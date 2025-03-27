«Он просто нагло врёт». Леброн Джеймс сравнил дерзкого журналиста с Тейлор Свифт

Конфликт между Леброном Джеймсом и Стивеном Эй Смитом продолжает набирать обороты. Всё началось с критики известного спортивного телеведущего в адрес Бронни Джеймса, сына Леброна, который в этом сезоне дебютировал за «Лейкерс». Смит открыто заявил, что Бронни оказался в НБА только благодаря своему отцу, а не благодаря игровым навыкам. Эти слова быстро стали темой обсуждения в баскетбольном сообществе, но по-настоящему ситуация накалилась в начале марта, когда Леброн лично подошёл к Смиту во время матча «Лейкерс» с «Нью-Йорком».

Утверждается, что Джеймс выразил недовольство словами журналиста и потребовал, чтобы тот прекратил комментировать игру его сына. Сам Смит позже подтвердил, что разговор действительно состоялся, хотя и отказался вдаваться в детали. Однако Леброн не ограничился этим и позже дал развёрнутый комментарий в эфире шоу Пэта Макафи.

Джеймс-старший жёстко ответил журналисту, обвинив того в полном непонимании сути происходящего. Леброн заявил, что его задача — защищать не только свою семью, но и молодых игроков от необоснованной критики. При этом звезда НБА не упустил случая съязвить, сравнив Смита с поп-дивой, намекнув, что тот устраивает шоу наподобие «гастролей Тейлор Свифт» — лишь бы привлечь побольше внимания.

Ответ Смита не заставил себя ждать. Взяв слово в своём подкасте, он прошёлся по Леброну катком — назвал баскетболиста «лжецом» и обвинил его в искажении фактов ради создания удобного образа. «Скажу прямо: у меня есть проблема с Леброном Джеймсом. Он несёт полную чушь. И особенно в этом случае — когда дело касается его сына, он просто нагло врёт», — заявил Смит, не стесняясь в выражениях.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

И на этом перепалка не закончилась. Леброн продолжил подогревать ситуацию, высмеивая Смита в соцсетях. Леброн выложил видео, где Стивен Эй Смит боксирует, и подписал: «БУМ-БАХ-БУМММ», намекая на его слова о том, что он бы ударил Леброна, если бы тот осмелился коснуться его во время их стычки. Публикация быстро набрала популярность, и фанаты Леброна активно подхватили эту шутку в комментариях.

Сам же журналист, хоть и не отступился от своих слов, но недавно вынужден был признать: Бронни Джеймс выдал достойный перформанс, набрав 17 очков. Мол, ладно, возможно, в прошлый раз он перегнул палку. Но не подумайте, что Стивен Эй поменял мнение — он упорно держится за свою правоту, уверяя, что его позиция была более чем обоснованной.

Эта история — не просто перепалка между журналистом и спортсменом. Это полноценный медийный батл двух титанов, которые рвутся рулить нарративом. Смит как настоящий ветеран индустрии мастерски использует любой инфоповод, чтобы прокачать свою аудиторию. Леброн, в свою очередь, не только встаёт на защиту сына, но и снова напоминает всем, что сам давно вышел за пределы баскетбольного паркета. Итог? Оба получают то, чего хотят — лавину внимания. А конфликт? О, не надейтесь, он только набирает обороты.