йокич — это баскетбольный Моцарт
Аудио-версия:
Комментарии
Сербский маэстро вернулся в строй и выдал крутой трипл-дабл.

После пяти пропущенных матчей Никола Йокич вернулся в строй и сразу напомнил, почему он является претендентом на MVP. «Денвер» уверенно разобрался с «Милуоки», обыграв гостей со счётом 127:117, а Йокич отметился трипл-даблом из 39 очков, 10 подборов и 10 передач. Но статистика — это лишь цифры. После этой игры все будут говорить об одном моменте, который снова доказал: Йокич видит баскетбол так, как не видит его никто другой.

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Портер - 23, Браун - 19, Маррей - 17, Уотсон - 12, Гордон - 7, Уэстбрук - 6, Пикетт - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Милуоки Бакс: Лопес - 26, Роллинз - 17, Трент-мл. - 16, Принс - 15, Грин - 15, Портер - 12, Кузма - 10, Коннотон - 6, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон

В третьей четверти сербский маэстро сотворил магию. Получив мяч у дуги, он сделал финт, сместился влево и заставил Кайла Кузму клюнуть на обманку. Защитники «Бакс» начали лихорадочно перестраиваться: Брук Лопес вышел на подстраховку, готовый перекрыть путь к кольцу. Но Йокич уже просчитал всё наперёд. В долю секунды он развернулся в прыжке, поймал мяч одной рукой и, даже не глядя, отправил его за спину. Передача была настолько точной, что прошла буквально в миллиметрах от головы Лопеса и оказалась прямо в руках Аарона Гордона. Пока Лопес пытался понять, что только что произошло, Гордон исполнил слэм-данк.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот момент был из разряда тех, что заставляют усомниться в реальности происходящего. Защита выглядела так, будто играла в замедленном режиме, не успевая даже осознать, что Йокич уже начал творить своё волшебство. Если пересматривать эпизод десятки раз, остаётся сложно понять, как он воплотил этот шедевр. Всё, что сделал Никола, — это идеальное сочетание грации и абсолютной непредсказуемости. Его баскетбольное чутьё — нечто за пределами понимания. И, возможно, даже сам Гордон не ожидал такого подарка, но оказался в нужный момент в нужном месте, чтобы поставить финальную точку.

Для Йокича передачи «без взгляда» — это практически визитная карточка, но этот момент выделяется даже среди его лучших творений. Во-первых, он сделал пас на ходу, в позиции, где любой другой игрок предпочёл бы сыграть на безопасный вариант. Во-вторых, траектория мяча была настолько дерзко оригинальной, что защитники просто застыли, не успев даже отреагировать. Это был не просто красивый эпизод, а мастерски выверенное решение, которое идеально демонстрирует, как Йокич видит игру на несколько шагов вперёд.

Мощный Йокич!
Никола Йокич — самый натуральный монстр! Такого в НБА ещё не было никогда
Никола Йокич — самый натуральный монстр! Такого в НБА ещё не было никогда

Но самое поразительное в этом эпизоде — не сам пас, а то, с какой лёгкостью он был исполнен. Йокич творит такие вещи так непринуждённо, что кажется, будто это просто очередной будничный момент игры, а не шедевр, достойный вечного места в подборках лучших моментов. В этом и кроется его гениальность: он меняет темп матча и заставляет защиту метаться в хаосе, пытаясь угадать его следующий ход.

Возвращение Йокича после небольшого перерыва из-за травмы выглядело так, будто центровой вообще не пропускал ни секунды. Свежий, уверенный, нацеленный — он спокойно забивал с любимых позиций и раздавал передачи с лёгкостью. У «Наггетс» впереди восемь решающих матчей регулярки, и если они рассчитывают выйти в плей-офф на пике, то Йокич в такой форме — их главный козырь.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android